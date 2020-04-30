Haber
Muhteşem MIUI 12 duvar kağıtları, tüm cihazlara geldi!
MIUI 12’nin muhteşem Super Earth ve Mars canlı duvar kağıtları diğer cihazlar için de kullanılabilir hale geldi. Xiaomi geçtiğimiz günlerde Çin’deki bir etkinlikte MIUI 12 sürümünü duyurmuştu. Firma beklendiği gibi yeni sürümle beraber, yeni bir arayüz, çeşitli animasyonlar ve gizlilik özellikleri gibi yenilikler sağlamıştı.
Önceki arayüz sürümlerinde de olduğu gibi, MIUI 12’de de muhteşem ve yenilikçi duvar kağıtları kullanıcılara sunuldu. XDA forumlarından linuxct adlı kullanıcı, Süper Dünya ve Süper Mars adlı canlı duvar kağıtlarını tüm cihazlara entegre edebilen 297 MB boyutunda bir dosya yayınladı.
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MIUI 12’nin yeni canlı duvar kağıtları artık Android 8.1 Oreo ve üzeri sürümleri çalıştıran çoğu Android cihaz için kullanılabilir. Canlı duvar kağıtlarını denemek istiyorsanız, APK dosyalarını aşağıdaki bağlantıdan indirebilir ve cihazınıza yükleyebilirsiniz. Ardından, cihazınızdaki stok olarak yüklü olan duvar kağıdı seçicisinden canlı duvar kağıtları seçebilirsiniz. Canlı duvar kağıtlarını telefonunuzun stok seçicisinde göremiyorsanız, bu bağlantıdan Google Wallpaper uygulamasını yükleyerek artık seçebilirsiniz.
Xiaomi's new Super Earth and Super Mars live wallpapers from MIUI 12 look great! Here's a GIF of a ported version on my OPPO Find X2 Pro. Yes, we'll be sharing this soon 😃https://t.co/LZupgsATNR
— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 28, 2020
Duvar kağıtlarını içeren dosyalara ulaşmak için buraya dokunabilirsiniz.
Otomobil
Tesla’nın “tam otonom sürüş” özelliği aylık abonelik modeline sahip olacak!
Tesla’nın 1. çeyrek raporlarının açıklandığı toplantıda şirketin CEO’su Elon Musk tam otomatik sürüş özelliklerinin 2020’nin sonlarına doğru aylık abonelik modeline sahip olacağını açıkladı.
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Tesla’nın “tam otonom sürüş” özelliği aylık abonelik modeline sahip olacak!
Çarşamba günü 2020 yılının ilk çeyrek kazanç toplantısı sırasında Tesla CEO’su Elon Musk şirketin “tam otonom sürüş” sisteminin bu yıl sonunda aylık abonelik olarak sunulacağını açıkladı. Tesla geçtiğimiz birkaç yıldır otonom sürüşü desteklemek için gerekli donanımları araçlarında fabrikada kurulmuştu veya yükseltme olarak sunmaktaydı. Temel olarak araç bu özeliklere sahip olmasa dahi Tesla’ya otomatik pilot ve tam otonom sürüş gibi özellikleri etkinleştirmesi için ödeme yapabiliyor ve bu özelliklere sahip olabiliyordunuz. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında otomatik pilot özelliğini yüklemenin bedeli 3000 dolarken tam otomatik sürüş özelliğini yüklemenin bedeli 5000 dolardı. Otomatik pilot özelliği aracınızın şeritleri takip etmesini, trafiğe ayak uydurmasını ve yayalardan kaçınmasını sağlar. Tam otonom sürüş ise tüm bunların yanı sıra otonom park etme ve aracınızı otopark gibi alanlarda çağırabilmenize olanak sağlar.
Tesla araçlarını ikinci el satın alan veya tam otonom sürüş paketini satın almayan kullanıcılar için tüm bu masraflardan kaçınmak oldukça güzel bir yatırım olarak görülmekteydi. Bu yüzden Musk Çarşamba günü açıklamasında bu özellikler için abonelik sistemine sahip olacaklarını ancak bunun yıl sonuna doğru olacağını belirtti. Musk açıklamasına şu sözler ile devam etti: “ Tam otonom sürüş özelliği kullanıcılar için bir seçenek. Bizim bakış açımıza göre tüm bu özellikler kullanıcılar için güvenilir bir yatırım. Kullanıcıların yatırımlarının karşılığını alacaklarına inanıyoruz. Bence tam otonom sürüş insanların pişman olmayacağı bir özellik.”. Abonelik sisteminin detayları henüz belli değil. Fakat birçok sektörde olduğu gibi araçlarımızda da abonelik sistemlerinin görülmesine Tesla’nın öncülük etmesi oldukça olası gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung, Galaxy Fold 2 ve Note 20 modellerini tanıtacağını doğruladı!
