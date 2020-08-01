Google, Nearby Share özelliğini Windows’a getirmenin yolunu buldu
Nearby Share, Apple‘ın AirDrop‘una rakip olarak Google tarafından duyurulmasının ardından, geliştirilme çalışmaları devam ediyor. İlk olarak Android platformuna gelecek olan bu özelliği Google, Windows‘a da getirmenin yolunu buldu.
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Nearby Share Chrome tarayıcıya eklenecek
Chrome tarayıcının özelliklerini önceden deneyimlememize olanak sağlayan Dev ve Canary sürümlerinde, merakla beklenen Nearby Share özelliğinin yer aldığı görülüyor. Anlaşılan o ki Google, AirDrop rakibi dosya paylaşım servisini Windows işletim sistemine getirmek için elindeki güçlü silahı olan Chrome tarayıcıyı kullanacak.
Google‘ın bu hamlesinin nasıl bir sonuç vereceğini ve en önemlisi son kullanıcı deneyiminin nasıl olacağını merakla bekliyoruz. AirDrop‘a dişli bir rakip olabilmek için şirketin çok çalışması gerekiyor. Zira AirDrop; Mac, iPhone, iPad fark etmeksizin tüm iOS ekosisteminde büyük dosya paylaşımları noktasında bile sorunsuz bir entegrasyonla kullanıcıları memnun edebiliyor.
Nearby Share özelliğinin Chrome tarayıcı ile birlikte sunulması aslında Google için çok büyük bir koz olabilir. Çünkü Chrome sadece Windows ve Android’de değil, aynı zamanda Mac, Linux ve Chromebook‘larda da çalışabiliyor. Eğer Google gerçekten bu özelliği iyi geliştirir ve Apple’ın karşısına güçlü bir şekilde çıkarsa, kısa süre içerisinde özelliğin büyük bir kullanıcı kitlesine ulaştığını görebiliriz.
Beta sürümü kullanılabilir durumda
Nearby Share özelliği Android platformunda henüz tam olarak sunulmadı, sadece birkaç kullanıcının denemesine izin veriliyor. Eğer o şanslı kullanıcılardan biriyseniz, hemen şimdi tarayıcınızda da etkinleştirip deneyebilirsiniz. Bunun için Chrome‘un adres satırına chrome://flags yazarak açacağınız ilgili bölümde Nearby Sharing ifadesini aratmanız gerekiyor. Default olan ayarı Enabled konumuna getirdiğinizde ise özellik aktif edilmiş olacak.
Özelliğin çalışabilmesi için Bluetooth özellikli bilgisayara ve uyumlu bir Android cihaza ihtiyacınız olduğunu belirtelim. Ayrıca dosya paylaşımı yapılacak olan her iki cihazın birbirine yakın olması gerekiyor. Bununla birlikte Nearby Share‘in ne zaman kullanıma sunulacağı kesinleşmedi. Beta sürecinde son aşamalara gelindiği ve Ağustos ayında çıkacağı söyleniyor olsa da, Google tarafından resmî açıklama henüz yapılmadı.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 4a nihayet 3 Ağustos’ta tanıtılacak!
Google’ın COVID-19 salgını nedeniyle iptal ettiği Google I/O etkinliğinde tanıtılması beklenen Pixel 4a sonunda resmi olarak tanıtılacak. Uzun süren ertelemelerin ardından Google Pixel 4a’nın 3 Ağustos’ta tanıtılacağı sızıntıları ortaya çıkmıştı. Google söylentilerin ardından Pixel 4a’nın resmi tanıtımını dolambaçlı bir yöntemle de olsa doğruladı.
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Google Pixel 4a nihayet 3 Ağustos’ta tanıtılacak!
Arama motoru devi Google resmi mağazasına yeni bir sayfa ekledi. Sayfaya girdiğinizde “lorem ipsum” ifadelerini göreceksiniz çünkü web sayfası küçük bir bulmacadan oluşuyor. Bulmaca çözüldüğünde 3 Ağustos’taki Pixel tanıtımı açığa çıkıyor. Bulmacanın bulunduğu sayfaya buradan ulaşabilirsiniz ve çözmek için tek yapmanız gereken renkleri Google’ın resmi logosuna göre seçmek.
Bulmaca çözüldükten sonra ekranda 3 Ağustos tarihi ve “Yalnızca beklediğiniz telefon” ifadeleri yer alıyor. Bunların hiçbiri Google tarafından doğrudan Pixel 4’nın tanıtılacağını ifade etmiyor olsa da uzun süredir beklenen modelin tanıtılması oldukça muhtemel.
Geçmişte akıllı telefonun teknik özellikleriyle ilgili birçok bilgi ortaya çıkmıştı. Google Pixel 4a 2340×1080 piksel çözünürlüğe sahip 5.81” AMOLED panel ile gelecek. Ekranın sol üst tarafında özçekim kamerası yer alıyor. Performans tarafında ise 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı Snapdragon 730 yonga setinden gücünü alacak. Fiyat konusunda henüz çok fazla bilgiye sahip olmamakla beraber telefonun 400–500 dolar seviyelerinde olmasını bekleyebiliriz.
