MSI’dan Z590 ve B560 Promosyonu | “Sonsuzluğun Ötesine”

MSI, bilgisayarını yenilemeyi düşünenler için yeni bir kampanya başlattı. Hız aşırtma özelliğine sahip üst sınıf modellerden; oyun ve içerik üretimini rahatlıkla kaldırabilecek bütçe dostu performans cihazlarına kadar elinizde bulunan bilgisayar donanımınızı yenileme şansı sunan bu kampanyanın detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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MSI’dan 880 TL’ye varan ödül

MSI bugün duyurduğu “Sonsuzluk ve Ötesine” promosyonu ile seçili MSI Z590 veya B560 anakart, ve sıvı soğutmadan oluşan Dual Combo veya anakart ve 10.nesil ya da 11.nesil CPU’dan oluşan Dual Combo paketleri satın alanlara 580 TL’ye varan para iadesi veriyor. Para iadesi promosyonu yanında da “Shout Out for MSI” promosyonuna da katılmanız halinde toplamda 880 TL’ye varan ödül kazanabilmeniz mümkün.

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MSI tarafından gerçekleştirilecek olan bu promosyon, yalnızca 3 Mayıs 2021 ve 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında geçerli olacak. Promosyonlar, Türkiye saatiyle 00:01’da başlayacak olup; yine bitiş tarihinde saat 23:59’da sona erecek. Promosyondan yararlanmak içinse, öncelikle promosyona uygun bir alışveriş yaptıktan sonra promosyon web sitesinden ödül için talep işlemlerini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ödülünüzü nasıl talep etmeniz gerektiğini de aşağıdaki grafikten görebilirsiniz.

Combo Set ödül talebi için belirtilen kombinasyonlarda bir adet yeni ve promosyona uygun MSI Z590 veya B560 anakart ve bir adet yeni ve promosyona uygun K veya R serisi Sıvı Soğutma ürünü; ya da bir adet yeni ve promosyona uygun 10.nesil veya 11.nesil CPU ürününü promosyona katılan MSI satıcılarından tek faturada satın almanız gerekiyor.

MSI ayrıca müşteriler için yeni fırsatlar da sunuyor. Daha fazla detay için promosyon sayfasına göz atabilirsiniz.

• Shout Out for MSI – Sizin ürün incelemeniz, başka birinin ihtiyaç duyduğu referansı sağlayabilir. Bir inceleme yazan ve incelemesinin bağlantısını MSI ile paylaşan MSI kullanıcıları; MSI tarafından ödüllendiriliyor.

• MSI Ödül Programı – Ürün inceleyen, arkadaşına tavsiye eden, ya da diğer etkinliklere katılarak 500 puana kadar bonus elde eden MSI kullanıcıları, kendilerine özel avantajlardan faydalanabiliyor.

Daha fazla bilgi edinmek isteyen kullanıcılar, buraya tıklayarak MSI’ın kampanyayla ilgili yayınladığı resmi sayfasına ulaşabilirler.