Popüler beslenme ve kilo verme uygulaması MyFitnessPal, ücretsiz olarak kullanılabilen özelliğini ücretli yapıyor. Kullanıcılar, günlük kalori alımlarını kolay bir şekilde kaydetme ve izlemeye ek olarak uygulamanın gıda barkodlarını tarama özelliğini yıllar boyunca ücretsiz olarak kullanmışlardı. Ancak şirket kısa süre önce 1 Ekim‘den itibaren bu özelliği kullanmak için bir premium hesaba ihtiyacınız olacağını duyurdu.

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MyFitnessPal’in günlük kalori sayımı, uygulamanın önemli bir bileşenidir. Barkod tarayıcı da uygulamanın geniş yiyecek veri tabanındaki belirli bir yiyeceğin besin değerini bulmak için bir kısa yol sunar. Bu veri tabanının çoğu kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Hem ücretsiz hem de premium kullanıcılar, besin bilgilerini girerek ve bir etiketten barkod okutarak herhangi bir gıdayı ekleyebilmektedirler. 1 Ekim‘den itibaren ücretsiz kullanıcılar yiyecek girişleri için veri tabanını aramaya devam edebilecekler. Ancak barkod tarayıcıyı kullanmak isteyen kullanıcıların premium üyeliğe aylık 26.99 Türk lirası veya yıllık 129.99 Türk lirası ödemeleri gerekecek (25 Ağustos 2022 itibariyle uygulamanın yıllık sürümü yüzde 60 indirimle 323.88 Türk lirasından 129.99 Türk lirasına düşmüştür). 1 Eylül sonrasında ise ücretsiz bir hesap oluşturan tüm yeni kullanıcılar da ödeme yapmadıkları sürece barkodları okutamayacaklar.

People love paying for something that they’ve gotten with just ads for years. This is sure to be a big hit! pic.twitter.com/tJVmSNyu6O — Patrick Claybon (@PatrickClaybon) August 24, 2022

Popüler uygulamanın barkod okuma özelliğinin 1 Ekim‘den itibaren sadece premium kullanıcılar tarafından kullanılabileceği belirtiliyor.

Bu hamle, MyFitnessPal’in uygulamasını Mayıs ayında yeniden tasarlamasından sonra geldi. Bu güncelleme premium kullanıcılar için ana ekrana daha fazla bilgi eklerken, ücretsiz kullanıcılara verilerine erişebilmeleri için daha fazla reklam gösterilmeye başlanmıştı. Barkod tarama özelliğini kaybetmek birçok MyFitnessPal kullanıcısı için biraz şok edici olsa da 2020’de Under Armor tarafından risk sermayesi şirketi Francisco Partners‘a satılan uygulamanın yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmak için kullanıcı deneyiminden fedakarlık yapması şaşırtıcı görünmüyor.

Teknoloji dünyasında uygulamaların bazı özelliklerini kullanmak için ödeme yapmaya alışığız. Fitbit’in uyku verisi öngörülerini premium hizmetine taşıması gibi… Şirketler, popüler özelliklerden para kazanarak kârlarını artırma baskısı hissedebilirler, ancak bunu hayat değiştiren faydaları olan özelliklere yaptıklarında etkileri büyük oluyor.

Uzun zamandır uygulamayı kullanan birçok MyFitnessPal kullanıcısı, uygulamayı alışkanlıklarını değiştirmek, kilo vermek ve diğerleri gibi daha iyi bir forma sahip olmak için kullandıklarını belirtiyorlar. Kullanıcılar tarafından oluşturulan gıda ve besin değeri veri tabanı da daha disiplinli olmayı ve günlük gıda alımının her bir parçasını günlüğe kaydetmeyi teşvik ediyor.

MyFitnessPal, barkod tarayıcısını sadece premium kullanıcılarına sunarak korkunç bir hata yapıyor. Kilo vermek ve ne yediğinizin farkında olmak yeterince zor. Yeme alışkanlıklarında büyük değişiklikler yapan herkes, kilo vermenin hassas bir dengeleme süreci olduğunu bilir ve yolunuza çıkan herhangi bir şey, tek bir gün içinde haftalarca süren sıkı çalışmayı mahvedebilir.

MyFitnessPal, bu hamlesiyle açıkça kârı maksimize etmek istediğini gösteriyor. Birçok kullanıcı da bundan dolayı Cronometer, Loseit veya Macros gibi rakip uygulamalara geçmeyi düşünüyor. MyFitnessPal, muhtemelen tarifler, beslenme planları ve daha fazla premium özellik eklemeye devam edecektir. Gerçek şu ki çoğu insanlar kalorilerini ve kilolarını kaydetmek için mümkün olan en basit aracı istiyor. MyFitnessPal bu değişiklik ile birçok kullanıcı kaybedeceğe benziyor. Belki de artık başka bir uygulamaya geçme zamanı gelmiştir.