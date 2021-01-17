NASA Digger sondası ölü ilan edildi

Realme‘nin yeni uygun fiyatlı modeli Realme C21, BIS sertifika bürosunda görüntülendi. İşte C21’in özellikleri ve tasarımı.

Geçtiğimiz hafta BIS sertifika bürosunda görüntülenen Realme‘nin yeni modeli bu hafta NBTC sertifikası sayesinde gerçek ismi ile karşımıza çıktı. BIS sertifika bürosunda RMX3201 model numarası ile karşımıza çıkan cihaz, şimdi NBTC sertifikası ile isminin Realme C21 olduğunu ifşa etti.

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Realme‘nin yeni akıllı telefon modeli C21 için çalışmalar devam ediyor. İlk olarak BIS‘de görüntülenen C21, şimdi NBTC, TKDN, EEC ve CQC gibi sertifikalar ve sertifika büroları ile ilgileniyor. Bu kadar fazla şirket ile görüşme sağlayan C21 hakkında ise hemen hemen hiçbir bilgi yok diyebiliriz.

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Realme C21 hakkında bilinenler ve beklenilenler!

Elimizdeki bilgilere göre C21, Android 10 işletim sistemi ile çalışacak ve 10W hızlı şarj desteği sunacak. Öte yandan 2.4GHz tek bant WiFi özelliği sunan Realme C21, şimdilik daha fazla detay taşımıyor. Ancak alt modeli C11’e bakarak bazı çıkarımlar yapabiliriz.

Hatırlarsanız Realme C11, 4G destekli Mediatek G35 işlemci ile besleniyor. Bu işlemciyi 3GB Ram bellek ile destekleyen C11, 6.5 inç büyüklüğünde bir ekran, 13MP+2MP şeklinde arka kamera, 5MP ön kamera, 5000mAh batarya, çift SIM, 32GB depolama ve Android 10 işletim sistemi ile geliyor. Fiyatı ise şu anda ülkemizde 1800-2100 TL arasında.

Bu özelliklere baktığımızda Realme C21‘in de en az bu özelliklere sahip olacağını biliyoruz. Realme C11’in geçtiğimiz yılın en uygun fiyatlı akıllı telefonu olduğunu hatırlatalım. Yani C21’de böyle bir fiyat politikası ile gelebilir.

Öte yandan C21’in tasarımına baktığımızda arka kısımda alışılmış Realme çizgileri görüyoruz. Kare olarak şekillenen kamera grubu ise içerisinde 2 veya 3 adet kameraya ve bir Led flaşa yer veriyor. Cihazın ön kısmında ise damla çentikli bir ön kamera yer alıyor.

Realme C21 hakkında bilinenler bu şekildeydi. Bakalım C21 ne zaman tüm özellikleri ile karşımıza çıkacak. Sizce C21, 5G desteğine sahip olacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

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