Video
Nasıl Bitcoin alınır? (2 haftada %20 kâr ettik!)
Nasıl Bitcoin alınır? sorusunun cevabını bu videoda veriyoruz. Kripto paraların atası olan Bitcoin’e yatırım yapmak isteyenler için adım adım Bitcoin nasıl alınır rehberi bu videoda.
Videonun sponsoru: https://www.bittrt.com/
Kripto para yatırımı yapmadan önce bilmeniz gerekenler
Bu video, sadece Bitcoin almak isteyenler için bir rehber. Bir yatırım tavsiyesi değil. Ayrıca kripto paralara yatırım yapmadan önce bu piyasanın fazlasıyla volatil olduğunu unutmamak ve zarar edebileceğinizi de göz önüne almanızda fayda var.
İlginizi çekebilir: Ledger Nano X inceleme
Nasıl Bitcoin alınır?
Ülkemizde yasal olarak işlem yapabileceğiniz kripto para borsaları bulunuyor. Bu videomuza destek olan Bittrt gibi borsalar üzerinden hem Bitcoin hem de diğer kripto paralara yatırım yapabilmek mümkün. Adımlar şu şekilde:
Öncelikle üyelik oluşturun ve hesabınızı onaylayın: https://www.bittrt.com/hadi-baslayalim
Ardından YATIR bölümünden TL yatırımı seçerek, kripto para borsasının mevcut banka hesaplarından birini seçerek, yatırım yapmak istediğiniz miktarı gönderin ve formu doldurarak paranızın borsa hesabınıza geçmesini sağlayın. Yolladığınız para borsa hesabınıza geçtiğinde, artık mevcut paranızla kripto para almaya hazırsınız. Piyasa bölümünden hem Bitcoin, hem de Ethereum veya Litecoin gibi altcoinleri mevcut fiyatlardan satın alabilirsiniz. Burada ister PİYASA isterseniz de LİMİT seçeneğini kullanarak alımlarınız üzerinde ayarlamalar yapabilirsiniz.
Satın alımınızı gerçekleştirdikten sonra, kripto paralarınızı ister borsada tutabilir isterseniz de dijital veya donanımsal cüzdanlara aktarım yapabilirsiniz. Ayrıca tabii ki mevcut kripto paralarınızla, kripto para borsasındaki pariteler üzerinden al/sat da yapabilirsiniz.
Video
Redmi K30 Pro ve K30 Pro Zoom modellerini değerlendirdik!
Redmi K30 Pro ve Redmi K30 Zoom modelleri dün Çin’de gerçekleştirilen lansman ile resmi olarak tanıtıldı. Bu videoda her iki cihazın özelliklerini ve fiyatlarını değerlendirdik.
Redmi K30 Pro ve K30 Zoom modelleri neler sunuyor?
Aslında her iki telefon da birbirlerine çok yakın özellikler sunuyor. Görünürdeki en temel fark, Zoom modelinde yer alan telephoto kameranın OIS desteğine ve 3x optik zoom kabiliyetine sahip olması. Ayrıca yine Zoom modelinin ana kamerasında OIS desteği yer alırken, baz modelde bu görünmüyor.
Telefonların genel özellikleri şu şekilde sıralanıyor:
Tasarım
- Ön taraftan bakıldığında tamamen çerçevesiz, açılır-kapanır ön kamera tasarımı
- Yeşil, gümüş, mor, beyaz gibi farklı renk seçenekleri
Ekran
- 6.67 inç FHD+ AMOLED
- Ekran içi parmak izi sensörü
- 60 Hz
- HDR10+
- Gorilla Glass 5
- DCI-P3 100%
- 500 nit parlaklık
Performans
- Snapdragon 865
- 6 GB / 8 GB RAM
- 128 GB / 256 GB
- 6 GB RAM’lide UFS 3.0, diğerlerinde UFS 3.1 depolama
Kamera
- Pro’da 5 MP telephoto 2x optik zoom OIS yok Zoom’da 8 MP telephoto 3x optik zoom ve OIS var
- 64 MP ana kamera (Zoom’da yine OIS var)
- 13 MP ultra geniş açı
- 2 MP derinlik
- 8K video desteği
Batarya
- 4 700 mAh
- 33W hızlı şarj %100’e 63 dakika
Fiyatlar
- Pro: 425 dolar, 480 dolar, 520 dolar
- Zoom: 535 dolar, 565 dolar
Video
90 TL’ye ROBOT SÜPÜRGE olur mu? (Olmuyormuş)
Çin’den 90 TL’ye robot süpürge aldık ve bu videoda tüm deneyimlerimizi anlattık. Öncelikle ürün bize geldikten sonra fark ettik ki bu ürün aslında bir süpürgeden ziyade silici görevi görüyor. Ancak onun da ne kadar düzgün olduğu tabii ki şüpheli. Tasarımına baktığımızda kompakt, tamamen plastik malzemeden üretilmiş bir ürün olduğunu görüyoruz.
Cihaz 3 adet AA pille çalışıyor ve üzerindeki fiziksel tuş ile çalışmaya başlıyor. Ürünün alt tarafına, kutu içeriğinden çıkan yapışkanları ekledikten sonra yine kutu içeriğinden çıkan bezi koyuyorsunuz ve bu sayede yerleri silmesini sağlıyorsunuz. Ancak yaptığımız denemelerde yere döktüğümüz şeylerde ürün baya bir sorun yaşadı diyebiliriz.
%15 indirim kuponu: BG7960
Ürünün Banggood’daki satış adresi: https://ban.ggood.vip/Tmhx
Oyun
Karantina günlerinde bedava Call of Duty: Warzone oynadık! #EvdeKal
Call of Duty: Warzone tam da karantina günleri için en ideal oyunların başında geliyor.
İlginizi çekebilir; Call of Duty: Modern Warfare İnceleme
Call of Duty: Modern Warfare oyununun üzerine kurulan bedava bir oyun stilindeki Warzone, PUBG, Fortnite, Apex Legends gibi battle royale türlerinin bir karması olarak geliyor. Biz de bu videomuzda oyunda bir el maça girerek oyunun detaylarını aktardık. Oyunu Balttle.net üzerinden ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. 85 GB dosya boyutu gereksinimi olduğunu da belirtelim.
İyi seyirler…