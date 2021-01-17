Genel
NASA Digger sondası ölü ilan edildi
İki yıldı Mars’ta bulunan NASA Digger sondası, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Toprağa saplı şekilde kalan sonda, ölü ilan edildi.
İlginizi çekebilir: Sosyal medya yasası gereği uygulanacak reklam yasağı başlıyor!
NASA, bundan iki sene önce Mars’taki kazı çalışmalarında kullanmak için kızıl gezegene köstebek (the mole) diye adlandırılan bir sonda yollamıştı. Orijinal plan sondanın, gezegene indikten sonra 15 metre kadar derine kazmasıydı. Böylece sonda, toprağın derinlerinden örnek toplayabilecekti. Ancak Digger, toprağı sadece yarım metre kazdıktan sonra bulunduğu yerde sıkıştı ve daha fazla ilerleyemedi. NASA bugüne kadar birkaç kurtarma girişiminde bulunduysa bile, bu girişimler de olumsuz sonuçlandı. İki yıllık uğraşın ardından NASA, Digger sondasını ölü ilan etti.
NASA Digger sondasının kapatıldığını açıkladı
Görevinin ilk ayında sıkışan sondayı kurtarmak için çeşitli planlar yapıldı. İlk olarak robotik kepçesini kullanarak sondayı desteklemeyi deneyen bilim insanları, bu girişiminde başarısız oldular. Birkaç başarısız fikirden sonra son olarak Şubat ayında robotun kollarını kullanarak sondayı kurtarmaya çalışan ekip, bunda da başarısız oldu. NASA, son yaptığı açıklamada ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ama sondayı kurtarmayı başaramadıklarını ilan etti. Böylelikle NASA, Digger sondasını resmi olarak ölü ilan etmiş oldu. NASA’da yönetici bilim insanı olan Thomas Zurbuchen, teknolojinin limitlerini zorlamanın görevleri olduğunu ve projenin tamamen başarısız olmadığını söyledi. Mars toprağı hakkında çok şey öğrendiklerini belirten Zurbuchen, bu bilgilerin gelecek projelerde kullanılacağını da ekledi. Gelişmeler için takipte kalın…
İlginizi çekebilir: Netflix keyfi yapabileceğiniz her bütçeye uygun televizyonları Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız
İlginizi çekebilir: Netflix keyfi yapabileceğiniz her bütçeye uygun televizyonları Trendyol üzerinden almak için tıklayınız
Genel
Hitman 3 Nintendo Switch’e de gelecek!
Hitman 3 Nintendo Switch için de çıkış yapacak. Merakla beklenen oyunun Switch versiyonu 20 Ocak tarihinde hayranlarını karşılayacak.
İlginizi çekebilir; Fiat ve Peugeot Şirketleri Birleşti! Yeni şirketin adı: Stellantis
Hitman 3 Nintendo Switch sürümü 20 Ocak’ta piyasada olacak!
Oyun dünyasının son dönemlerdeki yükselen yıldızı Hitman, yeni oyunu ile birlikte çıkabilecek tüm platformlara uğramayı hedefliyor. IO Interactive yapımı oyun serisi, yeni nesil konsolların gücünü ne kadar sınamak istese de, daha küçük çaplı mobil konsol sayılabilecek Nintendo Switch‘e de uğrayacak. Duyuruyu Twitter üzerinden yapan yapımcı firma, Nintendo Switch kullanıcılarına müjdeyi verdi. 20 Ocak tarihinde Nintendo Switch, PC, PS 4/5, Xbox One ve Xbox Series S/X platformlarına uğrayacak olan yapım böylelikle birçok kullanıcıya ulaşma hedefini gerçekleştirebilecek.
