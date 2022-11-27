NASA kapsülü Orion Ay’ın yörüngesine başarıyla girdi. Uzay ajansı bunu doğruladı. Orion 1 Aralık’a kadar bu yörüngede kalacak ve sonrasında kapsül Dünya’ya geri dönecek.

NASA, Houston’daki Johnson Uzay Merkezi Kontrol Odası’nın Orion’u Hollanda saatiyle 23:52’de Ay’ın yörüngesine başarıyla fırlattığını bildirdi. Uzay ajansı bunu ‘yörünge manevra sistemi’ motorunu 1 dakika 28 saniye boyunca ateşleyerek yaptı ve Orion’u saniyede yaklaşık 110 metre hızla itti.

Bu ‘uzak’ bir yörünge; Orion Ay yüzeyinden yaklaşık 64.000 kilometre yukarıda uçuyor. Uzay kapsülü Ay’ın etrafında yarım tur atacak ve bu yükseklik nedeniyle yarım haftadan fazla sürecek. Mevcut programa göre Orion 1 Aralık’ta Ay etrafındaki yörüngesinden ayrılacak ve ardından kapsül 11 Aralık’ta Pasifik Okyanusu’na güvenli bir şekilde iniş yapacaktır.

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Bugün ilerleyen saatlerde Orion, uzaya insan taşımak üzere tasarlanmış bir uzay aracı tarafından kat edilen en uzak mesafe rekorunu kıracak. Mevcut rekor Dünya’dan 400,171 kilometre uzaklıkta ve Apollo 13 uzay aracına ait.

NASA Orion kapsülü, Artemis I görevi kapsamında uzun bir gecikmenin ardından 16 Kasım Çarşamba günü SLS roketiyle fırlatıldı. Bu uzay görevi, kapsülün on yıllar sonra ilk kez Ay’a astronot taşımak için kullanılmasından önce Orion’un çeşitli yönlerini derin uzayda test etmeyi amaçlıyor. Bu, 2025 yılında yapılması planlanan Artemis III görevi ile gerçekleşecektir. Orion bu hafta başında Ay yüzeyinin keskin fotoğraflarını yayınladı.