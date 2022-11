MSI, her farklı ihtiyaca göre belirlenen ürün gamında geniş bir yere sahip. Üst düzey kullanımdan ofis içerisindeki kullanıma, oyunculardan genç profesyonellere kadar seçim yapılabilen ürünlere yakından bakıyoruz.

ÜST DÜZEY GÖREVLER ve ZORLU OYUNLAR İÇİN: RAIDER GE77HX 12UHS-207TR



Nihai performansı ve sıra dışı tasarımıyla bu laptop sizi uzay-zamanda bir yolculuğa çıkaracak. Dünya’nın en güçlü mobil ekran kartı RTX 3080 Ti ile donatılan RAIDER GE77HX, tam bir oyun ve render canavarı. Projeleriniz ne kadar komplike olursa olsun bu güçlü laptop size hızlı ve akıcı bir deneyim vadediyor. Bununla birlikte gerçek zamanlı Ray Tracing ve Yapay Zeka des tekli DLSS Teknolojileri ile günümüzün en sevilen oyunlarını daha önce hiç yaşamadığınız bir görsel zenginlikle deneyimleyeceksiniz. 8 performans, 8 verimlilik çekirdeğine sahip yeni Intel® Core™ i9-12900HX işlemcisi, multitasking gerektiren projeler ve talepkâr oyunlar için daha önce benzeri görülmemiş bir performans artışı sunuyor. Raider GE77HX, Cooler Boost 5 adlı gelişmiş soğutma sistemi ile performansından ödün vermeden çalışıyor. 17.3” ebadında, ince çerçeveli 240Hz QHD ekranı hiç olmadığı kadar akıcı görüntüler sunuyor. SteelSeries klayvesi, 1080p Webcam’i, 99.9Whr kapasiteli bataryası ve DynAudio imzalı ses sistemi gibi özelliklerle ayrıcalıklı hissedecek, Mystic Light – Panoramik Aurora aydınlatması sayesinde meraklı bakışların ilgi odağı olacaksınız. Uzun seneler kullanmayı, almışken en iyisini almayı diliyorsanız bu canavar tam size göre.

OFİS SAVAŞÇILARI İÇİN: SUMMIT E16 FLIP EVO A12MT-024TR

Farklı türlerde hassas bilgilere sahip iş dünyasının elit kullanıcıları için geliştirilen Summit serisi, biyometrik erişim, USB portu kilidi, BIOS şifre koruması gibi kurumsal sınıf güvenlik özellikleri ile öne çıkıyor. Web kamerasının açık olduğunu gösteren uyarı ışığı bir seviye daha güvenlik önlemi sunarken MSI’ın Yapay-Zekâ Gürültü Engelleme özelliği ile görüntülü konferanslar sırasında dikkat dağıtabilecek arka plan ve çevre gürültülerini dert etmenize gerek yok.

Summit E16 Flip Evo daha uzun batarya süresi ve hızlı şarj teknolojisi ile en yoğun iş günlerini atlatmanızı sağlarken 360 derece katlanabilme özelliği sayesinde yaşamınızı kolaylaştıracak. 16:10 oranlı ekranı ile 1.618 altın oranın çekiciliğini tam olarak ortaya koyuyor ve uzun süreli kullanım için mümkün olan en konforlu görsel deneyimini sunuyor. 12.Nesil Intel® Core™ i7 işlemcisi ve Intel® Evo™ platformu onayı ile üretkenliğinizi gittiğiniz her yerde sürdürmenizi sağlayacak inceliği ve hafifliği güçlü bir performansla sunan bu laptop ile farklı görevleri aynı anda zahmetsizce yerine getirebilirsiniz. Maksimum üretkenlik arayan profesyoneller ise kutu içeriğinde yer alan MSI Pen ile fikirlerini özgürce ifade etmenin keyfini yaşayacak. 2021 yılında dünyada ilk kez CES ödülü alan Stylus cihazı olan MSI Pen, en son MPP2.0 teknolojisi ile kararlı bir sinyal iletimini garantiliyor. Bir stylus ve sunum kumandasının özelliklerini bir araya getiren bu cihaz not almanın hem geleneksel hem de modern yöntemlerini kullanmanızı sağlıyor.