HITMAN 3 on Nintendo Switch arrives 20 January! The World of Assassination awaits… pic.twitter.com/IHVDEZwQbw
— IO Interactive (@IOInteractive) January 15, 2021
Eski yeni nesil demeden her platforma uğrayacak olan Hitman 3, Nintendo Switch oyun konsolunda ilginç de bir şey deneyecek. Oyunculara internete bağlanma zorunluluğu getiren oyun, konsolda buluttan oynama imkanını sağlayacak. Hem konsolun gücünün kullanılacağı hem de bulut sunucularının işleneceği oyunda firma, oyuncuların görsel kaliteden mahrum kalmasını istemiyor. Daha önce Control oyununun denendiği bu sistem yer yer övgüleri toplarken, yer yer de eleştirilere maruz kalmıştı. Bu son gelişmeler ile birlikte oyun ile alakalı beklentiler artmaya başladı. Bakalım IO Interactive Nintendo Switch kullanıcılarını memnun etmeyi başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
20 Ocak tarihinde piyasaya çıkacak Hitman’i bekleyene kadar eğlenceli vakit geçirebileceğiniz kutu oyunlarına, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!
Akıllı Telefonlar
Realme C21, BIS Sertifika Bürosunda Görüntülendi!
Realme‘nin yeni uygun fiyatlı modeli Realme C21, BIS sertifika bürosunda görüntülendi. İşte C21’in özellikleri ve tasarımı.
Geçtiğimiz hafta BIS sertifika bürosunda görüntülenen Realme‘nin yeni modeli bu hafta NBTC sertifikası sayesinde gerçek ismi ile karşımıza çıktı. BIS sertifika bürosunda RMX3201 model numarası ile karşımıza çıkan cihaz, şimdi NBTC sertifikası ile isminin Realme C21 olduğunu ifşa etti.
Realme‘nin yeni akıllı telefon modeli C21 için çalışmalar devam ediyor. İlk olarak BIS‘de görüntülenen C21, şimdi NBTC, TKDN, EEC ve CQC gibi sertifikalar ve sertifika büroları ile ilgileniyor. Bu kadar fazla şirket ile görüşme sağlayan C21 hakkında ise hemen hemen hiçbir bilgi yok diyebiliriz.
İlginizi Çekebilir: Fiat ve Peugeot Şirketleri Birleşti! Yeni şirketin adı: Stellantis
Realme C21 hakkında bilinenler ve beklenilenler!
Elimizdeki bilgilere göre C21, Android 10 işletim sistemi ile çalışacak ve 10W hızlı şarj desteği sunacak. Öte yandan 2.4GHz tek bant WiFi özelliği sunan Realme C21, şimdilik daha fazla detay taşımıyor. Ancak alt modeli C11’e bakarak bazı çıkarımlar yapabiliriz.
Hatırlarsanız Realme C11, 4G destekli Mediatek G35 işlemci ile besleniyor. Bu işlemciyi 3GB Ram bellek ile destekleyen C11, 6.5 inç büyüklüğünde bir ekran, 13MP+2MP şeklinde arka kamera, 5MP ön kamera, 5000mAh batarya, çift SIM, 32GB depolama ve Android 10 işletim sistemi ile geliyor. Fiyatı ise şu anda ülkemizde 1800-2100 TL arasında.
Bu özelliklere baktığımızda Realme C21‘in de en az bu özelliklere sahip olacağını biliyoruz. Realme C11’in geçtiğimiz yılın en uygun fiyatlı akıllı telefonu olduğunu hatırlatalım. Yani C21’de böyle bir fiyat politikası ile gelebilir.
Öte yandan C21’in tasarımına baktığımızda arka kısımda alışılmış Realme çizgileri görüyoruz. Kare olarak şekillenen kamera grubu ise içerisinde 2 veya 3 adet kameraya ve bir Led flaşa yer veriyor. Cihazın ön kısmında ise damla çentikli bir ön kamera yer alıyor.
Realme C21 hakkında bilinenler bu şekildeydi. Bakalım C21 ne zaman tüm özellikleri ile karşımıza çıkacak. Sizce C21, 5G desteğine sahip olacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Seçtiğimiz Realme modellerini Hepsiburada’dan satın almak için tıklayınız!
