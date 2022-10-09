ABD, Çin’e çip ihraç etmek isteyen ABD’li şirketlerin önce hükümetten lisans almalarını gerektiren yeni ihracat kısıtlamaları yayınladı. Kısmen ABD teknolojisi ile üretilen çipler de kısıtlamalar kapsamındadır.

ABD Ticaret Bakanlığı’na göre yeni ihracat kısıtlamaları, belirli çip teknolojilerinin Çin askeri ve istihbarat servislerinin eline geçmemesini sağlamalıdır. ABD hükümeti resmi belgelerinde ‘süper bilgisayarlarda’ kullanılmak üzere tasarlanmış normal bilgisayar çipleri ve yarı iletkenleri listeliyor, ancak devlet kurumu yarı iletken kullanan askeri ekipmanlardan da bahsediyor.

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ABD devlet kurumu süper bilgisayarı, maksimum 100 petaflop hesaplama gücüne sahip bir bilgisayar sistemi olarak tanımlıyor. Bu, 64 bit bir sistem ise geçerlidir. 32 bitlik bir sistem söz konusu olduğunda, maksimum 200 petaflop bir süper bilgisayar için ölçüttür. Reuters editörlerinin konuştuğu kaynaklara göre, bu durum Pekin gibi metropollerdeki Çin ticari veri merkezlerini de hedef tahtasına koyuyor.

Yeni kısıtlamalar, ABD hükümetinin bu yılın başlarında ABD şirketleri KLA Corp, Lam Research Corp ve Applied Materials’ı kısıtlamasının ardından geldi. Bu şirketlerin, lisans almadıkları sürece fabrikalarında 14nm altı çip üreten Çinli şirketlere çip üretim ekipmanı ihraç etmelerine artık izin verilmiyordu. ABD’li şirketler AMD ve Nvidia’ya da geçen yaz, yapay zekâya yönelik bazı hızlandırıcıları artık Çin’e ihraç edemeyecekleri söylenmişti. Bunu ancak ABD hükümetinden izin alırlarsa yapabilirlerdi.