GENÇ PROFESYONELLER İÇİN: PRESTIGE 14 A12SC-024TR

Yüksek taşınabilirlik ve üretkenlik fikri ile üretilen Prestige serisi, en çok ihtiyaç duyduğunuz iş ve üretkenlik öğelerini ultra ince, ultra hafif bir laptop içinde bir araya getiriyor. Hareket halinde iken bile her an kesintisiz çalışabilme olanağı, hızlı şarj teknolojisine ek olarak ekstra geniş, daha hızlı tepki veren, ipeksi dokunuşa sahip touchpad alanı sayesinde sürekli kullanım için mükemmel bir tasarıma sahip. En yeni 12.Nesil Intel® Core™ i7 işlemci iş akışlarınızı güçlendirecek, WiFi 6E ağ hızı ve kesintisiz depolama günlük aktivitelerinize hız katacaktır. Bunlara ek olarak, Prestige serisi ihtiyacınız olan giriş ve çıkışlara sahiptir: Yüksek hızlı MicroSD kart okuyucuya ek olarak 2 adet Thunderbolt™ 4 portu üzerinden hızlı şarj gerçekleştirebilir ve birden fazla ekrana bağlanabilirsiniz. Windows Hello ile laptopunuzda oturum açmak için yüz tanıma veya parmak izi kullanabilirsiniz. Laptopunuza daha rahat erişim, şifre girme yöntemi ile karşılaştırıldığında daha güvenli ve 3 kata kadar daha hızlı bir deneyim sunar. Şifrelerinizi hatırlamak zorunda da kalmayacaksınız; FIDO2 yetkilendirmesi ile desteklenen sitelerde biyometrik olarak oturum açabilirsiniz.

Genç ve hevesli bir çalışan olarak hızlı ve verimli bir laptop ile “evden çalışma” konseptinde çalışmayı sürdürürken aynı zamanda taşınabilir (1.29 kg) ve şık tasarımı ile evden çıktığınız zamanlarda da yanınızda olacak bir laptop arıyorsanız tercihinizi Prestige serisi bir laptoptan yana yapabilirsiniz.

MAKUL PERFORMANS MAKUL FİYAT DİYENLER İÇİN: KATANA GF76 12UC-061TR



Sadece temel özellikleri barındırarak diğer seçeneklere göre daha makul bir fiyat etiketine sahip KATANA modeli, yüksek performanstan ve şıklıktan da ödün vermiyor.

1990’lı yıllardan bu yana oyuncuların severek oynadığı heyecan verici “Romance of the Three Kingdoms V” oyununun sıra dışı kapak tasarımını yapan Nagano Tsuyoshi tarafından kılıç ve zırh konseptlerinin bir araya getirilmesi ile tasarlanan Katana GF serisi, çelik kılıçların dövüldüğü gibi özenli ve güçlü bir işçiliğe sahip. Katana GF76, en yeni 12. Nesil Intel® Core™ i7 işlemciyi, performans ve verimlilik çekirdekleriyle donatarak çoklu görev işlerinde ve ağır oyunlarda benzeri görülmemiş bir performans sağlar. Katana GF serisi ayrıca MSI’ın imzası niteliğindeki Cooler Boost 5 soğutma sistemi ile donatılmıştır ve mükemmel ısı dağılımı verimliliği sunar. Bu, işlemcilerin ve grafik kartlarının optimum performansta çalışmasını sağlar, böylece savaş alanında parlayabilirsiniz. Oyunun herhangi bir donanım engeli olmadan sorunsuz çalışmasını sağlamak, daha fazla insanın e-spor dünyasını deneyimlemesi ve katılması için fırsatlar yaratacaktır. E-spor tutkunlarının her zaman göz önünde bulundurduğu Katana GF serisi, oyuncuların ilk tercihlerinden. Katana GF76 tavizsiz performans ve farklı dış tasarımı ile kullanıcılarına kendi benzersiz tarzlarını yansıtma fırsatını vermeyi de ihmal etmiyor.

