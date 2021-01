Naughty Dog yeni oyun geliştiriyor

The Last of Us ve Uncharted gibi oyun serilerinden tanıdığımız Naughty Dog yeni bir oyun üzerinde çalışıyor. Şirketin eş başkanı Neil Druckmann, yeni oyunun yolda olduğunu duyurdu.

Naughty Dog, merkezi Kaliforniya’nın Santa Monica şehrinde bulunan Amerikalı video oyun şirketi. 1986 yılında Andy Gavin ve Jason Rubin tarafından bağımsız bir oyun geliştirme şirketi olarak kurulmuştur. 2001 yılında Sony Computer Entartaintment’a bağlandı. Bu anlaşmadan önce geliştirdiği oyunların platformları çeşitlilik gösteren Naughty Dog birleşmenin ardından yalnızca PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 ve PlayStation 4 platformları için oyun geliştirdi. Özellikle The Last of Us ve Uncharted serileriyle bilinin şirket, Sony’nin PlayStation markasının en önemli şirketlerinden biri. Şirketin eş başkanı Neil Druckmann yaptığı bir açıklamada, yeni bir oyun geliştirildiğini doğruladı.

Come work with us! We're making something very cool!🤐 https://t.co/ZGU6W3cAKU — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) January 14, 2021

Naughty Dog yeni oyun projesi

Geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden bir iş ilanı paylaşan Naughty Dog, koyduğu ilanda çeşitli pozisyonlarda çalışacak yeni insanlar arıyor. Yeni çalışan arayan şirket animasyon, sanat, editör, oyun tasarımı, IT, prodüksiyon, kalite kontrol ve çeşitli alanlarda çalışacak insanların başvurularını istedi. Atılan bu tweeti alıntılayan Neil Druckmann, “Çok havalı bir şey yapmak için gel ve bizimle çalış.” şeklinde bir not paylaştı. Sony Computer Entartaintment’a bağlı olan şirketin, The Last of Us Part 2 oyunundan sonra yeni bir projeye başladığı zaten tahmin ediliyordu. Neil Druckmann bu açıklamayla durumu doğrulamış oldu. Muhtemelen sadece PlayStation 5 için geliştirilecek oyun ile ilgili, şu an hiçbir bilgi olmasa da zaman içinde sızıntıların gelmesini bekliyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…