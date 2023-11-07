Bu videoda Eren öğrencilere yönelik çıkarılan yasa ile nasıl vergi olmadan akıllı telefon tablet ve bilgisayar alabileceğinizi anlatıyor. Birçok kriteri olan bu uygulamanın en yalın haliyle ve 10 soru ile cevaplarını bu videoda veriyoruz. İşte vergisiz cihaz alma hakkındaki 10 soru ve cevabı:

1) Kimler vergi indirimiyle teknolojik cihaz kampanyasından yararlanabilir?

CEVAP: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, Cihaz satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış, Yükseköğretim öğrencileri faydalanabilir. (Yükseköğretim: ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimlerini kapsar.) Açık öğretim öğrencileri faydalanamaz.

2) Marka model, yerli üretim, ithal ürün farkı var mı?

CEVAP: Hayır yok. Vergiler dahil nihai satış fiyatının 9.500 TL altındaki TÜM teknolojik cihazlar kapsam içerisindedir.

3) 5500 TL destek nasıl hesaplanıyor? Bir cihazdan direkt tutar mı düşüyor?

CEVAP: HAYIR. Mesela 9.499 TL değerinde bir telefon aldınız, vergi tutarı olan %44,4 üzerinden yaklaşık 4.218 TL vergi iadesi hakkı kazanırsınız. Aynı şekilde 9.499 TL değerinde bir tablet de alırsanız, vergi tutarı olan %16,7’si ile birlikte 1586 TL vergi iadesi hakkı kazanırsınız. Toplam vergi iade tutarı 5.804 olacağından toplam tutar 5.500 TL olacak şekilde vergi iadesi yapılacaktır.

4) Vergi iadesini nereden nasıl alacağım?

CEVAP: Satın alınan cihazın faturası ile birlikte https://gsbbiz.gsb.gov.tr/ sitesinden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak vergi iade süreci başlatılır.

5) Satın aldığım telefonu kullanmak zorunda mıyım başkasına satamaz ya da veremez miyim?

CEVAP: HAYIR. Satın alınan her ürünü en az 2 yıl kullanım zorunluluğu vardır. Tablet ve bilgisayarda takibi zor.

6) Satın aldığım ürünü beğenmedim iade edebilir miyim?

CEVAP: İade süreçleri satın alınan yer ve ürünler ile alakalı olarak farklılıklar gösterebilir. Eğer ürün iade olacaksa vergi iadesinin devlete tekrar geri ödenmesi ve sonrasında ürün gönderimi olması gerekir.

7) Satın alacağım ürünün faturasında nelere dikkat etmeliyim?

CEVAP:

-Faturada başvuruyu yapacak öğrencinin adı ve soyadı olmak zorundadır.

-Telefon için IMEI ve varsa 2. IMEI bilgisi, satıcı VKN/TCKN, fatura no, fatura tarihi olmalıdır.

-Başvuru yapan öğrencinin telefon numarası kendi üstüne kayıtlı olmalı; annesi/babası dahil olmak üzere başka biri üzerine kayıtlı olan telefon numaraları ile başvuru yapılamaz.

-Her faturada yalnız 1 cihaz bulunmalıdır. Örnekte verildiği gibi bir telefon bir tablet alındıysa tek seferde alınmamalı; 2 ayrı alışveriş olarak süreç tamamlanmalıdır. Bu durumda, 2 ayrı fatura ile 2 ayrı başvuru yapmanız gerekir. Bu faturalarda ek olarak satın alınmış olan şarj aleti, telefon kılıfı ayrı ürünler olmamalıdır.

8) İkinci el cihaz almak istiyorum. Bu kapsama dahil mi?

CEVAP: HAYIR. Yenilenmiş cihazlar için resmi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla bu kapsam içine girmiyor.

9) Öğrenciyim, 1 Kasım’dan önce 9500 TL altında ürün aldım. Vergi iadesi alabilir miyim?

CEVAP: HAYIR. 1 Kasım 2023 tarihinden önce satın alınan cihazlar 9.500 TL altında olsa bile Resmi Gazete açıklamasına göre sürece dahil edilemezler.

10) İnternet üzerinde satılan telefonun fiyatı 10.000 TL. Yapılan bir indirim ile 9.499 TL’ye denk geliyor. Ürünü vergi indirimi ile satın alabilir miyim?

CEVAP: EVET. Bu tarz kampanyalarda fiyatı düşen her ürün bu kapsam dahilindedir. Satın alabilirsiniz.

Bu sorular dışında farklı sorularınız var ise ilgili kurum aracılığı ile cevap alabilirsiniz. Peki siz vergisizi cihaz alma konusunda neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.

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