Genel
Nasıl YouTuber Olunur?
YouTube’da fenomen olmak, çok takip edilen bir YouTuber olmak son yıllarda özellikle gençlerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Sosyal medya platformlarında magazin dünyasının ünlü isimlerinden bile daha fazla popüler olan YouTuber’ların sayısı gittikçe artıyor. Ancak her YouTuber da fenomen olamıyor tabii. İyi bir YouTuber olmak için çok dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar var. İşte bu yazımızda YouTube’da güçlü ve çok takip edilen bir kanala sahip olabilmeniz için yapmanız gerekenleri sizler için sıraladık. Hazırsanız haydi başlayalım.
Bakmakta fayda var: Xiaomi-ABD mahkemesinde son karar açıklandı!
İçindekiler
1) YouTube’da kanal açma ve reklam alma işlemleri
Öncelikle işin resmi ve teknik boyutunu ele almak istedik. Çünkü bu adımları tamamlamadan YouTube’a video yüklemeniz ve dolayısıyla reklam alarak para kazanmaya başlamanız mümkün olmayacaktır.
YouTube’da kanal açabilmek çok kolay ve ücretsiz. Google hesabınız ile YouTube’da oturum açmanız ve “kanal oluştur” butonuna tıklayıp ayrıntıları inceleyerek işlemi tamamlamanız yeterli. Kanal oluşturduktan sonra kanalınıza video yüklemek için teknik olarak hazır sayılırsınız. Bu arada; açtığınız kanala, yükleyeceğiniz videoların içeriğine uygun olacak şekilde, dikkat çekici ve etkili bir isim bulmanız takipçi sayınızın kısa sürede artması açısından oldukça önemli. Akılda kalan ve YouTube kullanıcılarının arama kriterleriyle örtüşen bir isim daha kolay ulaşılır olmanızı sağlayacaktır.
YouTube videolarınıza reklam alma işlemi ise öyle hemen olmuyor maalesef. Öncelikle kendinize Google AdSense hesabı açıp bu hesabı YouTube kanalınız ile ilişkilendirmeniz gerekiyor. Reklam türünü belirleyip gerekli ayarları yaptıktan sonra YouTube’un abone sayısı, izlenme süresi, videolarınızın ve kanalınızın görüntülenme sayısı ile ilgili kriterlerini de sağlamanız gerekiyor. YouTube İş Ortağı Programı olarak geçen para kazanma sistemine katılmak için kanalınızın son 12 ay içinde herkese açık olarak en az 4.000 saat izlenmiş ve 1.000 aboneye sahip olması gerekiyor. Ayrıca tüm bunları sağlamış olsanız da Google AdSense para aktarımı için 100 dolar olan alt limitin aşılmasını bekleyecektir. Yani sizin anlayacağınız ilk bir sene bu işten para kazanmayı pek düşünmeyin derim.
2) Kanalınızın amacı ve konusu ile başarı kriteriniz
YouTube’da videolarınızın beğeniyle izlenmesini, kullanıcılar tarafından takip edilmeyi ve kanalınıza abone olunmasını sağlamak istiyorsanız videolarınızda hangi konuda ve hangi amaçla paylaşım yapacağınız ve bu paylaşımlarla kimlere ulaşmayı hedeflediğiniz oldukça önemlidir. Çünkü belirlediğiniz konunun ya da alanın net olması gerekir, böylece videolarınızı takip eden kullanıcılara iletmek istediğinizi daha açık ve doğru bir şekilde aktarabilirsiniz. Ayrıca videolarla neyi amaçladığınızı bilmeniz sizi hedefinizden saptırmayacak, paylaşımlarınızın hangi yönde devam etmesi gerektiğini belirleyecektir. Kendinize başarı çıtaları koymanız da YouTuber olma yolundaki gelişim serüveninizi takip etmenizi ve varsa eksiklerinizi ve yanlış yaptığınız şeyleri görmenizi sağlayacaktır.
