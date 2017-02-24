E-posta uygulamalarından kullanmaya alışkın olduğumuz uyku özelliği şimdi de Mozilla’nın internet tarayıcısı Firefox’a gelecek.

Mozilla Firefox’ta bu özellik ta da e-posta uygulamalarındaki gibi çalışacak. SnoozeTabs adı verilen özellikle beraber kullanıcılar tarayıcının sağ üst köşesinde yer alan simgeden bir zaman seçecek. O zamana kadar sekme çalışmayacak. Site tekrar geri geldiğinde sayfa arka planda yüklenecek ve bu sayede ekranı rahatsız etmeyecek.

SnoozeTabs özelliği Firefox’un Test Pilot uzantısı üzerinden şu anda kullanılabilir durumda. Buradan ile Firefox’a daha sonra gelecek olan bazı diğer özellikler ve arayarları kullanmak mümkün. Test Pilot Firefox’un Windows, macOS ve Linux sürümlerinde yer alıyor.

Aslında bu özellik ilk değil. Chrome’da bu özelliği çok güzel ve stabil bir şekilde uygulayan uzantılar var. Üstelik aynı şeyi sunuyor. Eklentilerin daha önce hangi siteler açıkken uyku modunu aldı bir de geçmiş bölümü bulunuyor.