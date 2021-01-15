Oyun
Naughty Dog yeni oyun geliştiriyor
The Last of Us ve Uncharted gibi oyun serilerinden tanıdığımız Naughty Dog yeni bir oyun üzerinde çalışıyor. Şirketin eş başkanı Neil Druckmann, yeni oyunun yolda olduğunu duyurdu.
İlginizi çekebilir: Bethesda Indiana Jones oyunun diğer projeleri etkilemeyeceğini açıkladı
Naughty Dog, merkezi Kaliforniya’nın Santa Monica şehrinde bulunan Amerikalı video oyun şirketi. 1986 yılında Andy Gavin ve Jason Rubin tarafından bağımsız bir oyun geliştirme şirketi olarak kurulmuştur. 2001 yılında Sony Computer Entartaintment’a bağlandı. Bu anlaşmadan önce geliştirdiği oyunların platformları çeşitlilik gösteren Naughty Dog birleşmenin ardından yalnızca PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 ve PlayStation 4 platformları için oyun geliştirdi. Özellikle The Last of Us ve Uncharted serileriyle bilinin şirket, Sony’nin PlayStation markasının en önemli şirketlerinden biri. Şirketin eş başkanı Neil Druckmann yaptığı bir açıklamada, yeni bir oyun geliştirildiğini doğruladı.
Come work with us! We're making something very cool!🤐 https://t.co/ZGU6W3cAKU
— Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) January 14, 2021
Naughty Dog yeni oyun projesi
Geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden bir iş ilanı paylaşan Naughty Dog, koyduğu ilanda çeşitli pozisyonlarda çalışacak yeni insanlar arıyor. Yeni çalışan arayan şirket animasyon, sanat, editör, oyun tasarımı, IT, prodüksiyon, kalite kontrol ve çeşitli alanlarda çalışacak insanların başvurularını istedi. Atılan bu tweeti alıntılayan Neil Druckmann, “Çok havalı bir şey yapmak için gel ve bizimle çalış.” şeklinde bir not paylaştı. Sony Computer Entartaintment’a bağlı olan şirketin, The Last of Us Part 2 oyunundan sonra yeni bir projeye başladığı zaten tahmin ediliyordu. Neil Druckmann bu açıklamayla durumu doğrulamış oldu. Muhtemelen sadece PlayStation 5 için geliştirilecek oyun ile ilgili, şu an hiçbir bilgi olmasa da zaman içinde sızıntıların gelmesini bekliyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
İlginizi çekebilir: Her bütçeye uygun akıllı bileklikleri ve akıllı saatleri Trendyol üzerinden almak için tıklayınız.
İlginizi çekebilir: Her bütçeye uygun akıllı bileklikleri ve akıllı saatleri Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız.
Oyun
Bethesda Indiana Jones oyunun diğer projeleri etkilemeyeceğini açıkladı
Bethesda, Indiana Jones oyunun geliştirme sürecinde olan Starfield ve The Elder Scrolls 6 oyununu etkilemeyeceğini açıkladı.
İlginizi çekebilir: Epic Games, 280 TL’lik Star Wars Battlefront II’yi ücretsiz veriyor!
Bethesda Softworks, 1986 yılında kurulmuş Amerikalı bir video oyun şirketidir. Geçtiğimiz yıl Microsoft’un sahibi olduğu Xbox Game Studios tarafından 7 milyar dolar gibi uçuk bir rakama satın alındı. Oyuncular başta bazı endişeler yaşasa bile, stüdyo oyun geliştirmelerine tam gaz devam ediyor. Son yapılan açıklamaya göre Bethesda, Indiana Jones oyunu üzerinde çalışıyor. Projeyi Wolfenstein serisiyle bilinen, MachineGames geliştirecek. Oyunun başında Bethesda’nın sevilen isimlerinden Todd Howard olacak. Bu durum oyuncuların yeniden endişelenmesine neden oldu. Oyuncuların endişelerini gidermek isteyen şirket, konuyla ilgili açıklama yaptı.
Bethesda Indiana Jones oyunun diğer projeleri etkilemeyeceğini açıkladı
Bethesda Softworks tarafından yeni oyunun açıklanmasının ardından oyuncular, Todd Howard’ın projeye dahil oluşundan pek de memnun olmadı. Oyuncular, Howard’ın hali hazırda The Elder Scrolls 6 ve Starfield oyunun da başında olduğunu ve yeni oyunun da başına geçmesinin diğer projeleri aksatmasından korktuklarını belirtti. Bunun üzerine Bethesda Softworks başkan yardımcısı Pete Hines, Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada Hines, Howard’ın Fallout TV projesi gibi pek çok farklı yapımın başında olduğunu ve Bethesda Indiana Jones oyununun diğer projeleri etkilemeyeceğini açıkladı. Üç oyun da 2022 ya da 2023 yılına kadar çıkmayacağı için, geliştirmek için şirketin oldukça uzun vakti var.
