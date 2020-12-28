BenQ, öğrenciler için GW2480T isimli monitörünü satışa sundu

Dijital dünyada öğrenmeyi geliştirmek amacıyla tasarlanan GW2480T, ergonomik bir tasarıma ve öğrencilerin göz sağlığını korumaya yönelik teknolojilere sahip.

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BenQ GW2480T, öğrencilerin ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış bir monitör

Covid-19 salgınıyla normal düzenin parçası haline gelen evden çalışma ve evden derse katılma, ekran karşısında geçirilen sürenin de artmasına sebep oldu. BenQ, uzaktan öğrenme sırasında tablet, telefon veya dizüstü bilgisayar gibi küçük ekran kullanımının özellikle öğrencilerin kemik gelişiminde ve görüşlerinde sağlık problemlerine neden olabileceğini düşünerek; kapsamlı bir göz sağlığı monitörü olan GW2480T’yi geliştirdi. Eye-care monitor serisinden GW2480T, gün itibariyle Türkiye’de satışa sunuldu. Ergonomik yapısı ve ayarlanabilir yüksekliğiyle, evde hem çocukların hem de ebeveynlerin rahatça kullanabileceği eye-care serisine ait GW2480T, düşük mavi ışık, titreşimsiz ekran ve parlaklık algılama teknolojileri ile Türkiye pazarındaki yerini aldı.

BenQ Asya Pasifik Başkanı Jeffry Liang “Bir baba olarak, teknolojinin çocukların öğrenimine getirebileceği değişikliklerin farkındayım. Dizüstü bilgisayarlar ve tabletler kullanışlı olsa da, araştırmalar uzağı göremeyen küçük çocukların sayısının arttığını gösteriyor; bu da ebeveynlerin çocuklarının göz sağlığına daha fazla dikkat etmesini önemli kılıyor. BenQ, uzun yıllardır göz sağlığı teknolojisini geliştirmeye kendini adamış; ve teknolojinin uygulanmasının öğrencilerin potansiyel olarak miyopi veya diğer görme sorunları geliştirme riskini azaltmaya yardımcı olabileceğine inanmaktadır.” dedi.

Çok yönlü göz sağlığı monitörü

Uzakten eğitim, kaçınılmaz bir trend haline geldiğinden; genç öğrenciler kodlama veya programlama dersleri için dizüstü bilgisayar veya tablet kullanma eğiliminde. Küçük ekranlar, uygun olmayan oturma pozisyonu ve kısa izleme mesafesi nedeniyle öğrencilerin uzun vadede görme ve kemik gelişimini etkileyebilir. GW2480T’nin ergonomik tasarımı ve göz sağlığı teknolojileri ise, bu açıkları kapatmayı amaçlıyor. 24 inçlik ekran, 60 ~ 70 cm’lik optimum izleme mesafesiyle hizalanabildiği; ve geniş bir yükseklik ayarı, eğim, pivot ve döndürme aralığına sahip olduğu için; bu özelliklerinin tümü, öğrencilerin uygun görüş mesafesinde ve doğru oturma pozisyonunda kalmasını sağlıyor.

GW2480T’nin göz sağlığı teknolojisi Flicker-Free (Titreşimsiz Ekran) Teknolojisi, Low Blue Light (Düşük Mavi Işık) Teknolojisi, Brightness Intelligence Teknolojisi (Parlaklık Algılama) ve renk zayıflığı modunu içeriyor. Flicker-Free Teknolojisi, gözlerin siliyer kaslarındaki kasılmayı azaltarak ekran titremesini ortadan kaldırabiliyor ve göz yorgunluğunu azaltabiliyor. Düşük Mavi Işık Teknolojisi, hem iyi uyku kalitesi hem de göz sağlığı için melatonini baskılayan zararlı mavi ışığı etkili bir şekilde filtreler. Renk Zayıflığı Modu (Renk Körlüğü), kırmızı renk eksikliği (protanomali) ve yeşil renk eksikliği (döteranomali) için filtreler sunarak öğrencilere daha iyi bir doğal renk algısı sağlar.

GW2480T, BenQ’nun özel Brightness Intelligence Teknolojisi (B.I. Tech.) ile de donatılmış durumda. Yerleşik ortam ışığı sensörü, ortamdaki parlaklık seviyelerini sürekli olarak algılayabiliyor ve en rahat izleme deneyimini sunmak için ekranın parlaklığını otomatik olarak ayarlayabiliyor. BenQ’nun çok yönlü göz sağlığı monitörü ve özel B.I. Teknolojisi ile öğrenciler daha sağlıklı bir dijital öğrenme deneyimi için ekranı daha uzun süre kullanabiliyorlar.

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