YouTube’da net bir konu veya alan belirlemek çok önemli. Kapsamı belli olmayan ve sürekli değişen konular takipçi sayınızın artmasını engelleyeceği gibi videolarınızın izlenme süresini de kısaltacaktır. Ayrıca paylaşımlarınızın konusunu ve içeriğini belirlerken sizin için başarının ne anlama geldiği de önemli bir faktör. Çok kısa sürede takipçi sayınızın rekor seviyelere ulaşmasını beklemeniz motivasyonunuzu olumsuz etkileyebilir. İyi bir hareket planı ile yükselen bir grafik çizmeniz sizin için daha olumlu sonuçlar doğuracaktır.
3. Güncel gelişmeler, teknik destek ve uygun ekipman
İyi bir YouTuber olmak için mutlaka yapmanız gerekenlerden biri de özellikle sanal dünyada yaşanan gelişmeleri günü gününe takip etmektir. Sanal dünya derken tabi ki kanalınızdan bahsediyorum. Yaptığınız paylaşımlarınıza ve yüklediğiniz videolara yapılan yorumları takip ederek bunlara cevap vermeniz takipçilerinizle olan iletişiminizi güçlendirecektir. Ayrıca, izlenme ve abone sayılarınızı kontrol etmeniz işinizi daha çok sahiplenmenizi sağlayacaktır. Bunlardan başka dünyada yaşanan diğer gelişmeleri takip etmeniz de sizin için faydalı olur. Nitekim, takip ettikleri kişinin yaşanan gelişmelere duyarlı bir birey olduğunu düşünmeleri takipçiler açısından önemlidir.
YouTube’da kaliteli işler çıkarabilmek için iyi bir analize ve kapsamlı istatistiki bilgiye ihtiyaç vardır. Tabii bunu yapmak ve bunlara erişmek sosyal medya platformlarında çok vakit geçirmekten ziyade bilgisayar ve internet dilini iyi bilmeyi ve yazılımla içli dışlı olmayı gerektiriyor. Ama dert etmeyin, ben yazılımdan anlamam derseniz, bu işi sizin yerinize yapabilecek birçok eleman var.
Özellikle SEO alanında ülkemizde son yıllarda daha fazla girişimci yetişiyor. Alanında uzman kişilerden oluşan bir teknik ekibiniz varsa bu konuda sırtınız yere gelmeyecek demektir. Onlar sizin yerinize tüm teknik alt yapıyı kuracak, hatta videolarınız konusunda da size çok yardımcı olacaklardır. Özellikle video düzenleme konusunda çok iyi değilseniz hiç canınızı sıkmayın, bu işi de gayet iyi yapıyorlar. Ki video düzenleme, YouTube’a yükleyeceğiniz videolar için olmazsa olmaz bir şey.
Ayrıca YouTube’a yükleyeceğiniz videoların kalitesi, izlenirliğinizin ve takip sayılarınızın artması açısından çok önemli. Bu da videoları siz çekip yüklüyorsanız iyi bir kameraya sahip olmanız anlamına geliyor.
Hem sizin çektiğiniz videolar için hem de mevcut videolar üzerinde yapacağınız düzenlemeler için video edit’leme dediğimiz işlem en önemli işlem diyebiliriz. Şimdi bu konuyu biraz daha detaylandıralım.
4. Video düzenleme
Video düzenleme, YouTube’a yüklenen birçok videoda fark edeceğimiz işlemlerden biridir. Hemen hemen her videoda ya ses, ya renk ya da efekt düzenlemesine rastlarız. İşte video üzerinde bilgisayar programları kullanılarak yapılan bu kurgu işlemlerinin hepsi video düzenleme işlemiyle gerçekleştirilir.
