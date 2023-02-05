NASA‘dan bir bilim insanı aynı faydaların uzayda da geçerli olacağını düşünüyor ve Ay‘da yön bulmak için kullanılabilecek bir GPS sistemi geliştirmek için çalışıyor. Ay için bir iletişim ve navigasyon altyapısı şu anda NASA tarafından işletmeler ve diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde geliştirilmektedir.

İletişim sinyallerinin kullanılamaması durumunda güvenliği sağlamak için, Ay yüzeyinin belirli bölgelerindeki kaşiflerin farklı kaynaklardan alınan örtüşen çözümlere ihtiyacı olabilir.

Bu yenilikçi proje öncelikle NASA’nın Greenbelt, Maryland’deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nde araştırma mühendisi olan Alvin Yew tarafından yürütülüyor.

Yew, NASA’nın Lunar Reconnaissance Orbiter (LOLA) aracındaki Lunar Orbiter Laser Altimeter’den alınan bilgileri kullanarak işe başladı. Bu bilgisayarlı panoramalar, bilinen kayaları ve sırtları bir gezici veya astronot tarafından çekilen fotoğraflarda görülebilenlerle ilişkilendirerek herhangi bir alanın kesin konumunun belirlenmesine olanak tanıyor.

Yew, kavramsal olarak bunun dışarı çıkıp ufka ve yakındaki simgesel yapılara bakarak konumunuzu belirlemeye çalışmaya benzediğini açıkladı.

“Bir kişi için tahmini bir konum tahmini kolay olabilirken, biz yerde 30 fitten (9 metre) daha az bir doğruluk göstermek istiyoruz. Bu doğruluk, gelecekteki keşifler için çok çeşitli görev konseptlerine kapı açıyor” dedi.

GIANT’ın Yetenekleri

Bellekten tasarruf etmek için bir el cihazı, LOLA verileri kullanılarak yerel bir topografya ve yükseklik verileri alt kümesiyle yapılandırılabilir.

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Goddard araştırmacısı Erwan Mazarico tarafından yayınlanan bir çalışmaya göre, bir Ay kaşifi Ay’daki herhangi bir bozulmamış noktadan yalnızca yaklaşık 180 mil (300 kilometre) kadarını görebilir.

Yew’in konum belirleme teknolojisi GIANT’ın (Goddard Görüntü Analizi ve Navigasyon Aracı) yeteneklerinden de yararlanacak.

Yansıyan sinyalleri incelemek için bir hedefe radyo sinyalleri ve ışık gönderen radar veya lazer menzil cihazlarından farklı olarak GIANT, görünür yer işaretleri arasındaki mesafeyi olabildiğince hızlı ve hassas bir şekilde ölçmek için fotoğrafları analiz eder.

Geleceğin Ay kaşifleri, bir gün Ay yüzeyinde gezinmelerine yardımcı olacak yapay zeka destekli bir araca sahip olacakları için bu projeden büyük fayda sağlayacaktır.