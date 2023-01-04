Nanoleaf, Geleceğin Daha Akıllı Evini İnşa Etmek mottosu ile CES 2023’te yeni ürünlerini tanıttı. Ürünleri ile ülkemizde de büyük beğeni toplayan Nanoleaf, CES 2023’te şirketin ilk öğrenen akıllı ışık anahtarları da dahil olmak üzere yeni Matter uyumlu akıllı ev ürününü sergiledi. Bunlar; Sense+ Controls serisi, Nanoleaf 4D TV Ekranı Aynalı Kamera ve Işık Şeritleri Kiti ve Nanoleaf Skylight modüler tavan lambası olarak isimlendiriliyor.

Nanoleaf 4D, eğlence deneyiminizi ekranın ötesine taşıyor. 4D TV Başlangıç Kiti, en sevdiğiniz filmleri ve oyunları gerçekten sürükleyici bir duyu yolculuğuna dönüştürmek için yeni Sync+ teknolojisini kullanan bir Ekran Aynalama Kamerası ve Madde uyumlu Akıllı Adreslenebilir Işık Şeridi ile birlikte geliyor. Aralarından seçim yapabileceğiniz dört Ekran Aynası modu ve Lightstrip’te (5M uzunluk) 50 adreslenebilir bölge ile kullanıcılar eğlence alanları için tam bir kişiselleştirme özgürlüğüne sahip olacak.

Kamera, esneklik için TV’nin üstüne veya altına kurulabilirken, Lightstrip geçmeli braketler ve birlikte verilen yapıştırıcılarla kolay kurulum özelliğine sahip. Nanoleaf’in özel yeni Sync+ teknolojisi, TV’nizde Screen Mirror’ı etkinleştirmekle kalmaz, aynı zamanda tüm Nanoleaf aydınlatma ürünleri grubunuzu senkronize ediyor.

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Nanoleaf’in Sense+ Controls serisi, evinizde dünyanın ilk eller serbest akıllı aydınlatma deneyimini sunuyor. Matter-enabled ve Thread üzerinde çalışan Sense+ Controls serisi, kablolu Akıllı Işık Anahtarı, Kablosuz Akıllı Işık Anahtarı ve Nala Learning Bridge’i içeriyor. Üç üründe de, tüm evinizin aydınlatmasını günlük rutinlerinize ve kişisel programlarınıza göre otomatikleştirerek kişiselleştirmek için yerleşik hareket ve ortam aydınlatma sensörleri bulunuyor. Nala Learning Bridge aynı zamanda bir İplik Kenar Yönlendiricisi görevi görüyor ve akşamları biraz ışığa ihtiyaç duyduğunuz zamanlar için yumuşak bir parıltıyla renk değiştiren bir gece lambası olarak çalışır.

Nanoleaf Skylight, Matter ile çalışan, türünün ilk örneği olacak modüler tavan armatürü olacak ve kullanıcılara tavan ışıklarının tasarım düzenlemesi ve kapsama alanı üzerinde tam kontrol sunuyor. Nanoleaf’in en çok satan modüler duvar ışık panelleri ürünleri gibi, şirket de Skylight’ı çeşitli farklı tasarımlar oluşturmak için düzenlenebilen kare modüler RGBW LED panellerle tasarlayarak tavan armatürü endüstrisini yeniden tanımlamayı hedefliyor.

Tüm evinizi canlı, işlevsel beyaz ışık ve zengin dinamik renkler ve Sahnelerle aydınlatan Matter-sertifikalı Essentials Ampuller (A19, BR30, GU10 ve Gömme Gömme Aydınlatma) ve Lightstrip, günlük aydınlatma için ideal ortamı oluşturmak üzere büyüleyici animasyonlar sunarken, günlük aydınlatma için yapılmış.

Nanoleaf’in eksiksiz modüler ışık panelleri ve ışık çubukları (Şekiller, Öğeler, Kanvas ve Çizgiler) serisi de bu yıl Matter’a yükseltilebiliyor. Yeni ürünlerin birçoğu önümüzdeki aylarda Türkiye pazarında da satışa sunulacak.