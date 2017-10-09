Mozilla, Yeni Tarayıcısının Yüzünü Gösterdi!

Mozilla son zamanlarda fazlasıyla yoğun. Şirket, ana tarayıcısı Firefox’u çok gerekli olan modern bir UI yenilemesi ile güncelledi ve önceki tarayıcıdan çok daha modern Firefox Focus’un testlerini başlattı.

Standart Firefox uygulaması hızlı ve reklamlar için herhangi bir sekme ve otomatik engelleme olmaksızın, çok daha fazla gizlilik bilincine sahip. Yazılım pek çok ülkede farklı özelliklere sahip: Örneğin, Firefox’un Almanya’ya özgü Klar isimli bir versiyonu mevcut.

Şirket yeni bir uygulama yayınlama kararı aldı. Yeni Firefox Roket, Focus’a benziyor. Önemli USP’lerin hafif ve hızlı olması, mobil veri ve Wi-Fi veri akışının daha süratli ve sorunsuz olmasını sağlıyor.

Rccket adeta; bütçe işi telefonlar için tasarlanmış. Yazılım, kotalı internet sahibi olanlara pek çok artı sunuyor. Turbo modu varsayılan olarak reklamları ve izleyicileri engelliyor; böylece değerli veriler tasarruf ediliyor ve daha fazla veri tasarruf etmek için söz konusu mimariden yararlanılıyor.

Uygulama şimdilik Endonezya’da test ediliyor. Ancak yeni tarayıcının kısa süre içinde tüm dünyada boy göstermesi bekleniyor.