Mount & Blade II: Bannerlord Playstore’da satışa çıktı!

Mount & Blade II: Bannerlord, Türk Telekom’un oyun mağazası PlayStore’da satışa çıktı. Yaklaşık 8 senedir beklenen ve Türk yapımcı ekip TaleWorlds tarafından ülkemizden dünyaya açılan güzide oyunlardan biri olarak biliniyor.

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Geçtiğimiz hafta Steam’da satış rekorları satan oyun bugün itibarıyla Türk Telekom’un oyun mağazası PlayStore’da erken erişime açıldı. Tamamı Türkçe hazırlanan oyun, Türkiye’de oyuncuların en sevdiği aksiyon yapımlarının başında geliyor.

Strateji temelli “Rol Yapma Oyunu” türündeki Mount & Blade II: Bannerlord ile Orta Çağ döneminde Kalradya kıtasında oyunculara gerçekçi savaş deneyimi yaşatıyor. Birliklerini aktif olarak kontrol eden oyuncular, eş zamanlı olarak savaşlara girebiliyorlar. Görevleri yerine getirerek beceriler kazanıyorlar. Bununla birlikte yeteneklerini de geliştirebiliyorlar.

Dünya çapında ivme yakalayan markalaşmış aksiyon oyunu!

İlk kez 2008 yılında yayınlanan oyunun devamı niteliğinde olan “Mount & Blade II: Bannerlord”, Türk oyun firması TaleWorlds tarafından geliştirildi. Tamamen Türkçe olarak geliştirilen bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Erken erişime açılan oyun, geliştirilen grafikleriyle, detaylı karakter oluşturma ekranıyla dikkat çekiyor.

Türk Telekom’un geniş yelpazaye sahip marketinde erken erişime açılan oyun, 129 TL’lik satış fiyatıyla yayınlanmış oldu. Firmanın evde internet müşterileri dilerseler internet faturasına ek 12 ay taksit seçenekleriyle yeni nesil RPG oyununa sahip olabilecekler. Ek olarak, kredi kartı ve mobil ödeme seçenekleriyle de oyunu edinebiliyorlar.

Mount & Blade II: Bannerlord’u PlayStore üzerinden satın almak isteyenler buradaki linke tıklayarak oyuna erişim sağlayabilecekler.