Teknoloji dünyasından her geçen gün şaşırtan haberler geliyor. Daha önce birçok firmanın büyük gaflar yaptığına şahit olmuştuk, bu gaflarının sonuncusu ise Microsoft’tan geldi. Microsoft Türkiye’nin yönetimi, bir mailin ardından yanlışlıkla Türk yazılımcı Mehmet Tutuncu’ya geçti.

Türk Yazılımcı Microsoft’a İsyan Etti!

Twitter hesabı üzerinden durumu paylaşan ve Microsoft’a isyan eden Tutuncu, paylaşımında “Sevgili @MicrosoftTR şirketi üzerime yaptınız, ne dm ile ne mail ile ulaşamıyorum size. Beni işe mi aldınız? Öyleyse maaş verin. İlgilenmeniz için “Türk Yazılımcı Microsoft’u Yönetiyor” diye Tv’ye haber mi yaptırayım?” ifadelerini kullandı. Tutuncu’nun paylaşımı birçok etkileşim aldı.



Trajikomik olayın perde arkası ise çok ilginç. Türk yazılımcı paylaşımında kendisine gelen “Hoş geldiniz, Microsoft Türkiye Artık Google My Business’ta” başlıklı iletiyi açtığını ve iletide “Şimdi Etkinleştirin” butonunu gördüğünü ifade ediyor.

Şimdi Etkinleştirin’e bastıktan sonra tüm hayatı değişen ve kendisini Microsoft Türkiye’nin yöneticisi olarak bulan yazılımcı, Google’da Micrsoft Türkiye’nin işletme hesabına da erişebildiğini belirtiyor. Mehmet Tutuncu, Microsoft Türkiye’nin işletme profili üzerinde de tam yetkiye sahip. Reklam verme, profil ve ürün düzenleme gibi birçok yetkiye sahip olan Tutuncu, hesap yanlış kişilerin eline geçseydi durumun çok daha vahim olabileceğini söylüyor.

Türk yazılımcı, Microsoft’a her yerden ulaşmaya çalışsa da, firmadan bir yanıt alamamış. Son olarark derdini Twitter üzerinden anlatan Tutuncu’nun Twitter’da yüzbinlerce etkileşim almasının ardından durum 6 ayın sonunda Microsoft’a intikal etmiş gibi görünüyor.

Microsoft’un bu hatasının çok geç farkedilmesinin faturası çok ağır olabilirken, firma bu olayı şans eseri hasar almadan atlatacak gibi görünüyor. Firmanın şu an bu konudan haberi olup olmadığı kesin olmasa da, LinkedIn gibi birçok profesyonel ağdan insanlar firmaya ulaşarak durumu bildiriyor.

Bunun yanında konu hakkında komik yorumlar da bulunuyor. Trajikomik olayın komik yanını görmek isteyenler, Microsoft Türkiye’nin Google işletme hesabına tam anlamıyla gülmekten kıran yorumlar bırakıyorlar.

Bu yorumlar arasında, “Yönetici arkadaş çok iyi. Bizi kapıda karşıladı. İçerde bedava oyun dağıtıyorlarmış ama fotokopi çekmedikleri için 4 yıldız verdim.” , “Yönetici bize çok iyi davrandı, maaşına zam yapın.” gibi gülmekten kıran yorumlar bulunuyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu olay başınıza gelse nasıl hareket ederdiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!