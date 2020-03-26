Nasıl Bitcoin alınır? (2 haftada %20 kâr ettik!)

Nasıl Bitcoin alınır? sorusunun cevabını bu videoda veriyoruz. Kripto paraların atası olan Bitcoin’e yatırım yapmak isteyenler için adım adım Bitcoin nasıl alınır rehberi bu videoda.

Videonun sponsoru: https://www.bittrt.com/

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Kripto para yatırımı yapmadan önce bilmeniz gerekenler

Bu video, sadece Bitcoin almak isteyenler için bir rehber. Bir yatırım tavsiyesi değil. Ayrıca kripto paralara yatırım yapmadan önce bu piyasanın fazlasıyla volatil olduğunu unutmamak ve zarar edebileceğinizi de göz önüne almanızda fayda var.

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Nasıl Bitcoin alınır?

Ülkemizde yasal olarak işlem yapabileceğiniz kripto para borsaları bulunuyor. Bu videomuza destek olan Bittrt gibi borsalar üzerinden hem Bitcoin hem de diğer kripto paralara yatırım yapabilmek mümkün. Adımlar şu şekilde:

Öncelikle üyelik oluşturun ve hesabınızı onaylayın: https://www.bittrt.com/hadi-baslayalim

Ardından YATIR bölümünden TL yatırımı seçerek, kripto para borsasının mevcut banka hesaplarından birini seçerek, yatırım yapmak istediğiniz miktarı gönderin ve formu doldurarak paranızın borsa hesabınıza geçmesini sağlayın. Yolladığınız para borsa hesabınıza geçtiğinde, artık mevcut paranızla kripto para almaya hazırsınız. Piyasa bölümünden hem Bitcoin, hem de Ethereum veya Litecoin gibi altcoinleri mevcut fiyatlardan satın alabilirsiniz. Burada ister PİYASA isterseniz de LİMİT seçeneğini kullanarak alımlarınız üzerinde ayarlamalar yapabilirsiniz.

Satın alımınızı gerçekleştirdikten sonra, kripto paralarınızı ister borsada tutabilir isterseniz de dijital veya donanımsal cüzdanlara aktarım yapabilirsiniz. Ayrıca tabii ki mevcut kripto paralarınızla, kripto para borsasındaki pariteler üzerinden al/sat da yapabilirsiniz.