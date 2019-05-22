Mozilla Firefox artık daha hızlı

Mozilla, Firefox web tarayıcısının yeni bir sürümünü piyasaya sürdü ve bu sürümün öncekinden daha hızlı olduğunu söylüyor. Firefox’un hızı, geçen yıl Quantum tarayıcısını piyasaya sürdüğünde gelişmişti ama şimdi daha da hızlı olacak. Bu durum dürüst olmak gerekirse Firefox kullanıcılarının şikayet edeceği bir şey değil.

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Mozilla Firefox, kullanıcı deneyimlerini önemsiyor

Firefox’u daha hızlı hale getirmek için Mozilla, performans yönetimi “yapılacaklar” listesine öncelik verdi. Şirket, sayfaların daha hızlı görünmesi için gecikme yaşadığı alanlara baktı, böylece kullanıcılar daha hızlı tarayıcıya sahip oldular. Mozilla’nın hazırladığı yeni güncelleme ile Firefox’un %40-80 oranında performans artışı yaşaması bekleniyor.

Tarayıcıda düzinelerce sekmeyi açık tuttuğunuz zaman, bilgisayarınızın belleğini kullanır ve bu da daha düşük performansa neden olur. Firefox şimdi PC’nizin belleğinin ne zaman az çalıştığını ve 400 MB‘tan daha düşük olduğunu belirlediğini algılar ve bir süredir bakmadığınız kullanılmamış sekmeleri otomatik olarak askıya alır. Sekmeler, tekrar görüntülemeye karar verirseniz bıraktığınız yerden tekrar yüklenir.

Firefox Quantum‘un en son sürümünde yer alan gizlilik odaklı iyileştirmeler dahil olmak üzere başka birçok özellik daha var .