Tüm tüketicilerin merakla beklediği Kasım ayı indirimler ile geldi. MSI ise başta RTX 40 serisi ekran kartına sahip laptop modellerinin yanı sıra farklı dizüstü bilgisayar modellerinde özel indirim kampanyası ile karşımıza çıkıyor.

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Kasım ayı sonuna kadar devam edecek ve stoklar ile sınırlı kampanyalarda Oyuncu, İçerik Üretimi ile beraber İş odaklı ve Üretkenlik olarak 3 farklı kategoride onlarca laptop modellerinde indirimler sunuyor.

Amazon, Hepsiburada, Trendyok, N11,Teknosa, İtopya, Tekra Market, Ebrar Bilgisayar, İnce Hesap, Sepetist, Tebilon, Gaming.gen.tr gibi farklı satış kanallarında farklı fiyatlandırmalar ile karşımıza çıkan indirim şölenine buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Biz de indirimde dikkatimizi çeken her kategorideki bazı modelleri sizlere sunuyoruz;

MSI Kasım Kampanyası Önerileri

MSI Thin GF63 12VE-082XTR

Ekran: 15,6″ FHD (1920 x 1080), 144Hz

Ekran: 15,6″ FHD (1920 x 1080), 144Hz İşlemci: Intel Core i5-12450H

Grafik: NVIDIA GeForce RTX 4050, GDDR6 6GB

Bellek: 8 GB DDR4

Depolama: 512 GB NVMe SSD

İşletim Sistemi: FreeDos

MSI Pulse 15 B13VGK-440TR

Ekran: 15,6″ FHD (1920 x 1080), 144Hz

İşlemci: Intel Core i7-13700H

Grafik: NVIDIA GeForce RTX 4070, GDDR6 8GB

Bellek: 16 GB (2x 8 GB) DDR5

Depolama: 1 TB NVMe SSD

İşletim Sistemi: Windows 11 Home

MSI Prestige 13 Evo A13M-067TR

Ekran: 13,3″ FHD (1920 x 1080)

İşlemci: Intel Core i7-1360P

Grafik: Intel Iris Xe Graphics

Bellek: 16 GB LPDDR5

Depolama: 1 TB NVMe SSD

İşletim Sistemi: Windows 11 Home

MSI Prestige 16 Studio A13VF-273TR

Ekran: 16″ QHD+ 165 Hz miniLED

İşlemci: Intel Core i9-13900H

Grafik: NVIDIA GeForce RTX 4060, GDDR6 8GB

Bellek: 32 GB LPDDR5

Depolama: 2 TB NVMe SSD

İşletim Sistemi: Windows 11 Home

MSI Creator Z17HX Studio A13VGT-036TR

Ekran: 17″ QHD+ 165 Hz Dokunmatik Ekran

İşlemci: Intel Core i9-13950HX

Grafik: NVIDIA GeForce RTX 4070, GDDR6 8GB

Bellek: 64 GB (2x 32 GB) DDR5

Depolama: 2 TB NVMe SSD

İşletim Sistemi: Windows 11 Pro

Yukarıda önerdiğimiz cihazların güncel fiyat bilgisine ve daha fazla modele göz atmak için buradaki bağlantıdan MSI Kasım Kampanyası sayfasına göz atabilirsiniz.