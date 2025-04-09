Türkiye’nin en çok bilinen e-ticaret platformlarından biri olan n11, yeniden gündemde. Son yıllarda sıkça sahip değiştiren n11, bu kez rotasını yurt dışına çevirdi. n11 satıldı mı sorusu artık netleşti. Satış için resmi başvuru Rekabet Kurulu‘na yapıldı. Peki n11 kime satıldı?

n11 kime satıldı? n11 neden satıldı?

n11 kime satıldı diye soranlar için, alınan bilgilere göre, platformun tamamı Birleşik Arap Emirlikleri merkezli DMSF Holding‘e devrediliyor. 2013 yılında Doğuş Grubu ile Güney Koreli SK Group ortaklığıyla kurulan n11, son üç yılda adeta elden ele geçti.

2023’te Getir tarafından satın alınan platform, kısa bir süre sonra Serkan Borançılı’ya ait Borancılı Teknoloji‘ye devredilmişti. Şimdi ise n11, doğrudan yabancı bir yatırım şirketi olan DMSF Holding‘in kontrolüne geçmeye hazırlanıyor.

Benzer bir durum daha önce Trendyol’un Alibaba tarafından satın alınmasıyla yaşanmıştı. Hepsiburada ise hisselerinin büyük bölümünü Kazakistan merkezli Kask.kz‘ye devretmişti.

Şimdi de n11 satıldı haberleri gündeme bomba gibi düştü. Bu gelişme sonrası birçok kullanıcı “n11 sahibi kim” sorusunu yöneltmeye başladı. Cevap artık net: Eğer onay çıkarsa, n11 artık tamamen DMSF Holding‘in olacak.

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