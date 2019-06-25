Bitcoin 11.000$’ı aşmışken: Ledger Nano X incelemesi! (HEDİYELİ)

BtcTurk’e üye olmak için: https://hwp.to/2NcT6Jx

Yarışmaya katılım formu: https://hwp.to/2RzT7Wq

Not: Yarışma kurgusunu sadece BtcTurk’e üye olmak olarak değiştirdiğimiz için Gleam’i devreden çıkarttık. Katılım için üye olduktan sonra katılım formunu doldurmanız yeterli. Yarışmanın kazananını 4 Temmuz Perşembe günü canlı yayında belirleyeceğiz.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ledger Nano X incelemesi

Son yıllarda teknoloji dünyasının en çok konuşulan konularından biri kripto paralar. Başta Bitcoin olmak üzere kripto paralar, kullanıcılara sundukları merkeziyetsiz yapı ve şeffaflık gibi özelliklerle yepyeni bir pencere açıyor. Tabii ki son yıllarda kripto paraların değerlenmesiyle oluşan ilgiyi de es geçmemek gerek.

Konu kripto paralar olduğunda güvenlik oldukça önemli. Zira daha önce birçok kişinin kripto paralarını çaldırdığına şahit olduk. O nedenle kullanıcıların tercih edebileceği en güvenli çözümlerden biri donanım cüzdanları. Bu alanda en bilinen markalardan biri olan Ledger, Bluetooth destekli yeni kripto para cüzdanı Nano X’i geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. Nihayet Binbirçeşit aracılığı ile ülkemizde de satılmaya başlanan cihazı incedik.

Dış görünümü bir USB belleği andıran Ledger Nano X, üzerindeki iki fiziksel tuş ile kontrol ediliyor. Bu sefer Bluetooth bağlantısı olduğundan kablo ile bağlantı şart değil. Cüzdan 100’den fazla uygulamayı ve 1100’den fazla kripto para destekliyor. Bu sayede sadece Bitcoin’lerinizi değil pek çok altcoin’i de Nano X ile saklayabiliyorsunuz.

Videomuzda Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini nasıl alabileceğinizi ve aldığınız kripto paralarınızı Ledger Nano X’e nasıl aktarabileceğinizi de adım adım gösterdik.