Amazon hisse senetleri, şirketin ikinci çeyrek kazançlarını açıkladıktan ve iyimser bir izlenim yarattıktan bir gün sonra %8 yükseldi.

Refinitiv’in hisse başına 35 sentlik tahmini karşısında hisse başına 65 sentlik kazanç bildirerek en üst sıralarda yer aldı. Amazon, CEO Andy Jassy’nin agresif maliyet düşürme çabalarının desteğiyle 2020’den bu yana en büyük kârını elde etti.

Amazonun geliri geçen yıla göre %11 artarak 134,4 milyar dolara ulaştı. Bu da son zamanlarda saplanıp kaldığı tek haneli gelir artışını aşmasını sağladı. Analistler 131,5 milyar dolarlık gelir bekliyorlardı. Refinitiv’e göre üçüncü çeyrek için Amazon, 138.25 milyar dolarlık eski tahminlerini revize ederek 138 milyar dolar ile 143 milyar dolar arasında satış beklediğini söyledi.

Şirket, ulusal bir “her şeyi topla ve dağıt” stratejisi yerine bölgesel bir modele geçerek sipariş karşılama ağındaki giderleri azaltmak için adımlar attı. Amazon, bunun teslimatları hızlandırırken maliyet tasarrufu da sağladığını söylüyor.

Morgan Stanley analistleri, değişimi Amazon için “bir sonraki perakende atılımı” olarak nitelendirdi.

Analistler, “Amazon’un artık doğru temel altyapıya sahip olduklarından dolayı daha yüksek hız ve daha düşük maliyetle faaliyetlerine devam ediyor’’ diye yazdı ve Amazon’un genişleme planına dikkat çekti.

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