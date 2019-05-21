Adobe Premiere Rush, artık Android’de

Adobe Premiere Rush, merakla beklenen uygulamalardan biri olarak görülüyordu. iOS işletim sistemi üzerinde bir süredir kullanılabilen uygulama artık Google Play’de ücretsiz olarak kullanıma açıldı.

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Fotoğrafçılık ve video gibi birçok alanda yazılım üreticisi olan Adobe, Android kullananalar tarafından beklenen yeni uygulamasını yayınladı. Premiere Rush olarak adlandırılan uygulama,

Premiere Pro’nun daha özellikleri sahip versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. İçerik oluşturuculara, sosyal ve çevrimiçi alanlara video üretme kabiliyeti kazandırabilen uygulama, Adobe Premiere Elements’te bulunmayan birçok özelliğe sahip.

Bunun yanında sürükle-bırak metodunu kullanan uygulama, bazı cihazlar tarafından destekleniyor. Eğer sizinde cihazınız aşağıdakiler biri ise yeni Adobe Premiere Rush’ı deneyimleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy S10 ve 10 Plus, S10e

Samsung Galaxy S9 ve 9 Plus

Samsung Galaxy Note 9 ve Note 8

Google Pixel 3 ve 3XL

Google Pixel 2 ve 2XL

OnePlus 6T ve OnePlus 7 Pro

Çok kanallı zaman çizelgesi, gelişmiş ses düzenleme araçlarıi YouTube ve sosyal medyalara doğrudan bağlantı gibi özellikleri destekleyen bu uygulama sayesinde videolarınızı telefonunuzun el verdiği koşullarda düzenleyebileceksiniz. Yazılımı denemek için ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz lakin üstün özellikleri kullanmak için pro sürümünü indirmeniz gerekebilir.