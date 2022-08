Popüler beslenme ve kilo verme uygulaması MyFitnessPal, ücretsiz olarak kullanılabilen özelliğini ücretli yapıyor. Kullanıcılar, günlük kalori alımlarını kolay bir şekilde kaydetme ve izlemeye ek olarak uygulamanın gıda barkodlarını tarama özelliğini yıllar boyunca ücretsiz olarak kullanmışlardı. Ancak şirket kısa süre önce 1 Ekim‘den itibaren bu özelliği kullanmak için bir premium hesaba ihtiyacınız olacağını duyurdu.

İlginizi Çekebilir: Health Connect ile Android’de Sağlık Verilerini Eşlemek Kolaylaşıyor!

MyFitnessPal’in günlük kalori sayımı, uygulamanın önemli bir bileşenidir. Barkod tarayıcı da uygulamanın geniş yiyecek veri tabanındaki belirli bir yiyeceğin besin değerini bulmak için bir kısa yol sunar. Bu veri tabanının çoğu kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Hem ücretsiz hem de premium kullanıcılar, besin bilgilerini girerek ve bir etiketten barkod okutarak herhangi bir gıdayı ekleyebilmektedirler. 1 Ekim‘den itibaren ücretsiz kullanıcılar yiyecek girişleri için veri tabanını aramaya devam edebilecekler. Ancak barkod tarayıcıyı kullanmak isteyen kullanıcıların premium üyeliğe aylık 26.99 Türk lirası veya yıllık 129.99 Türk lirası ödemeleri gerekecek (25 Ağustos 2022 itibariyle uygulamanın yıllık sürümü yüzde 60 indirimle 323.88 Türk lirasından 129.99 Türk lirasına düşmüştür). 1 Eylül sonrasında ise ücretsiz bir hesap oluşturan tüm yeni kullanıcılar da ödeme yapmadıkları sürece barkodları okutamayacaklar.

People love paying for something that they’ve gotten with just ads for years. This is sure to be a big hit! pic.twitter.com/tJVmSNyu6O

— Patrick Claybon (@PatrickClaybon) August 24, 2022