Hangi platformlara çıkacak
Bethesda Indiana Jones, The Elder Scrolls 6 ve Starfield oyunlarını geliştiriyor. Ancak bu oyunların hangi platformlarda çıkacağı şu an için merak konusu. Şirket öncesinde PC, Xbox, PlayStation ve hatta Nintendo Switch platformları için oyunlar geliştirirken, satın alma sonrasında hangi platformlarda oyunlarını çıkaracak belli değil. Xbox ve PC platformları garantiyken, kullanıcılar en çok PlayStation için çıkıp çıkmayacağı merak konusu. Bethesda Studios konuyla ilgili açıklama yapmayı şimdilik reddediyor. Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın…
İlginizi çekebilir: Her bütçeye uygun akıllı bileklikleri Trendyol üzerinden almak için tıklayınız.
İlginizi çekebilir: Her bütçeye uygun akıllı bileklikleri Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız.
Oyun
Cyberpunk 2077 ilk büyük güncellemesini alıyor
Cyberpunk 2077 belki de son yılların en çok konuşulan oyunu durumunda. Oyun piyasaya çıkana kadar defalarca ertelenmesiyle sıklıkla gündeme geldi. Piyasaya çıktıktan sonra ise önceki nesil konsollara başarısız optimizasyonu ve içerdiği çok sayıda hata dolayısıyla oyun severlerin tepkilerini aldı. Hatta oyunun yapımcısı CD Projekt oyunculardan özür dilemek zorunda kaldı. Firma, son durum ile ilgili bir video yayınladı.
İlginizi çekebilir: CD Projekt, Cyberpunk 2077 için kullanıcılardan özür diledi!
CD Projekt, Cyberpunk 2077 için ilk büyük güncellemeyi 10 gün içinde yayınlayacak
CD Projekt, yayınladığı video ile birlikte güncellemelerle ilgili bir yol haritası paylaştı. Yol haritasına göre ilk güncelleme önceki nesil konsollardaki sorunları gidermeye yönelik olacak. Şubat ayı gibi daha büyük bir ikinci güncelleme gelecek. Yeni nesil konsollar için ise 2021’in ikinci yarısında bir güncelleme gelecek. Ancak yeni nesil konsol sahipleri PlayStation ve Xbox konsollardaki geriye dönük uyumluluk sayesinde yayınlanacak ilk iki güncellemeden yararlanabilecekler.
Firmanın kurucularından olan Marcin Iwinski bugün yayınlanan videoda, oyunun hatalı şekilde piyasaya çıkmasında kendisi ve yönetim kurulunun sorumlu olduğunu söyledi. Firmadaki hiçbir takımın bu durumdan sorumlu tutulmamasını istedi. Yapımcı, oyunun PC sürümü ile eski nesil konsollar için hazırlanan sürümü arasında kalite farkıyla ilgili olarak: “Başlangıçta oyunun PC’de kusursuz görünmesini sağlamayı istemek ve sonrasında konsollara adapte etmek, bizim için işleri daha zor hale getirdi” dedi.
Yayınlanan videoya göre, yakın zamanda duyurulan oyunun ücretsiz DLC’si de ilk iki güncellemenin sonrasına bırakıldı. Marcin Iwinski, Cyberpunk 2077’nin piyasaya çıkmasına yakın dönemdekinin aksine duyurdukları büyük güncellemeyi zorunlu fazla mesai yapmadan çıkarmayı düşündüklerini söyledi. Oyunun PlayStation Store’a ne zaman geri döneceği ile ilgili olarak ise düzeltmeler ve güncellemeler üzerinde uğraştıklarını ve Cyberpunk 2077’yi PlayStation Store’a geri getirmek için Sony ile işbirliği içinde olduklarını belirtti.
Cyberpunk 2077, tüm bu hatalara rağmen 13 milyon’luk satış rakamına ulaşmayı başardı. Oyunun satışları ve firmanın geleceği güncellemelerin başarısına bağlı olacak.
Hepsiburada ve Trendyol alışveriş listelerimize göz atabilirsiniz.
Genel
CD Projekt, Cyberpunk 2077 için kullanıcılardan özür diledi!
Cyberpunk 2077‘nin geliştiricisi CD Projekt, kullanıcılardan özür diledi. Oyun içerisindeki hataların farkında olan şirket, Cyberpunk 2077 oyuncularından özür diledi.
