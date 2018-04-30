God of War Detaylı İnceleme (SPOILER İÇERİR!)

God of War Detaylı İnceleme (SPOILER İÇERİR!)

30 Nisan, 2018 İNCELEME, Oyun 0 yorumlar

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DİKKAT: VİDEO GOD OF WAR HAKKINDA SPOILER İÇERMEKTEDİR!!!

***Atreus hakkındaki detaylı bilgi 05:1106:53 arasındadır.

God of War Detaylı İnceleme (SPOILER İÇERİR!)

God of War için çektiğimiz birçok videonun sonuncusu olarak spoiler içeren değerlendirme ve detaylı incelememiz ile karşınızdayız. Ancak baştan uyaralım. Bu video oyunu oynamış, oynanış videoları izlemiş ya da “Hiç oynamam ben bunu” diyenler içindir. Daha oyunu oynamamış ancak oynamayı planlayanlar lütfen bu videoya başlamasınlar.

Söz konusu videomuzda oyunun önemli anları ve karakterlerini Nors Mitolojisi’ndeki yerini de gözeterek anlatıyoruz. İyi seyirler…

God of War İlk Bakış; https://youtu.be/7TuxL6gENII
God of War İnceleme (Spoiler Yok); https://youtu.be/thaxcdp6TDU

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