MP3 Formatına Elveda Demenin Zamanı Sonunda Geldi

MP3 insanların müziği tüketme yöntemini tamamen değiştirdi ve 90’lı yıllardan beridir neredeyse her alanda kullanıldı ancak bu formatın da sonu geldi.

MP3’ü The Fraunhofer Institute for Integrated Circuits isimli Alman araştırma entitüsü MP3 ile alakalı lisanslamayı bitireceklerini açıkladı. Diğer bir değişle artık bu format kullanılmayacak çünkü ses dosyalarını saklamanın artık daha efektif noktaları var.

Enstitünün yöneticisi yaptığı açıklamada artık Advanced Audio Coding (AAC) formatının de facto standart olacağını ve müzikler ile videolarda kullanılacağını belirtti. Televizyon ve radyo yayınlarında AAC’nin büyük avantajı var çünkü daha düşük bitratelerde daha fazla kalite sunuyor.

Ses kodlamasında araştırmalar 1980’li yılların sonunda Friedrich-Alexander Üniversitesi’nde başlamıştı. Fraunhofer çalışanları da bu araştırmalara katıldı ve MP3 standartı ortaya çıktı. Bu format orijinal dosyadan %90 daha az yer kaplıyordu ve o zaman için bu bir devrimdi.