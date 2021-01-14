Bethesda, Indiana Jones oyunun geliştirme sürecinde olan Starfield ve The Elder Scrolls 6 oyununu etkilemeyeceğini açıkladı.

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Bethesda Softworks, 1986 yılında kurulmuş Amerikalı bir video oyun şirketidir. Geçtiğimiz yıl Microsoft’un sahibi olduğu Xbox Game Studios tarafından 7 milyar dolar gibi uçuk bir rakama satın alındı. Oyuncular başta bazı endişeler yaşasa bile, stüdyo oyun geliştirmelerine tam gaz devam ediyor. Son yapılan açıklamaya göre Bethesda, Indiana Jones oyunu üzerinde çalışıyor. Projeyi Wolfenstein serisiyle bilinen, MachineGames geliştirecek. Oyunun başında Bethesda’nın sevilen isimlerinden Todd Howard olacak. Bu durum oyuncuların yeniden endişelenmesine neden oldu. Oyuncuların endişelerini gidermek isteyen şirket, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bethesda Indiana Jones oyunun diğer projeleri etkilemeyeceğini açıkladı

Bethesda Softworks tarafından yeni oyunun açıklanmasının ardından oyuncular, Todd Howard’ın projeye dahil oluşundan pek de memnun olmadı. Oyuncular, Howard’ın hali hazırda The Elder Scrolls 6 ve Starfield oyunun da başında olduğunu ve yeni oyunun da başına geçmesinin diğer projeleri aksatmasından korktuklarını belirtti. Bunun üzerine Bethesda Softworks başkan yardımcısı Pete Hines, Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada Hines, Howard’ın Fallout TV projesi gibi pek çok farklı yapımın başında olduğunu ve Bethesda Indiana Jones oyununun diğer projeleri etkilemeyeceğini açıkladı. Üç oyun da 2022 ya da 2023 yılına kadar çıkmayacağı için, geliştirmek için şirketin oldukça uzun vakti var.

Hangi platformlara çıkacak

Bethesda Indiana Jones, The Elder Scrolls 6 ve Starfield oyunlarını geliştiriyor. Ancak bu oyunların hangi platformlarda çıkacağı şu an için merak konusu. Şirket öncesinde PC, Xbox, PlayStation ve hatta Nintendo Switch platformları için oyunlar geliştirirken, satın alma sonrasında hangi platformlarda oyunlarını çıkaracak belli değil. Xbox ve PC platformları garantiyken, kullanıcılar en çok PlayStation için çıkıp çıkmayacağı merak konusu. Bethesda Studios konuyla ilgili açıklama yapmayı şimdilik reddediyor. Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın…