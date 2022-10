Mozilla, Firefox’un 105.0.3 sürümünü yayınladı. Bu güncelleme, Avast’ın antivirüs yazılımı ile birlikte ortaya çıkan sorunları gideriyor. Bir Mozilla geliştiricisine göre, binlerce Firefox kullanıcısı sorun yaşıyordu.

We're seeing a huge crash spike in #Firefox caused by a bug in Avast anti-virus software. If you're using it and your browser is crashing consider uninstalling it.

— Gabriele Svelto (@gabrielesvelto) October 7, 2022