Video edit’leme olarak da geçen bu terim, kısaca videoda yapılan düzenlemeler anlamına gelmekle birlikte bu işlem çok detaylandırılabilir ve çok farklı işlemler içerebilir. Videonun akışının düzenlenmesi, videoya ses efekti veya müzik eklenmesi, videonun hızının, tarzının veya bakış açısının değiştirilmesi gibi birçok işlem başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği takdirde video daha ilgi çekici hale getirilebilir. Böylece daha çok ve defalarca izlenen videolar oluşturulabilir. Bu noktada örneğin Movavi Video Editor benzeri bir uygulama ile çok profesyonel tarzda videolar oluşturmanız mümkün olacaktır.
Unutmayın ki yükleyeceğiniz kaliteli videolar kanalınızın ve dolayısıyla da sizin takipçi sayınızı artıracak ve sıkı takipçileri olan bir YouTuber olmanız için size büyük avantajlar sağlayacaktır.
5. Reklam ve iletişim
Reklam deyince aklınıza hemen para kazanmak gelmesin. Burada kastettiğimiz reklamın başrolü kanalınız ve onu yöneten sizsiniz. Evet, doğru okudunuz. Başrolde kanalınız var ve reklamı da siz çekiyorsunuz. Aslında ekliyorsunuz desek daha doğru olur. Tamam tamam, daha açık yazayım o halde. “Videolarınızın arasında ve sonunda kanalınızı ve kendinizi reklam edin.” diyorum kısaca. Nasıl mı, çok basit. Videolarınıza yazıyla “Lütfen kanalıma abone olun.” gibi kısa cümleler ekleyebilir veya sesli videolarınızda bunu söyleyebilirsiniz. Hatta ara ara izleyicilerinize videolarınızı beğendikleri, sizi takip ettikleri ve yorum yazdıkları için teşekkür etmeyi de ihmal etmeyin.
YouTuber olmanın püf noktalarından biri de takipçilerinizle olan ilişkilerinizi sıkı tutmanızda gizli. Takipçilerinizle ilgilenin ve onlara samimi olduğunuzu hissettirin. Özellikle videolarınızda soracağınız sorulara yorumlarda cevap vermelerini istemeniz ve buradan takipçilerinizle yapacağınız yazışmalar aranızdaki bağları kuvvetlendirecektir. Böylece takipçilerinizle güzel bir iletişim kurabilirsiniz ve onlar da bir sonraki videonuzu sabırsızlıkla beklerler.
Sonuç olarak iyi bir YouTuber olmak istiyorsanız kararlı ve samimi olmanız şart. Ayırca, YouTube’da tutunabilmek için yalnızca kullanıcılar için değil, YouTube’un kuralları için de özen göstermeniz gerekir. Dikkat edin, kabul ettiğiniz şartlar ve yükleyeceğiniz videolarla ilgili yasal sorumluluklarınız YouTuber olma hayalinize sekte vurmasın. Unutmayın ki YouTube, kullanıcılardan daha fazla YouTuber’ları takip ediyor.
Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere YouTuber olma yönünde hepinize başarılar ve sağlıklı günler diliyorum.
Bu içerik Movavi’nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
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Genel
Alg proteinleri ile görme engelli bir insan, kısmi olarak görebiliyor!
Gen terapisi ve optogenetik (ışığı kullanarak ve genetik alanı yardımıyla beyin hücrelerini araştıran bir bilim dalı) çalışmaları sonucunda, görme kaybına sahip bir insan artık kısmi de olsa görebiliyor. Bu gelişmedeki anahtar ise ışığa duyarlı alg proteinleri.
Diğer konularda güncel haberler:
Söz konusu görme engelli kişi, terapi ve özel gözlükler yardımıyla yaya geçidinin çizgilerini ve bazı cisimleri algılayabildi. Kişinin görme olayı ise göz içerisine yerleştirilen alg proteinlerinin, çevredeki cisimler üzerinde göz gezdirildikçe uyarılması ve bu uyarıları beynin serebral korteksine iletmesi şeklinde gerçekleşiyor. Tabi yabancı bir proteinden gelen uyarıların beyin tarafından algılaması için ise özel bir çalışma yapılmış. Yani insan beyni, alglerin ışık sensörlerinden gelen verileri işleyebilir hale getirildi.
