NASA 7 Adet Dünya Benzeri Gezegen Keşfedildiğini Açıkladı

NASA, Dünyadan yaklaşık olara 40 ışık yılı uzaklığında küçük bir yıldız etrafında dönen 7 adet Dünya büyüklüğünde gezegen keşfedildiğini açıkladı.

NASA’nın açıkladığı sistem kendi yıldız sistemimiz dışında tespit edilen en büyük yıldız sistemlerinden bir tanesi. Burada canlı bulunabilme ihtimali de yüksek olarak görülüyor. Gezegenlerden 6 tanesi yüzeylerinde sıvı su bulundurabilecek sıcaklıklara sahip. Astronomlar uzay teleskopları ile bu gezegenleri daha detaylı olarak inceleyecekler.

Aslında bu sistem tamamen yeni bir keşif değil. Bu sistem geçen yıl aynı araştırmacılar tarafından duyurulmuştu. Ancak o dönemde sadece üç gezegen olduğu düşünülüyordu. Spitzer Uzay Teleskobu ile yapılan araştırmalar sonucu diğer gezegenlerde keşfedildi.

40 ışık yılı biraz uzak olabilir ama uzay söz konusu olduğunda bize oldukça yakın diyebiliriz. Bu sayede uzay teleskopları ile kolay bir şekilde gözlemlenebiliyor. Sistemdeki yıldız ise Güneş’ten daha küçük ve daha az parlak. Eğer bu yıldız Güneş kadar büyük olsaydı bu gezegenleri ve atmosferleri gözlemlemek çok daha zor olacaktı.