Dünya’da en çok oynanılan oyunlar listesine en üst seviyeden giren Cyberpunk 2077, kalitesi ve muhteşem hikayesi ile kullanıcıları kendine çekmişti. Ancak oluşturduğu bu etkiyi oyun içerisindeki hatalar ve optimizasyon sorunları ile geri itti. Oyundan bıkma noktasına gelen kullanıcılar, Cyberpunk’ın geliştiricilerinin de dikkatini çekmiş gibi görünüyor.
Piyasada en çok oynanılan oyun olan Cyberpunk 2077, bildiğiniz üzere oyun içerisindeki bug’lar nedeniyle kalitesinden bir hayli ödün veriyordu. Öte yandan çok yüksek sistemler kullanan kullanıcıların bile kasma ve donma yaşadığını gördük. Bu sorunlar ile ilgili açıklama yapan oyun geliştiricisi CD Projekt, kullanıcılardan özür diledi.
İlginizi Çekebilir: Samsung Galaxy S21, Tanıtımdan Önce Canlı Kanlı Görüntülendi!
CD Projekt’in kurucusu özür videosu paylaştı!
Cyberpunk 2077 resmi YouTube kanalı, Marcin Iwiński tarafından çekilen özür videosunu paylaştı. CD Projekt‘in kurucusu olan Marcin Iwiński, ilk olarak oyunu yayınlama konusunda sorumlu olduğu için kendisi ve çalışanları adına özür diledi. Ayrıca oyunu geliştiren ekibin bir suçu olmadığını belirtti.
Öte yandan oyunun ilk olarak PC sürümü için geliştirildiğini söyleyen yetkili, daha sonra konsollara uyarlandığını, ancak pek başarılı olamadıklarını belirtti. Ancak konsol kullanıcılarının yaşadıkları sorunların farkında olan CD Projekt kurucusu Iwiński, ilk güncelleme ile bu sıkıntıların giderileceğini belirtti.
2021 yılında birçok güncelleme ile oyundaki hataların neredeyse sıfıra ineceğini belirten Marcin Iwiński, ilk güncelleme olan v1.1‘i 10 gün içerisinde yayınlayacaklarını belirtti. Ondan sonraki birkaç hafta içeriside ise v1.2 yaması paylaşılacak ve oyundaki sorunlar büyük ölçüde çözülecek.
Yine 2021 yılı içerisinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S kullanıcılarına ücretsiz DLC’ler dağıtacağını bildiren Iwiński, son olarak oyunu PlayStation Store‘a geri getirmeyi planladıklarını ve daha önceden yapılacak olan geri ödemeleri de gönderdiklerini açıkladı.
Cyberpunk 2077 hakkında yapılan açıklamalar bu şekildeydi. CD Projekt firmasının hatalarının farkında olması ve bu konu ile ilgili bir video çekmesi gerçekten kullanıcıları sevindiren nitelikte. Artık bıkma noktasına gelen kullanıcılar, gelecek olan güncellemeler ile oyunun tadını çıkaracaklar. Bakalım Cyberpunk 2077, aldığı güncellemeler ile sorunlarından kurtulabilecek mi.
Bu arada oyunu kesintisiz oynayabileceğiniz oyun monitörleri arıyorsanız, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: market2020, 2 saat önce
-
Yazan: mehmett, 9 saat önce
-
6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: mehmett, 9 saat önce
-
6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: mehmett, 10 saat önce
-
6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 17 saat önce
Naughty Dog yeni oyun geliştiriyor
ASUS TUF Gaming Dash F15 modeli tanıtıldı
Canon, uydudan dünyanın fotoğrafını çekebildiğiniz bir site paylaştı
Xiaomi MIUI 12.5 açık betasını başlattı
Ubuntu 21.04 sonunda bu güvenlik açığını da kapatıyor
Poco M3 için zorlu kapışma! | Redmi Note 9 ve Poco M3 karşı karşıya
Samsung Galaxy S21 ailesi değerlendirmesi | Uzun uzun konuştuk!
REALME 7 PRO İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #1
“WhatsApp’sız da yaşanabilirmiş” | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün2
Redmi Note 9S Kullanıcı Deneyimi (Selim Bozacı)
Poco M3 için zorlu kapışma! | Redmi Note 9 ve Poco M3 karşı karşıya
Samsung Galaxy S21 ailesi değerlendirmesi | Uzun uzun konuştuk!
REALME 7 PRO İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #1
“WhatsApp’sız da yaşanabilirmiş” | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün2
Redmi Note 9S Kullanıcı Deneyimi (Selim Bozacı)
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.