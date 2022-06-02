YouTube, televizyon ve mobil (Android veya iOS) arasında doğrudan bağlantıya izin verecek yeni bir özelliği blogunda duyurdu. Oturma odası olarak adlandırılan, platformun ürün direktörü Neal Mohan tarafından açıklanan işlevsellik, TV’lerde uzaktan kumanda ve internet tarayıcısı kullanma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

İnsanların %80’inden fazlasının elinde cep telefonuyla televizyon izleme eğilimine dayanarak, video paylaşım ağındaki araştırmacılar, kullanıcıların cep telefonu uygulamasında YouTube’u da açtığını fark etti. Bununla birlikte videoları büyük ekranda izlerler ve diğer işlemleri (beğeniler, kanal abonelikleri) küçük ekranda yaparlar.

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Tüm etkileşim eylem düğmelerini büyük ekrana taşımaya çalışmak yerine, mühendisler bu eylemi tersine çevirdi ve mobil cihazlarda çalışmaya ve bunları bağlı bir TV’de video izleme deneyiminin bir parçası olarak entegre etmeye karar verdi.

Cep telefonumu televizyona nasıl bağlarım?

Cep telefonunu televizyona bağlamak için her iki cihazda da aynı YouTube hesabına erişmeniz yeterlidir. Ardından mobil cihazınızda YouTube uygulamasını açın ve otomatik olarak açılan kutuda “bağlan”ı tıklayın. Oradan telefon ve TV senkronize edilecek. Bu sayede televizyonda gösterilen video ile direkt olarak cep telefonundan etkileşim kurmak mümkün olacaktır.

Yeni özellik ile video TV’de normal şekilde görüntülenirken video açıklamalarını okumak, yorum yazmak, arkadaşlarınızla paylaşmak veya favori kanalların keyfini mobil cihazlarda izlemek daha kolay olacak. Böylece TV ekranı, cep telefonu ekranının bir uzantısı haline gelir ve cep telefonu tüm işlemleri doğrudan kontrol eder. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.