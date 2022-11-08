Netflix ve oyun stüdyosu Tender Claws, Stranger Things evreninde geçen bir sanal gerçeklik oyunu üzerinde çalışıyor. Oyunun 2023 kışında “büyük VR platformları” için çıkması bekleniyor. Televizyon dizisini temel alan ikinci VR oyunu olacak.

Netflix ve Tender Claws, duyuruyu kutlamak amacıyla oyunun bir fragmanını yayınladı. Bu oyunda oyuncu, Stranger Things dizisinin dördüncü sezonunun antagonisti olan Vecna rolünü üstlenirken görülebilir. Engadget ve diğerlerinin sahip olduğu bir basın açıklamasında, Vecna’nın oyundaki amacının “[serinin kahramanı] Eleven ve Hawkins kasabasından intikam almak” olduğu belirtiliyor.

Ayrıca bkz: Söylenti: Diablo IV Nisan 2023’te Piyasaya Sürülecek!

Ayrıca oyun, oyuncuların bilinmeyen gerçeklikleri keşfedebilecekleri, bir hivemind oluşturabilecekleri, hayaletleri istila edebilecekleri ve kabuslara neden olabilecekleri bir psikolojik korku aksiyon oyunu olarak tanımlanıyor. Oyunun ne kadar süreceği konusunda henüz bir açıklama yok; ne de olsa aynı serinin PSVR oyunu çok kısaydı.

Stranger Things, 1980’lerde geçen ve Amerika’nın Hawkins kasabasında yaşayan bir avuç küçük çocuğun hayatları etrafında dönen bir bilimkurgu korku dizisidir. Birinci sezonda kasabada doğaüstü olaylar meydana gelmeye başlar ve psişik güçleri olan bir kız aniden ortaya çıkar.