GİRİŞ VE ORTA SEVİYE OYUNCULAR İÇİN: GF63 THIN 11UC-238XTR



İnce ve hafif yapısıyla öne çıkan GF63 THIN, metalik üst yüzeyiyle zorlu savaşlar için fütüristik bir tasarımla gelir. Fırçalanmış dokuya sahip metal alaşımlı kapağını araladığınızda, 15.6” boyutunda, %82 ekran / kasa oranına sahip ince çerçeveli bir ekran sizi karşılar. Steelseries imzalı, kırmızı aydınlatmalı oyuncu klavyesi maksimum hissiyat ve konfor sağlarken, Engine 3.0 yazılımı ile geniş özelleştirme seçeneklerini de kullanabilirsiniz. Pozisyonel ses geliştirme çözümü Nahimic 3 ile kullanım senaryonuza (oyun, film ve müzik) göre en uygun ses deneyimini yaşayabilirsiniz. Sadece MSI Notebook’lara özel MSI Center uygulaması ile bilgisayarınızın anlık donanım durumunu görüntüleyebilir, tercihlerinize göre ayarları değiştirebilirsiniz. MSI APP Player yazılımı ile Android uygulamalarını büyük ekranda deneyimleyebilirsiniz. Dahili webcam sayesinde ise uzaktan eğitim ve toplantılara rahatlıkla katılabilirsiniz.

ÜST DÜZEY PERFORMANS ARAYAN TASARIM VE İÇERİK ÜRETİCELERİ İÇİN: CREATOR Z17 A12UGST-047TR

Güzellik ve performans Creator Z17‘de vücut buluyor. Görkemli Ay Grisi renge ve CNC üretimli yekpare kasaya sahip bu laptop en yeni 12.Nesil Intel® Core™ i7 işlemcinin ve NVIDIA RTX3070Ti ekran kartının performansı ile geliyor. 16:10 Altın oranlı, dokunmatik kalem destekli ekranı ve Trinity+ Cooler Boost soğutma çözümü ile teknolojinin estetikle buluşmasına şahit olacaksınız. Creator Z17, zevk sahibi CNC kasasını benzersiz rengi ile tamamlıyor; Işık değiştikçe Ay Grisi yüzeyi tıpkı Ay’ın evreleri gibi değişerek gizli güzelliğinin detaylarını ortaya çıkarıyor. Oyun da oynamayı seven bir tasarımcıysanız, per-key RGB özelliğini de barındıran Steelseries imzalı klavyesi ile oyun atmosferine hızlı bir geçiş yapabilirsiniz.

Hareket halinde çalışabilmeniz için yükseltilen 90Whr yüksek kapasiteli batarya performansı ve hızlı şarj teknolojisine ek, yüksek renk doğruluğuna sahip ekranıyla çok daha zengin renklerle ve geniş alanda çalışma imkânı veriyor. En sık kullandığınız tasarım uygulamaları da Yapay Zeka ile hızlandırılıyor. Böylece iş akışlarınızı rekor sürede tamamlayabileceksiniz. QHD+ çözünürlük %100 DCI-P3(tipik) renk gamı, fabrikada kalibre edilen Delta-E < 2 değerinde kesinlik ve True Color teknolojisi ile Creator Z17, tasarımlarınızda en yüksek renk doğruluğunu sunar. MSI Pen ile uyumlu çalışan 16:10 oranlı ekranı ile tasarımınızı genişletmek için ihtiyacınız olan ekstra boş alana artık sahipsiniz. Creator Z17 ile hayal gücünüzün coşmasına izin verin!