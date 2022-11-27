Araçların standart güçlerinden daha fazla güç ve tork almak artık mümkün. Birçok kişi araçlarına yazılım yaptırarak daha fazla güç kazanabiliyor. Peki bu süreç nasıl işliyor? Bir arabaya yazılım yapılırken hangi aşamalardan geçiliyor? Bu soruların cevaplarını biz de merak ediyorduk ve EcuFast ile birlikte aracımıza yazılım yaparak soruların cevaplarını EcuFast Merkez sorumlusu Alper Bey’den aldık.

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Her araca olmasa da birçok farklı araç markası ve modeline yazılım yapılabiliyor. Dizel ve benzinli motorlara da farklı güçler ve farklı tork artışları yapılabiliyor. Özellikle benzinli araçlarda daha çok beygir gücü artışı yaşanırken, dizel araçlarda daha fazla tork ile çekiş gücü arttırılıyor. Araçların yakıt/hava karışımı, ateşleme ve diğer akselerasyon birimlerinde ufak oynamalar yapılarak gerekli güç ve tork artışı alınabiliyor.

Biz HWP olarak bu videomuzda 2018 model BMW 5.20i aracımıza yazılım yaptık. Ancak siz de aracınıza EcuFast’te yazılım yapmak ve ne kadar güç/tork artışı alacağınızı görmek isterseniz https://www.ecufast.com.tr/ adresinden araç bilgilerinizi girebilir ve bilgi alabilirsiniz. Ya da telefonla arayabilir, en yakın EcuFast bayiinden detayları öğrenebilirsiniz.

Peki siz yapılan yazılım hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler…

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