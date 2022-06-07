Microsoft, güncellemeler söz konusu olduğunda işletmeler için hayatı kolaylaştırmak istiyor. Güncellemeler, Windows 10 ve 11‘e yamaların gelmesi, yüklenmesi zaman aldığından bazen sorunlara neden oluyor. Teknoloji devi bu sorunu Autopatch ile düzeltmek istiyor. Böylece, BT yöneticileri artık şirketlerinde hangi yamayı dağıtmak zorunda kalacakları konusunda endişelenmek zorunda kalmayacaklar.

Microsoft, Autopatch’in Temmuz ayında şirketlere ulaşmasının beklendiğini söyledi. Ayrıca hizmet bu hafta betaya girecek.

Ayrıca bkz: M2 İşlemciye Sahip Apple Macbook Pro ve Macbook Air Tanıtıldı!

İçindekiler Windows Autopatch kullanıma sunuluyor

Windows Autopatch kullanıma sunuluyor



Autopatch, yalnızca işletmeler için ayrılmış bir araç olacaktır. Gerçekten de Windows 10 ve 11 Enterprise E3 ve sonraki sürümlerine yönelik olacak. İster Windows ister Office 365 için olsun, yöneticiler tarafından büyük ölçekli güncellemelerin uygulanmasını kolaylaştırmak istiyor.

Yöneticiler isterlerse yine eski yöntemi kullanabilirler. Ancak Autopatch tam olarak bu sıkıcı görevi otomatikleştirmek için tasarlanmıştır. Sistem, gerekli güncellemeleri dalgalar halinde dağıtarak etkilenen bilgisayar filosuna uygulayacaktır.

Microsoft ayrıca, Yöneticinin ekranda görüntülenen talimatları izlemesi yeterli olacak. Güncellemeleri seçmek için daha az zaman kaybı, işte bu araç tarafından verilen söz. Tabii ki, insan onayı olmadan hiçbir şey olmayacak.

Her durumda, Autopatch’in gelişi birçok şirket için bir nimet olacaktır. Ağ yöneticileri, diğer daha ilginç ve faydalı görevleri gerçekleştirmek için kazanılan zamanı kullanabilir. Windows’un yeni özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.