Genel
Fiat ve Peugeot Şirketleri Birleşti! Yeni şirketin adı: Stellantis
Fiat ve Peugeot sonunda tamamen birleşti. Fiat-Chrysler ve PSA grubu şirketleri birleşerek, yeni şirket Stellantis‘i kurdu!
Fransız otomotiv devi PSA grubu ve Fiat-Chrysler şirketleri bu cumartesi tam anlamıyla birleşti. Aylar öncesine dayanan anlaşma bugün tamamlandı ve yeni şirket kuruldu. Fiat ve Peugeot birleşerek dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisi olan Stellantis şirketini kurdu.
İlginizi Çekebilir: Vivo X60 Pro+, Snapdragon 875’li Bir Versiyonla Daha Gelebilir!
Stellantis 14 markayı bünyesinde barındırıyor!
Yeni şirket Stellantis, içerisinde toplam 14 adet alt marka barındırıyor. Bunlar Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram ve Vauxhall olarak şekilleniyor. Tabi bu markalardaki üretimler yine kendi halinde devam edecek. Sadece üreticiler bir arada olacak. Bu sayede daha güçlü bir üretim ağı oluşacak.
Gelen verilere göre dünya otomobil pazarının %9‘unu oluşturacak olan Stellantis’i oluşturan şirketler, 2019 yılında sekiz milyon araç üretmişlerdi. 2020 yılı üretim rakamları daha düşük olabilir çünkü Koronavirüs fabrikaları çok etkiledi. Şimdi hepsi bir arada iken daha yüksek üretim rakamları elde edilecektir.
Toplamda 400 bin adet çalışan barındıran Stellantis, Volkswagen, Toyota ve Renault grubu gibi rakipleri ile pazarda yarış epey kızgın bir yarış içerisinde olacak. Şirketin maddi anlamda ise dünyanın en büyük üçüncü otomobil şirketi olacağı biliniyor. Şirketin hisse senetleri ise 18 Ocak‘tan itibaren borsada olacak.
Fiat-Chrysler ve PSA birleşiminden oluşan Stellantis şirketi 2021 yılına daha fazla yatırım ile girecek ve pazardaki yerini büyütecek. Fiat ve Peugeot gruplarının birleşmesi üretim açısından iyi olsa da, araçların tekdüze olma ihtimali artacaktır.
Bakalım Stellantis şirketi markaların kendine has detaylarını ortadan kaldıracak mı. Yoksa bu birliktelik markaların kalitesine kalite mi katacak? Sizce PSA ve Fiat-Chrysler şirketlerinin birleşmeleri nasıl oldu? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: market2020, 12 saat önce
-
6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 13 saat önce
-
Youtube Video İzleyerek Ayda 500 TL kazan Ödeme Kanıtlı
Yazan: tequarium, 17 saat önce
-
6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: mehmett, 17 saat önce
-
6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: Kojiro H., 17 saat önce
NASA Digger sondası ölü ilan edildi
AirPods için cihazlar arası geçiş sorunlarını düzeltmenin 6 yolu
Steam Ay Yeni Yılı İndirimi tarihleri sızdırıldı!
Hitman 3 Nintendo Switch’e de gelecek!
Cyberpunk 2077 söylenilenden 4 yıl sonra geliştirilmeye başlanmış!
AMD mi Intel mi? | Sorun Söyleyelim #7
Cuma Raporu #137: CES, Xiaomi ABD sorunu, aşılama dönemi ve dahası
Poco M3 için zorlu kapışma! | Redmi Note 9 ve Poco M3 karşı karşıya
Samsung Galaxy S21 ailesi değerlendirmesi | Uzun uzun konuştuk!
REALME 7 PRO İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #1
AMD mi Intel mi? | Sorun Söyleyelim #7
Cuma Raporu #137: CES, Xiaomi ABD sorunu, aşılama dönemi ve dahası
Poco M3 için zorlu kapışma! | Redmi Note 9 ve Poco M3 karşı karşıya
Samsung Galaxy S21 ailesi değerlendirmesi | Uzun uzun konuştuk!
REALME 7 PRO İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #1
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.