Narzo 30 serisi çok yakında geliyor!

Realme Narzo 30 serisi, Geliyor. İlk olarak Mayıs 2020 tarihinde ortaya çıkan, uygun fiyatlı akıllı telefon serisinin yeni modelleri yolda.

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Realme, oldukça genç bir şirket olmasına rağmen, kısa sürede kullanıcıların gözdesi olmayı başardı. Oppo’nun uygun fiyatlı alt markası olarak kurulan şirket, özellikle fiyat, performans anlamında yaptığı başarılı işlerle dikkat çekiyor. Operasyonlarını ağırlıklı olarak Hindistan üzerinden yöneten Realme, bu tip ülkelerdeki yüksek nüfus ve düşük alım gücünden yararlanarak büyüdü. Şirket son olarak geçtiğimiz yılın Mayıs ayında, Narzo marka telefonlarını duyurmuştu. Şimdi ise başlatılan bir anketle Çinli şirket, Narzo 30 serisini duyurmuş oldu.

Realme Narzo 30 serisi için anket yapılıyor

Realme, şirkete ait bir topluluk hesabında bir anket başlattı. Yeni Narzo 30 serisi telefonlar için birkaç kutu örneği hazırlayan şirket, kullanıcılardan oy vermelerini istedi. Şirketin topluluk yöneticisi, “ Tüm kararlarımız, kullanıcılarımız tarafından alınıyor. Narzo için de aynısını uyguluyoruz” açıklamasını yaptı. Şirket, kutu tasarımdan başlayarak; Narzo için yeniden markalaşma sürecine gidiyor ve kullanıcıların görüşlerini bu konuda dikkate alıyor. Kullanıcılar ankete buradan katılarak, beğendikleri altı tasarımdan birine oy verebiliyor.

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Marka üç milyon telefon sattı

Narzo 30 serisi, yeniden markalaşma yolunda ilk adım olsa bile, marka aslında oldukça başarılı. Şirket, geçtiğimiz süreç içerisinde üç milyon adet telefon satmayı başardı. Narzo 20 serisinin, ilk haftasında 230 bin adetten fazla sattığını düşünürsek, bu rakamlar oldukça kabul başarılı. Hindistan’da popüler olan markanın ülkemize gelip gelmeyeceği ise şimdilik merak konusu. Ancak özellikle Türkiye gibi ülkelerde bu tarz uygun fiyatlı modellerin satış oranları yüksek olduğu için kısa süre içerisinde ülkeye giriş yapması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…