Mozilla Firefox yeni görünümünü denememiz mümkün

Mozilla Firefox tarayıcısının yeni bir görünüşe geçeceğini bir süredir biliyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yeni ara yüz Proton UI ile alakalı bazı bilgiler de ortaya çıkmıştı. Bu bilgilere ise yenileri katılmaya devam ediyor.

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Tarayıcının son gelen nightly versiyonlarında güncellemeyle gelecek genel ve menüdeki yeniliklerin bazısı ortaya çıktı. Aynı zamanda yenilenen Yeni Sekme menüsünü de daha fazla kişiselleştirme seçeneğiyle birlikte denemek mümkün.

Firefox menüsünün yeni hali eskisinden çok daha temiz ve basit gözüküyor. Önceki modellerde ve tasarımlarda deneyimlendiği üzere daha kullanışlı bir hal almış durumda. Örneğin Seçenekler ve Yazdır gibi seçenek simgeleri tarayıcıdan kalkmış. Onun yerine tarayıcı tamamen yazı tabanlı bir hale getirilmiş.

Bunun yanında Mozilla menüyü temizlemek için başka yollara da başvuruyor. Öyle ki menüde artık daha az madde görülebiliyor. Dolayısıyla menü alışılandan biraz daha kısa halde kalıyor. Onun dışında ise Firefox, Korumalar, Kütüphane ve Kişiselleştirme kısımları da gitmişe benziyor. Diğer menü kısımlarını da ya başka bir isimle veya yeri değişmiş bir şekilde görebiliyoruz.

Yenilenen Yeni Sekme sayfası Kişiselleştir butonuyla özelleştirmeyi daha da kolaylaştırıyor. Yenilikler kullanıcıya çeşitli seçenekler veriyor. Artık bu kısımdan görüntülenen site kısa yollarının sırasında düzenlemeye gidilebiliyor. Aynı zamanda Snippet ve Pocket önerilerinin de gösterilip gösterilmemesi seçilebiliyor.

Güncellenmiş Yeni Sekme sayfasına şu yolları izleyerek ulaşabiliyoruz: