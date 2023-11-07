Tüm tüketicilerin merakla beklediği Kasım ayı indirimler ile geldi. MSI ise başta RTX 40 serisi ekran kartına sahip laptop modellerinin yanı sıra farklı dizüstü bilgisayar modellerinde özel indirim kampanyası ile karşımıza çıkıyor.
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Kasım ayı sonuna kadar devam edecek ve stoklar ile sınırlı kampanyalarda Oyuncu, İçerik Üretimi ile beraber İş odaklı ve Üretkenlik olarak 3 farklı kategoride onlarca laptop modellerinde indirimler sunuyor.
Amazon, Hepsiburada, Trendyok, N11,Teknosa, İtopya, Tekra Market, Ebrar Bilgisayar, İnce Hesap, Sepetist, Tebilon, Gaming.gen.tr gibi farklı satış kanallarında farklı fiyatlandırmalar ile karşımıza çıkan indirim şölenine buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Biz de indirimde dikkatimizi çeken her kategorideki bazı modelleri sizlere sunuyoruz;
İçindekiler
MSI Kasım Kampanyası Önerileri
MSI Thin GF63 12VE-082XTR
- Ekran: 15,6″ FHD (1920 x 1080), 144Hz
- İşlemci: Intel Core i5-12450H
- Grafik: NVIDIA GeForce RTX 4050, GDDR6 6GB
- Bellek: 8 GB DDR4
- Depolama: 512 GB NVMe SSD
- İşletim Sistemi: FreeDos
MSI Pulse 15 B13VGK-440TR
- Ekran: 15,6″ FHD (1920 x 1080), 144Hz
- İşlemci: Intel Core i7-13700H
- Grafik: NVIDIA GeForce RTX 4070, GDDR6 8GB
- Bellek: 16 GB (2x 8 GB) DDR5
- Depolama: 1 TB NVMe SSD
- İşletim Sistemi: Windows 11 Home
MSI Prestige 13 Evo A13M-067TR
- Ekran: 13,3″ FHD (1920 x 1080)
- İşlemci: Intel Core i7-1360P
- Grafik: Intel Iris Xe Graphics
- Bellek: 16 GB LPDDR5
- Depolama: 1 TB NVMe SSD
- İşletim Sistemi: Windows 11 Home
MSI Prestige 16 Studio A13VF-273TR
- Ekran: 16″ QHD+ 165 Hz miniLED
- İşlemci: Intel Core i9-13900H
- Grafik: NVIDIA GeForce RTX 4060, GDDR6 8GB
- Bellek: 32 GB LPDDR5
- Depolama: 2 TB NVMe SSD
- İşletim Sistemi: Windows 11 Home
MSI Creator Z17HX Studio A13VGT-036TR
- Ekran: 17″ QHD+ 165 Hz Dokunmatik Ekran
- İşlemci: Intel Core i9-13950HX
- Grafik: NVIDIA GeForce RTX 4070, GDDR6 8GB
- Bellek: 64 GB (2x 32 GB) DDR5
- Depolama: 2 TB NVMe SSD
- İşletim Sistemi: Windows 11 Pro
Yukarıda önerdiğimiz cihazların güncel fiyat bilgisine ve daha fazla modele göz atmak için buradaki bağlantıdan MSI Kasım Kampanyası sayfasına göz atabilirsiniz.