Muhteşem MIUI 12 duvar kağıtları, tüm cihazlara geldi!

MIUI 12’nin muhteşem Super Earth ve Mars canlı duvar kağıtları diğer cihazlar için de kullanılabilir hale geldi. Xiaomi geçtiğimiz günlerde Çin’deki bir etkinlikte MIUI 12 sürümünü duyurmuştu. Firma beklendiği gibi yeni sürümle beraber, yeni bir arayüz, çeşitli animasyonlar ve gizlilik özellikleri gibi yenilikler sağlamıştı.

Önceki arayüz sürümlerinde de olduğu gibi, MIUI 12’de de muhteşem ve yenilikçi duvar kağıtları kullanıcılara sunuldu. XDA forumlarından linuxct adlı kullanıcı, Süper Dünya ve Süper Mars adlı canlı duvar kağıtlarını tüm cihazlara entegre edebilen 297 MB boyutunda bir dosya yayınladı.

MIUI 12’nin yeni canlı duvar kağıtları artık Android 8.1 Oreo ve üzeri sürümleri çalıştıran çoğu Android cihaz için kullanılabilir. Canlı duvar kağıtlarını denemek istiyorsanız, APK dosyalarını aşağıdaki bağlantıdan indirebilir ve cihazınıza yükleyebilirsiniz. Ardından, cihazınızdaki stok olarak yüklü olan duvar kağıdı seçicisinden canlı duvar kağıtları seçebilirsiniz. Canlı duvar kağıtlarını telefonunuzun stok seçicisinde göremiyorsanız, bu bağlantıdan Google Wallpaper uygulamasını yükleyerek artık seçebilirsiniz.

Xiaomi's new Super Earth and Super Mars live wallpapers from MIUI 12 look great! Here's a GIF of a ported version on my OPPO Find X2 Pro. Yes, we'll be sharing this soon 😃https://t.co/LZupgsATNR

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 28, 2020