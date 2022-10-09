Mozilla, Firefox’un 105.0.3 sürümünü yayınladı. Bu güncelleme, Avast’ın antivirüs yazılımı ile birlikte ortaya çıkan sorunları gideriyor. Bir Mozilla geliştiricisine göre, binlerce Firefox kullanıcısı sorun yaşıyordu.

We're seeing a huge crash spike in #Firefox caused by a bug in Avast anti-virus software. If you're using it and your browser is crashing consider uninstalling it. — Gabriele Svelto (@gabrielesvelto) October 7, 2022

Mozilla geliştiricisi Gabriele Svelto, Twitter’da Avast’ın antivirüs yazılımının tarayıcının belirli bir bileşeni olan Mercurial yürütülebilir dosyasını fidye yazılımı olarak değerlendirdiğini belirtti. Sonuç olarak, Avast tarayıcı işlemlerini sonlandırdı ve bu da birçok Firefox kullanıcısının çökmesine neden oldu. Adama göre binlerce Firefox kullanıcısı da sorunun Mozilla’nın yazılımından kaynaklandığını düşünüyordu.

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Mozilla bu arada Firefox için 105.0.3 sürümünde bir güncelleme yayınladı. Tarayıcının bu sürümünün Avast ile ilgili sorunu çözmesi gerektiği bildiriliyor. Antivirüs şirketi Avast, bu yazının yazıldığı sırada olayla ilgili bir yanıt vermedi.

Firefox 105’teki Yenilikler

Firefox 105, hem Linux hem de Windows için bellek iyileştirmeleri ile birlikte geliyor ve bu sayede daha güvenilir ve daha iyi performans gösteriyor.

Bellek iyileştirmeleri

Firefox 105’teki en önemli iyileştirmelerden biri, Firefox’un daha güvenilir olmasını ve daha iyi performans göstermesini sağlamaya odaklanan bellekle ilgili performans geliştirmeleridir. En son geliştirmelerle birlikte web tarayıcısının Linux’ta belleğinin tükenme olasılığı azalıyor ve bellek azaldığında sistemin geri kalanına göre daha iyi performans gösteriyor. Ayrıca Windows’ta, tek tek sekmeler çökse bile tarayıcının belleğin kısa süreliğine tükenmesini atlatma olasılığı daha yüksek olacak.