Mozilla, Firefox’un Windows XP ve Vista Sürümlerine Desteği Bitiriyor

Mozilla yaptığı bir açıklama ile Firefox tarayıcısının Windows XP ve Vista sürümlerine olan desteğini bitirme kararı aldığını duyurdu.

Mozilla, Firefox’a 2018 yılının Haziran ayına kadar desteklemeye devam edecek ondan sonra ise desteği tamamen kaldıracak. Tarayıcıya güvenlik güncellemeleri dahi gelmeyecek. Bu gibi durumlar hala çok sayıdaki XP ve Vista kullanıcısı için güncel işletim sistemlerine geçmelerini sağlamak için güzel fırsatlar.

Aslında bir süredir bu durum biliniyordu. Bu yılın başında yayınlanan Firefox’un 53 sürümü ile beraber bu platformlara destek kaldırılmıştı ve XP ve Vista kullanıcıları Firefox Extended Support Release’e geçirilmişti.