Yeniden görme yetisi kazandıran bu proje, PIONEER adı verilen, gen terapisi ve optogenetiği birleştiren bir klinik araştırma. 2020 yılının sonlarından beri yedi adet hastaya, ışık algılama geni taşıyan bir virüs enjekte edilmişti. Şu ana kadar yalnızca haberimize konu olan bu kişide başarılı olundu. Tabi ilerleyen zamanlarda diğer hastaların da başarılı olma ihtimalleri bulunuyor.
Projeyi yürüten Basil Üniversitesi‘nden Dr. Botond Roska ve Pittsburgh Üniversitesi‘nden Dr. José-Alain Sahel, “Bu çalışmalarımızın büyük bir atılım yaratmasını umuyoruz.” dedi.
Peki bu proje için alglerin seçilmesinin sebebi ne?
Söz konusu kişi, retinada ışığı algılayan nöronları yavaşça yok eden genetik bir hastalık olan Retinitis Pigmentosa’ya sahip 58 yaşında bir şahıs. Yaklaşık 40 sene önce bu hastalığa yakalanan adamın görüşü o günden beri o kadar kötüye gitmişti ki, ışık parlamalarını bile zar zor algılıyordu. Retina gözün içinde, arkada yer alan bir kısım. Göze giren ışık ışınlarını algılayarak, Rodopsin adı verilen proteinler ile ışığı elektrik sinyallerine çevirerek beyne iletiyor.
Retinitis Pigmentosa hastalığında, retinadaki ışığa duyarlı hücre tabakası zarar görür fakat retinanın geri kalanında bir zarar oluşmaz. Dr. Roska ve Dr. Sahel’in ekibi ise ışığı algılamamıza yardımcı olan Rodopin proteinlerinin yerini alacak bir şeyin arayışına girmişler. On sene önceki bir fikir olan bu projede alg proteinlerini kodlayan genleri alarak, memelilerin beyin hücrelerine yerleştirmeyi düşünmüşler.
İlerleyen zamanlarda nörobilimin en popüler kollarından biri olan optogenetik ile farelerin beyinlerine farklı alg proteinleri yerleştirmiş. Fiber optik kablolarla bir nöronu, belirli dalga boylarındaki ışıklar kullanarak uyarmışlar. Sonuç olarak ise fare beyni tarafından işlenen bir elektrik sinyali elde edilmiş. Böylelikle bir yosun proteini ile beyindeki nöronların ışığı, elektriksel bilgiye dönüştürülmesi başarılmış. Buradan hareketle aynı şeyi hasarlı gözler üzerinde deneme fikri ortaya çıkmış.
Yarı yapay göz ile görme
2014‘te MIT‘den Dr. Ed Boyden‘ın geliştirdiği, kehribar rengi ışık altında etkinleşen ChrimsonR proteini, ekibin yeni çalışmalarında kullanılmaya başlandı. ChrimsonR, diğer seçeneklere kıyasla daha az zararlı olmasından dolayı optogenetik alanında oldukça fazla kullanılıyor.
ChrimsonR’yi kodlayan genler, virüs tabanlı bir dağıtım için hazırlandı ve hastanın en az gören gözüne enjekte edildi. Ekip, gözler ve beyin arasında bağlantı kuran gangliyon hücrelerini hedef alarak bunu uyguladı. Dr. Sahel, bu hareket ile hastanın işlevselliği devam eden hücrelerini dönüştürüp etkinleştirmek için optogenetiği kullandıklarını söyledi.
Bu yabancı proteinlerin, hastanın gözüne işlemesi birkaç ay sürmüş. Bu süre zarfında ekip, gündelik hayatta tüm renkleri içeren görsellerin monokrom bir görsel haline dönüştürebilen bir ışık kaynağı geliştirdi. ChrimsonR proteini, önceden de bahsettiğimiz üzere yalnızca kehribar rengi ışık altında çalışabiliyor. Ekibin geliştirdiği ışık kaynağı ile hastanın, mümkün olduğunca daha çok görsel veriyi algılaması mümkün kılınmış.
Haberin başında bahsettiğimiz özel gözlükler ise ekibin geliştirdiği sistemi taşıyor. Bu sistem dış dünyadaki görüntüleri yakalayıp, en ince detayına kadar ayrıştırdıktan sonra aynı görüntüyü kehribar rengi ışıkla yapılmış tek renkli bir hale getiriyor ve bu ışığı hastanın retinasına yansıtıyor. Bu Bir nevi sinemada, projeksiyon aletinin perdeye görüntüyü yansıtması gibi bir durum söz konusu.
Hasta, doğal görme içgüdüsü kazandırmak adına birçok göz hareket ettirme egzersizi yaptı. Bakışlarının yönünü fark eder hale gelince gözlüklerden yansıyan ışık ışınlarına doğrudan bakmak için gözlerini hareket ettirebildi. Hasta artık gözlüklerle birlikte bir nesneyi algılayıp, ona doğru uzanabiliyordu. Gözlükleri olmadan hiçbir şey algılayamasa da hastada, gözlükler takılıyken alg tedavisi uygulanan gözü ile nesneleri parmakla gösterecek kadar düzelme kaydedildi. Fakat nesneleri saymak konusunda biraz zorlanan hasta yine de %63 doğruluk payıyla bu işleri tamamlayabildi.
Ekip, hasta üzerindeki sınamalarını mümkün olduğunca gündelik hayata uygun şekilde yaptı. Gündelik hayattaki ışıklandırma mevsim ve lambaların türü gibi birçok değişik etkenden dolayı değişiklik gösteriyor. Eskimiş bir fotoğraf tonu, cisimlerin üzerine eklenmiş açık gri bir filtre ve düşük kontrastlara sahip durumlarda dahi hasta nesneyi algılayabildi.
Beynin alglere adapte olması
Görme engelli bir insanın gözüne alg proteini enjekte ederek biraz olsun görmesini sağlamak olağanüstü bir fikir. Fakat esas olağanüstü olan kısım beynin bu yabancı proteine uyum sağlayarak, vücudun kendi proteiniymiş gibi sinyallerini yorumlayabilmesi.
Hastanın yeni gözleri ve gözlüklerinin işlevini takip etmek için ekip, beynin elektrik sinyallerini kafa derisi üzerinden algılayabilen bir başlık ile serebral korteks etkinliğini ölçtü. İlginç bir şekilde korteksin, yeni göz ile görmeyi öğrendiği doğrulandı. Hastanın beyninden alınan elektriksel sinyallerde, kişinin önüne bardak konulup geri alınması esnasındaki sinyal değişimlerinde net bir ayrım olduğu gözlemlendi.
Kaynak: singularityhub.com, Nature Medicine
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi-ABD mahkemesinde son karar açıklandı!
Hatırlarsanız Xiaomi 2021 yılının başlarında ABD tarafından kara listeye alınmıştı. Hatta Reuters tarafından ortaya atılan iddiaya göre ABD Hükümeti, aralarında hepimizin yakından tanıdığı Xiaomi firmasının da bulunduğu dokuz adet Çinli şirketi kara listesine almıştı. Çin’in devlete ait hava araçları üreticisi olan Comac firmasını da kapsayan yeni listedeki şirketler, ABD’li yatırımcılar tarafından hiçbir yatırım alamayacaklardı.
Bakmakta fayda var: Xiaomi de dahil 9 Çinli şirket ABD tarafından kara listeye alındı!
ABD Hükümeti, Xiaomi’yi en sert yaptırım uyguladığı şirketlerin bulunduğu “Varlık Listesi”ne henüz almamıştı. Dolayısıyla bu durum Xiaomi’nin Google yasağı gibi ağır yaptırımlara tabi olmayacağı anlamına geliyordu. ABD District of Columbia Bölge Mahkemesi, 25 Mayıs 2021 tarihinde saat 16.09’da (Doğu Standart Saati) ABD Savunma Bakanlığı’nın 14 Ocak 2021 tarihinde Xiaomi’yi “Komünist Çin Askeri Şirketi” (CCMC) olarak belirlemesini iptal eden kesinleşmiş kararını yayınladı. Kesinleşmiş kararla birlikte ABD vatandaşlarının ve tüzel kişilerin Xiaomi menkul kıymetlerini satın alma veya tutma yetkisine ilişkin tüm kısıtlamalar resmen kaldırılmış oldu!
Şimdi de Xiaomi Twitter’dan bir basın açıklaması yaptı ve şu sözleri kamuoyuna paylaştı:
— Xiaomi (@Xiaomi) May 26, 2021
“Xiaomi olarak dünya genelindeki tüm kullanıcılarımızın, iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın bu süreçte bize verdikleri destek ve güven için teşekkür ediyoruz. Açık, şeffaf, borsada işlem gören ve bağımsız bir şirket olarak faaliyet gösteren ve yönetilen bir şirket olduğumuzu yineliyoruz. Xiaomi olarak kullanıcılarımıza güvenilir tüketici elektroniği ürünleri ve hizmetleri sunmaya, dünyadaki herkesin yenilikçi teknolojilerle daha iyi bir yaşam sürmelerini sağlamak için en adil fiyatlarla harika ürünler sunmaya devam edeceğiz.”
Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi Xiaomi, tedarik zinciri ve lojistik süreçler konusunda hiçbir sekteye uğramayacak ve Amerikan menşeili firmalarla işbirliği yapmasında herhangi bir engel çıkmayacak.
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Akıllı Telefonlar
Redmi Note 8 2021 modeli görücüye çıktı!
Redmi Note 8 2021 modeli resmi olarak kullanıcılarının karşısına çıktı. 2019 yılında çıkan asıl modelin başarılarını tekrarlamak isteyen akıllı telefon sonunda ortaya çıktı. Böylelikle akıllı telefonun teknik özellikleri de kesinleşti. 2019 modele göre büyük farklılıklara sahip olmayan akıllı telefon MediaTek yapımı işlemci ile piyasaya çıkacak. Ayrıca akıllı telefon tasarımsal anlamda da büyük bir yeniliğe sahip değil. Bununla birlikte akıllı telefonun renk seçenekleri dahi 2019 model ile birebir aynı.
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Redmi Note 8 2021 akıllı telefon dünyasına merhaba dedi!
Xiaomi akıllı telefon dünyasındaki yerini sağlama almak istiyor. Özellikle orta ve alt seviyede oldukça önemli bir konumda olan Çinli teknoloji devi, ürün yelpazesini de genişletmek için yoğun çaba harcıyor. Serilerini devam ettiren firma, geçtiğimiz senelerde piyasaya çıkan bir modelini de 2021′e uyarlıyor. Birçok firmanın tercih ettiği yönteme başvuran Redmi sevilen bir modeli için hazırlıkları tamamladı. 2019 yılında Redmi Note 8 serisini piyasaya çıkaran akıllı telefon üreticisi, övgüleri toplamayı başarmıştı. 25 milyon birim satış sayısını geride bırakan akıllı telefon çıkış yapmasının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen hala oldukça tercih ediliyor. Bu ilginin farkında olan Redmi de akıllı telefonun 2021 sürümü için kolları sıvadı. Benzer bir performans hedefleyen Çinli teknoloji devi akıllı telefonunu kullanıcılarının karşısına çıkardı. Teknik özellikleri ve tasarım detayları resmi olarak ortaya çıkan akıllı telefon, 2019 yılında çıkan sürüme oldukça benzemekte. Firma çoğu konuda yeni bir geliştirme yapmayı tercih etmemiş.
2019 yılında piyasaya çıkan Redmi Note 8 gücünü Snapdragon 662 işlemcisinden alıyordu. Ancak 2021 sürümü ile birlikte bizleri MediaTek işlemci karşılıyor. Akıllı telefona gücünü Helio G85 yonga seti verecek. Bununla birlikte 5G‘nin yaygınlaşması Redmi Note 8 2021‘in pek umurunda değil gibi gözüküyor. Zira firma 2021 sürümünde 5G özelliğine yer vermiyor. Biraz şaşırtıcı olsa da akıllı telefonun fiyatını düşük tutmak amacıyla firmanın böyle bir yol izleme ihtimali olmuş olabilir. Akıllı telefonda grafik işlemcisi olarak da Mali-G52 yer alıyor. Ayrıca akıllı telefon 4 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. 2019‘da piyasaya çıkan modelde yer alan 3 GB RAM seçeneği artık kullanılmayacak. Bununla birlikte yine 2019 modelde 6 GB‘lık RAM seçeneği de yer alıyordu. Ancak firma görünüşe göre kullanıcılarına tek bir seçenek sunacak. Akıllı telefon 256 GB‘a kadar da microSD kart desteği ile piyasaya çıkacak.
Redmi Note 8 2021, 2019 ile aynı tasarım anlayışına sahip!
Tanıtım görüntüleri paylaşılan akıllı telefon, tasarımsal anlamda 2019 yılında çıkan modelden farklı bir görünüme sahip değil. Zira iki akıllı telefonun da 6.3 inçlik FullHD+ ekranı bulunmakta. Ayrıca yine iki cihaz da damla çentikli ekran tasarımına sahip. İki cihazın parmak izi okuyucularının yerleri bile aynı. Firma 2019 modelin mevcut popülaritesini göz önünde bulundurarak pek bir değişiklik yapmaması sürpriz olmadı. Bir adet ön kamerası olan akıllı telefonda kamera 13 MP olarak bizleri karşılıyor. Arka tarafta da tıpkı 2019 versiyonunda olduğu gibi dörtlü bir kurulum dikkat çekiyor. Bu kameralar ise sırasıyla, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik ve yine 2 MP makro sensörü olarak belirlenmiş. Kameraların teknik özellikleri de tahmin edeceğiniz üzere 2019 model ile aynı. Redmi Note 8 2021 modeli 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bununla birlikte 2019 modelde 18W olan şarj desteği de 2021 model ile birlikte 22.5W‘a yükseldi.
Üç farklı renk seçeneğine sahip olacak akıllı telefonun renkleri de 2019‘daki ile aynı. Akıllı telefon Neptün mavisi, ayışığı beyazı ve uzay siyahı renk seçeneklerine sahip. Tanıtımı yapılan Redmi Note 8 2021 modelinin fiyatı henüz belli değil. Ancak akıllı telefonun yakın zamanda piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Bununla birlikte akıllı telefonun ülkemize de gelme ihtimali oldukça yüksek. Bakalım firma, yeni versiyonu ile başarısını sürdürecek mi bekleyip göreceğiz.
Redmi Note 8 teknik özellikleri;
- Ekran : 6.3 inç FHD+ LCD
- İşlemci: MediaTek Helio G85
- RAM: 4 GB
- Ön kamera: 13 MP
- Arka kamera: 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP derinlik + 2 MP makro
- Depolama alanı: 64 GB/128 GB + 256 GB’a kadar microSD
- Batarya: 4000 mAh
- Şarj teknolojisi: 22.5W
- İşletim sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5
- Port: USB-C
- Bağlantı: Dual 4G VoLTE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11
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Yazan: hasanaydogdu, 3 hafta önce
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Yazan: techwarn, 1 ay önce
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Yazan: hasanaydogdu, 1 ay önce
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Yazan: hasanaydogdu, 1 ay önce
Alg proteinleri ile görme engelli bir insan, kısmi olarak görebiliyor!
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