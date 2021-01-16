Sosyal medya yasası gereği uygulanacak reklam yasağı başlıyor!

Sosyal medya yasası olarak bilinen yasal düzenleme gereğince sosyal medya platformlarına Türkiye’de temsilcilik açma zorunluluğu getiren kanunun etkileri devam ediyor. 7253 Sayılı Kanun gereği Türkiye’de temsilci bulundurmayan sosyal ağ sağlayıcılarına uygulanacak 5 kademeli yaptırımın 3. aşaması 19 Ocak’ta başlayacak. Temsilci atamayan sosyal ağ s, 19 Ocak’tan itibaren Türkiye’de reklam yayımlayamayacaklar.

İlginizi çekebilir: Sosyal medya devlerine 30 milyon TL ceza kesildi!

reklam

Sosyal medya yasası olarak bilinen 7253 Sayılı Kanun gereği Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformlarının Türkiye’de temsilci bulundurmaları zorunlu. Şimdiye kadar yalnızca VK, YouTube, TikTok, Dailymotion ve LinkedIn Türkiye’ye temsilci atamayı kabul etmişlerdi. Fakat Twitter, Instagram ve Facebook gibi büyük isimler yeni düzenlemeye karşı sessizliklerini koruyorlar ve henüz temsilci atayacaklarına dair açıklamada bulunmadılar.

Temsilci atamayan sosyal medya platformlarına hiçbir şirket reklam veremeyecek

Sosyal medya yasası gereği temsilcilik bulundurmayan platformlara uygulanacak 5 aşamalık yaptırımlar silsilesinin 3. aşaması olan reklam yasağı 19 Ocak’ta başlıyor. Şimdiye kadar sosyal ağ sağlayıcılarına önce 10 milyon, sonra 30 milyon TL para cezası kesilmişti ve 1 ay daha süre verilmişti. İşte bu 1 aylık süre doldu. Şimdi yaptırımın üçüncü aşaması olan reklam yasağı 19 Ocak 2021’de Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın açıklamasına göre, reklam yasağı yürürlüğe girdikten sonra temsilcilik bulundurmayan sosyal ağ sağlayıcıları Türkiye’de reklam yayımlayamayacaklar. Ayrıca Türkiye’deki şirketler de, bu sosyal ağlara reklam veremeyecekler. Sosyal medya yasası kapsamında reklam yasağının uygulanmasını ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Merkez Bankası, Vergi Denetim Kurulu ve ilgili tüm kamu kurumları denetleyecekler. Denetim sonucunda, kanuna uymaksızın halâ reklam verdiği tespit edilen şirketlere de ceza kesilecek.

Sağlayıcılara çağrımız reklam yasağı ya da bant daraltma cezası gelmeden temsilcilerini ülkemizde görevlendirmeleri. Unutmadan; reklam yasağının uygulamasını BDDK, TCMB, VDK ve ilgili tüm kamu kurumları hassasiyetle denetleyecek. Reklam veren şirketlere ayrıca ceza kesilecek. pic.twitter.com/DYrFXheyhr — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) January 16, 2021

Reklam yasağına rağmen temsilci atamayan sosyal ağ sağlayıcılarına ne olacak?

Sosyal medya yasası gereğince Türkiye’de temsilcilik bulundurmayan sosyal ağ sağlayıcılarına 5 aşamadan oluşacak bir yaptırımlar silsilesinden bahsetmiştik. Paylaştığımız görselde de görebileceğiniz üzere, 19 Ocak 2021’den itibaren yürürlüğe girecek olan reklam yasağından sonra; Nisan 2021’de %50, Mayıs 2021’de %90 oranında bant genişliği kısıtlaması gelecek.

Yani diyelim ki Instagram hala Türkiye temsilcisi atamadı, bu durumda bant genişliği (bir başka deyişle Türkiye’deki hızı) %50 veya %90 azaltılacak. Bu da demek oluyor ki, Türk kullanıcılar olarak Instagram’a %90 daha yavaş gire(meye)ceğiz.