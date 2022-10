Apple geçtiğimiz haftalarda iPhone 14 serisini tanıttı. iPhone 14 ve iPhone 14 Plus oldukça yoğun eleştri aldı. Bugün sizlerle iPhone 13 ve iPhone 14’ü kıyaslayacağız. Başlayalım.

Ekran

Her iki cihazda 6.1 inçlik 1170×2532 (FHD+) çözünürlüğe sahip. Her iki cihazda da OLED panel kullanılmış. Her iki cihazında ekran yenileme hızı 60hz. Her iki cihazında piksel yoğunluğu 460 PPI. Her iki cihazda Corning Ceramic Shield Glass ile korunuyor.

Batarya

iPhone 13, 3227 mAh değerinde ve 20W hızlı şarjı destekleyen bir bataryaya sahip. iPhone 14 ise 3279 mAh değerinde ve 20W hızlı şarjı destekleyen bir bataryaya sahip.

Kamera

Her iki cihazda 12 MP arka kameraya sahip. Ancak iPhone 13 f1.6 diyafram değerine sahipken iPhone 14 f1.5 diyafram değerine sahip. Her iki cihazda 4K 60 FPS video çekimini destekliyor. İki cihazında ikinci kamerası 12 MP f2.4 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera. Her iki cihazda 12 MP ön kameraya sahip. Ancak iPhone 13 f2.2 diyafram değerine sahipken iPhone 14 f1.9 diyafram değerine sahip.

Donanım

Birazda donanımdan bahsedelim. Her iki cihazda Apple A15 Bionic ile geliyor. Apple A15 Bionic; 2 adet 3.2 GHz hızında, 4 adet 2.0 GHz hızında çalışan toplamda 6 çekirdeğe sahip. iPhone 13 4 GB ram’e sahipken iPhone 14 4 GB ram’e sahip.

Şahsi Yorumum

Buradan sonra biraz kişisel yorum yapacağım. Dilerseniz devam etmeyebilirsiniz. iPhone 14 ile Apple’ın ne yaptığını anlamak çok mümkün değil. Eskiden her yeni nesil iPhone’da yeni nesil işlemci görürdük. Birçok insan bu sebepten dolayı tercih ederdi. Sanırım bu devir artık kapanıyor. iPhone 13 ile iPhone 14 arasında tek farkın şu anki dolar kuruyla 5.000 TL’lik fiyat farkı olması ve bu fark ile sadece “marka” satın almanız oldukça saçma. Ülkemizde büyük bir iPhone algısı var. iPhone iyidir, Android kötüdür gibisinden. Bunu kırmamızın vakti geldi diye düşünüyorum. Özelliklede yeni nesil iPhone ise eski neslinin arasındaki tek farkın fiyat farkı olduğunu düşünürsek. Bence artık ülkemizdeki iPhone algısını kırıp sadece “marka” olduğu için iPhone alma fikrinden vazgeçmeliyiz. Bir S22 Ultra ile bir Xiaomi 12 Pro ile bir P50 Pro ile karşılaştırdığımızda birçok özellik olarak adeta yere batan bir cihaz haline geldi iPhone’lar. Pixel serisinden bahsetmiyorum bile. iPhone’ların tamamen kapalı kutu olduğunu, kendi ekosisteminden çıkılmasına izin vermediği, her şeyiyle sizi ona bağlayan sisteminden bahsetmiyorum bile. Özellikle devamlı fiyat artışı gördüğümüz şu günlerde bir cihaza sırf arkasında ısırılmış bir elma olduğu için 30.000 – 40.000 TL para vermek bana saçma ve gereksiz geliyor.

iPhone 13 ile iPhone 13 karşılaştırması bu şekildeydi. Siz ne düşünüyorsunuz, yorumlardan paylaşmayı unutmayın.