Samsung 2020 yılının ikinci yarısında Galaxy Fold 2 ve Note 20 modellerini tanıtacağını doğruladı. Şirket Fold modelinde olan eksiklikleri daha büyük bir dış ekran ve güçlendirilmiş ince cam ile Fold 2 modelinde aşmayı planlıyor.
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Samsung Galaxy Fold 2 ve Note 20 modellerini tanıtacağını doğruladı!
Samsung bu yılın ikinci yarısında Galaxy Fold 2 ve Galaxt Note 20’yi piyasaya sürmeyi planladığını doğruladı. Akıllı telefon üretim endüstrisi COVID-19 salgınından oldukça olumsuz etkilenmiş durumda ve birçok telefonun tanıtımında gecikmeler gördük. Ancak tüm bunlara rağmen Samsung kendinden emin görünüyor. Şirket henüz telefonların isimlendirmelerinden bahsetmemiş olsa da açıklamasında yeni katlanabilir telefonları ve Note modelleri ifadesine yer verdi. Kore medyasında yer alan Note 20 ve Fold 2 modellerinin geliştirildiği iddialarının ardından bu bilgiye şirket tarafından da doğrulama geldi.
Samsung aynı zamanda birinci çeyrek raporlarını da yayınladı. Samsung Galaxy Z Flip ve Galaxy S20 Ultra’nın beklenenden daha yüksek satış rakamlarına ulaştığı ve şirketin ilk çeyrekteki mali raporlarında önemli rol oynadığı ifade edildi. Şirket ayrıca önümüzdeki aylarda 5G bağlantı teknolojilerini daha uygun fiyatlı telefonlarına getirmeyi planladıklarını açıkladı. Sızıntılara göre Note 20 serisi ile birlikte telefon geliştirilmiş stylus özelliklerine, daha iyi kameraya ve yenilenmiş bir tasarıma sahip olacak. Tüm bu yeniliklere rağmen Galaxy Fold 2’nin kullanıcılar için daha ilgi çekici olduğunu söyleyebiliriz. Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları CEO’su Ross Young’a göre Samsung Galaxy Fold 2 2213×1689 çözünürlüğe ve 7.59 inç büyüklüğe sahip olacak. Ayrıca telefon 120Hz ekran tazeleme hızına sahip. Samsung ilk Fold’un eksikliklerini daha büyük bir dış ekran ve daha dayanıklı ultra ince cam ile aşmayı planlıyor. Şu ana kadar yapılan açıklamalardan ve daha önceki tecrübelerimizden yola çıkarak cihazların Ağustos ayında tanıtılmasını bekleyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9 resmi duyuru öncesinde ortaya çıktı!
Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, bugün önemli bir duyuru yapmaya hazırlanıyor. Redmi Note 9, resmi duyuruya çok kısa bir süre kala tasarımı ve teknik özellikleri ile ortaya çıktı!
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Redmi Note 9, resmi görselleri ve teknik özellikleri ile detaylandı!
Toplam 3 renk seçeneğine sahip olduğu görülen Redmi Note 9, genel tasarımı itibarıyla serinin diğer modellerinden pek bir fark barındırmıyor. Ekran deliği ortadan sol üst köşeye taşınan telefonun parmak izi sensörü de yan bölümden arkaya alınmış. Cihaz, bu iki ufak detay sayesinde görüntü bakımından diğer modellerden ayrışıyor.
Teknik özellikler tarafında ise bazı detaylar kullanıcıları sevindirmeye yeterken, bazı detaylar ise orta seviye bir cihaz olduğunu belli ediyor. 6.53 inç boyutunda Full HD+ IPS ekrana sahip olan Redmi Note 9, gücünü MediaTek’in yeni Helio G85 işlemcisinden alacak. 3/4 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleri ile gelen telefon, hibrit hafıza kartı desteğine de sahip olacak.
Cihazın kamera tarafında ise dörtlü arka kamera kurulumu dikkat çekiyor. 48 megapiksel çözünürlüklü Samsung Isocell GM1 sensörün başı çektiği arka kamerada; 8 megapiksellik ultra geniş açı, 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik derinlik sensörü eşlik ediyor. Ekran deliğine gömülen ön kamera ise 13 megapiksel çözünürlüğünde olacak.
Serinin diğer modellerinde olduğu gibi 5.020 mAh’lik bir batarya taşıdığı belirtilen Note 9, 18W hızlı şarj desteğini ihmal etmiyor. Android 10 işletim sistemi ve MIUI 11 arayüzü de telefonun yazılım desteğini tamamlıyor. Son olarak 200 doların altında bir satış fiyatı olacağı söylenen telefonun ülkemizde de satılmasının beklendiğini belirtelim.