Chrome, otomatik doldurmayı daha güvenli hale getirecek
Chrome, mobil sürümlerinde otomatik doldurmayı daha güvenli ve kolay hale getirecek özellikler sunmaya hazırlanıyor. Otomatik doldurma özelliğini biyometrik kimlik doğrulama ile güçlendirecek yeni özellikler birkaç hafta içinde tarayıcıya gelecek.
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Chrome otomatik doldurmayı parmak iziyle yapacak
Kredi kartınızı Google hesabınıza kaydettiyseniz, internetten alışveriş yapacağınız zaman sitelerde otomatik doldurma imkanının olduğunu görmüşsünüzdür. Chrome şu haliyle kartınızı otomatik doldururken, o an için kartınızın CVC kodunu girmenizi istiyor ve girdiğiniz takdirde otomatik olarak dolduruyor.
Gelecek olan yeni güncellemede Chrome, her seferinde CVC kodunu sormak yerine eğer isterseniz sadece parmak izinizi kullanarak onay vermenizi yeterli bulacak. Yani kart bilgilerinizi siteye otomatik doldurma esnasında sizden sadece parmak izi ile onaylamanızı isteyecek, onun dışında başka bir bilgi girmenize gerek kalmayacak. Bu sayede kart bilgilerini daha güvenli bir şekilde tarayıcıda tutmayı amaçlamanın yanı sıra, otomatik doldurma işleminin daha fazla kolaylaştırılması hedefleniyor.
Parolalar da tek dokunuşla otomatik doldurulacak
Chrome sadece kredi kartını değil, site şifrelerini otomatik doldurma noktasında da yeni özellikler sunuyor. Yenilenen haliyle şifre yöneticisi, sitelerde tek tuşla oturum açmayı kolaylaştırıyor. Eğer bir sitede giriş bilgilerinizi tarayıcıya kaydetmişseniz, oturum açacağınız zaman artık e-posta yazma bölümüne elle tıklamaya gerek kalmadan, Chrome tek tuşla bilgilerinizi doldurmanıza izin verecek. Bu sayede çok kolay bir şekilde o ilgili sitede oturum açabileceksiniz.
Google, kredi kartlarını ve şifreleri otomatik doldurmayı kolaylaştırmakla beraber, kullanıcıları ödeme yaparken daha güvende tutacak özellikleri önümüzdeki haftalarda yayınlayacağını açıkladı.
Finans
Alphabet 2. Çeyrek gelirlerini açıkladı!
Google herkes tarafından tek bir şirket olarak biliniyor ancak haberin içerisindeki görselden de inceleyebileceğiniz şekilde Google ve birçok şirket Alphabet’in alt şirketleri konumunda. Farklı iş kolları ve hizmetler sağlayan ve birçoğunun adını daha önce duyduğumuz tüm bu şirketler Alphabet çatısı altında toplanıyor. Teknoloji devi şirket bugün 2. çeyrek raporlarını açıkladı ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %2 düşüşe sahip.
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Alphabet 2. Çeyrek gelirlerini açıkladı!
Hala sürmekte olan salgın nedeniyle yılın ikinci çeyreği çoğu insan için olduğu gibi teknoloji şirketleri içinde pek iyi geçmedi. Google da dahil olmak üzere birçok şirkete sahip olan Alphabet için salgının etkileri ekonomik anlamda görüldü. ABD’de devam eden davalar kapsamında 5 saat ifade veren şirket CEO’su Sundar Pichai 2. Çeyrek raporu ile birlikte şunları söyledi: “Bu belirsiz zamanlarda insanlara, işletmelere ve topluluklara yardım etmeye çalışıyoruz.”
Alphabet’in 2020 yılının 2. çeyrek gelirleri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %2 düşüş gösterdi. Şirket 38.9 milyar dolar elde ederken 6.96 miyar dolar net gelir açıkladı. Bu sırada Apple bugün üç aylık gelirinin geçtiğimiz yıla göre %11 artışla 59.7 milyar dolar olduğunu açıkladı. Şaşırtıcı bir şekilde son zamanlardaki reklam boykotuna rağmen Facebook tarafında da reklam gelirlerinde %10 büyüme gördü.
Şirketin açıklamasında Pichai gelirlerindeki düşüşün büyük ölçüde salgının yarattığı ekonomik ortam olduğunu ancak bu durumun giderek normale dönmeye başladığını belirtti. Geçtiğimiz çeyrekte şirketin reklam gelirinin mart ayında büyük bir darbe aldığına şahit olmuştuk. Fakat Google hala Cloud ürünleri üzerinden beklenen gelirleri elde etmeye devam ediyor. Şirket CEO’su Pichai “Müşteriler Google Cloud’u işletim verimliliğini arttırarak maliyetlerini düşürmek veya dijital dönüşüm ile birlikte yenilikler elde etmek için tercih ediyorlar.” dedi. Salgın nedeniyle birçok kişinin evden çalışmaya devam ediyor olması da Google’ın bulut hizmetlerinin kullanımının artışını sağlayan bir etken oldu.
Son olarak Pichai reklamcılık ve Cloud gelirlerinin ötesinde YouTube, Google Play ve YouTube premium müzik gibi alanların da oldukça iyi performans gösterdiğine vurgu yaptı. Uygulama ve oyun indirmelerinin geçtiğimiz yıla göre %35 arttığını belirtti. Salgın döneminde insanların telefon kullanımlarının arttığını ve eğlence için YouTube’un oldukça tercih edildiğini söyleyebiliriz.