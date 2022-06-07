MSI, 12.Nesil Intel® HX serisi işlemci, NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti Laptop GPU’ya kadar grafikler ve performansı üst seviyeye taşıyacak özel termal çözüme sahip yeni HX serisi laptoplarını duyurdu.

Bakmakta fayda var: Windows İşletmeler İçin Güncellemeleri Yüklemeyi Çok Kolay Hale Getiriyor!

Bu yıl üçüncü lansmanını yapan marka, üst dizey performans, yenilikçi teknoloji ve estetik sunan ürünlerini tanıttı. MSI ince detaylara son derece önem veriyor ve ürünlerine bu üç unsuru yansıtıyor. MSI Notebook Global Satış ve Pazarlama Direktörü Derek Chen, “Kullanıcılar için birinci sınıf bir deneyim şekillendiriyoruz!” ve “MSI güç eğrisinin ötesinde”, dedi.

Titan GT Serisi

Şirket, en çok aranan laptoplar arasında olan yeni Titan GT serisinin geri dönüşünü açıkladı. MSI Notebook Ürün Yönetiminden sorumlu kıdemli Mühendis Sam, “Titan GT– oyunlarda birinci sınıf kimliğin ve sınırların ötesinde bir performansın sembolüdür” yorumunu yaptı. MSI aynı zamanda Titan GT’nin performansı ile 2022 COMPUTEX En iyi Seçim Altın Ödülünü aldığını da paylaştı.

Bu arada Titan GT77’nin tasarımı Red Dot 2022 tasarım ödülüne de sahip. Titan GT77’nin ödül sahibi tasarımı spor arabalardan aldığı ilham ile soğutma verimini arttırmak için üst havalandırma ızgarasına ve bir Mystic Light çubuğuna sahip.

Performans tarafında Titan GT77 listenin en üstünde yer almakta. 12.Nesil i9 HX CPU ile gelen toplam 16 çekirdek ile Titan GT77 masaüstü bilgisayar seviyesinde bir performansa sahip. NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti grafikleri ve özel OverBoost teknolojisi sayesinde Titan GT77 hem CPU, hem de GPU gücünü hiçbir ödün vermeden ortaya çıkarıyor. MSI ayrıca yeni Titan GT77’nin CPU ve GPU güçlerini aynı anda kullanarak tam güç altında toplam 250 Watt güce ulaşabildiğini de açıkladı.

MSI Titan GT77, 4 adet fan ve 7 heatpipe ile gelen yepyeni bir soğutma çözümü de sunuyor. Ayrıca klavye anahtarı üreticisi Cherry MX anahtarları da SteelSeries imzalı bir mekanik klavye üzerinde yer almakta. Dahası, tüm bu özellikler 23mm kalınlığında bir kasa içinde geliyor.

Raider GE HX Serisi, bir oyun canavarı

Raider GE HX serisi performans ve göz kamaştıran bir tasarımın sembolü olarak konumlandırılmış. Bu kez MSI, Raider GE’nin lüks ve canlı ruhunu dikkat çekici bir titanyum koyu gri renk ve üst kapakta lazer baskılı MSI logosu ile yansıtıyor. Performans tarafından Raider GE yeni HX serisi işlemci, NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti GPU ve OverBoost teknolojisi ile donatılmış ve toplamda 250W güce ulaşabiliyor.

Ayrıca Raider GE67HX, dünyanın yüksek tazeleme oranına sahip OLED ile gelen ilk laptopu. 240Hz yenileme hızı ve 2ms tepki süresinin yanında ekran %100 DCI-P3 renk gamını destekliyor. DisplayHDR 600 True Black onayı ile oyunculara görsel deneyim sunacak. MSI Notebook Ürün Pazarlama yöneticisi Michael Chang, “Estetik yeni tasarımı ve etkileyici performansı ile Raider GE HX serisi kesinlikle bir canavar. Aynı zamanda 99,9 Whr batarya kapasitesi, Killer Wi-Fi 6E, MSI AI motoru, aklınıza ne gelirse bu makinede var.” diyor.

CreatorPro serisi, Güçlü Mobil İş İstasyonu

MSI, iş istasyonu serisini CreatorPro olarak yeniden adlandırmış ve bu aileden CreatorPro X17 modelini tanıttı. 12.Nesil i9 HX CPU ve NVIDIA RTX A5500 Laptop GPU ile gelen bu güçlü kombinasyon karmaşık profesyonel projeler, geniş veri setleri ve profesyonel uygulamaları çalıştırmak için üretilmiş.

Tasarımcılara en iyi tercihi sunabilmek için CreatorPro serisi ISV yazılımlarının %90’ı tarafından onaylanmış. Güvenilirliği ise her panelin fabrikada teker teker kontrol ve kalibre edilmesi ile standardı belirleyen MSI True Pixel teknolojisi sayesinde sağlanıyor. Ayrıca sektörde bir ilk olarak MSI, kullanıcıların panel kalibrasyon raporunu Calman onaylı bir dijital sertifika ile bizzat görebilmelerine olanak veriyor.

Metaverse için hazır

MSI yalnızca bir donanım performansı değil, aynı zamanda özel yazılımlar ve akıllı teknolojilerle de akıcı bir deneyim sunuyor. MSI laptop kullanıcılarına daha keyifli bir deneyim yaşatmak için MSI’ın sevimli maskotu Lucky, sanal dünya için bir avatara dönüştürüldü. Böylece etkinliğe katılanlar fiziksel varlıklarını son derece coşkulu ve enerjik olarak temsil edebilecekler. Hatta etkinlikte Lucky ekrana çıkarak kullanıcıları bizzat selamladı. MSI sanal dünya deneyimini de daha kapsayıcı hale getirmeyi amaçlıyor. Sesli komut özelliğinin geliştirilmesi ile gelecekte kullanıcılar özel ayarlar yapmak zorunda kalmadan kolayca komut verebilecekler. MSI Notebook Ürün Pazarlama departmanından Ofelia etkinlikte “Hey Lucky, şeffaf modu aç” komutunu vererek çevredeki sesleri de duyabileceği bir moda geçiş yaptı. Ofelia, “Bir VR cihazını kullanmak artık her zamankinden daha sezgisel olacak” dedi.

MSI’ın Birinci Sınıf HX Serisi Laptopları

12.Nesil Intel HX serisi işlemciler ile MSI performansı yeni bir seviyeye taşıyor ve 250W performansına ulaşan bir güçle, 240Hz QHD OLED ekran ve yeni tasarımlarla herkesi etkiliyor. Bunlara ek olarak Vector GP serisini tekrar canlandırıyor ve CreatorPro X17 modelini yeni amiral gemisi olarak sunuyor. MSI Notebook Global Satış ve Pazarlama Direktörü Derek Chen, “Devrim, değişiklikler yapmak ve trende öncülük etmektir” yorumu ile MSI’ın laptoplara sunduğunu ve yine sınırları yıkacağını anlatıyor.