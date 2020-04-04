Basın Bülteni
Mount & Blade II: Bannerlord Playstore’da satışa çıktı!
Mount & Blade II: Bannerlord, Türk Telekom’un oyun mağazası PlayStore’da satışa çıktı. Yaklaşık 8 senedir beklenen ve Türk yapımcı ekip TaleWorlds tarafından ülkemizden dünyaya açılan güzide oyunlardan biri olarak biliniyor.
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Geçtiğimiz hafta Steam’da satış rekorları satan oyun bugün itibarıyla Türk Telekom’un oyun mağazası PlayStore’da erken erişime açıldı. Tamamı Türkçe hazırlanan oyun, Türkiye’de oyuncuların en sevdiği aksiyon yapımlarının başında geliyor.
Strateji temelli “Rol Yapma Oyunu” türündeki Mount & Blade II: Bannerlord ile Orta Çağ döneminde Kalradya kıtasında oyunculara gerçekçi savaş deneyimi yaşatıyor. Birliklerini aktif olarak kontrol eden oyuncular, eş zamanlı olarak savaşlara girebiliyorlar. Görevleri yerine getirerek beceriler kazanıyorlar. Bununla birlikte yeteneklerini de geliştirebiliyorlar.
Dünya çapında ivme yakalayan markalaşmış aksiyon oyunu!
İlk kez 2008 yılında yayınlanan oyunun devamı niteliğinde olan “Mount & Blade II: Bannerlord”, Türk oyun firması TaleWorlds tarafından geliştirildi. Tamamen Türkçe olarak geliştirilen bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Erken erişime açılan oyun, geliştirilen grafikleriyle, detaylı karakter oluşturma ekranıyla dikkat çekiyor.
Türk Telekom’un geniş yelpazaye sahip marketinde erken erişime açılan oyun, 129 TL’lik satış fiyatıyla yayınlanmış oldu. Firmanın evde internet müşterileri dilerseler internet faturasına ek 12 ay taksit seçenekleriyle yeni nesil RPG oyununa sahip olabilecekler. Ek olarak, kredi kartı ve mobil ödeme seçenekleriyle de oyunu edinebiliyorlar.
Mount & Blade II: Bannerlord’u PlayStore üzerinden satın almak isteyenler buradaki linke tıklayarak oyuna erişim sağlayabilecekler.
Basın Bülteni
Xiaomi, Mi Fan Festivali’yle özel kampanyalar sunmaya hazırlanıyor!
Xiaomi, her sene 6 Nisan’da yıldönümünü kutlamak ve milyonlarca Mi Fan’a teşekkür etmek için Mi Fan Festivali düzenliyor.
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Çin ile birlikte dünyadan birçok e-ticaret platformunun katılacağı Mi Fan 2020 Festivali, Türkiye’de de Hepsiburada üzerinden sunulacak kampanyalarla çok özel indirimler sunmaya hazırlanıyor.
Şaşırtıcı promosyon teklifleri ve eğlenceli aktiviteleriyle dünya genelindeki Mi Fanların merakla beklediği Mi Fan Festivali’nin bu yılki teması ‘’Akıllı ürün, akıllı yaşam’’ olarak belirlendi.
Birçok kez benzer kampanyanın gerçekleştirildiği Hepsiburada’da Mi Fanların en sevdiği sınırlı sayıdaki ürünler olacak. Yüksek indirimlerle belirli bir süre için satışa sunulacak.
Favori ürünlerinin bu listede olup olmadığını görmek. Ayrıca, bu etkinliğe katılmak isteyen Mi Fanlar,Hepsiburada üzerinden 3 Nisan’dan itibaren Mi Fan Festival 2020 etkinlik sayfasından erişebilecekler.
Mi Fanlar, Hepsiburada ve Mi.com/tr üzerinden oynanacak oyun sonucunda elde edecekleri indirim kuponları ile sınırlı sayıdaki Xiaomi ürünlerinin satın alımında indirim kodlarını kullanabilecekler.
Xiaomi tarafından yüzde 30’a varan indirimler!
Xiaomi, bu sene Mi Fan Festivali boyunca heyecan verici ürünler ve inanılmaz indirimler sunacak. Mi Fanlar, Xiaomi’nin en çok satan modelleri arasında yer alan; Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8 ve Mi 9T’ye indirimli fiyatlar üzerinden erişebilecekler. Çok sevilen Mi Smart Band 4, Mi True Wireless kulaklık, Mi Box S ve daha fazla ürün yüzde 30’a varan indirimlerle Hepsiburada’da yer alacak.
İlk 6 ay ücretsiz ekran değişim hakkı sunulacak
Ayrıca Mi Fan Festivali kapsamında bir başka sürpriz ise 1-9 Nisan arası tüm Xiaomi yetkili satıcılarından Xiaomi Türkiye Garantili cep telefonu alan ve etkinleştiren kişiler, 6 ay içerisinde tek seferlik ücretsiz ekran değişim hakkına sahip olacaklar. Kullanıcılar detaylı bilgi için mi.com/tr websitesi içerisindeki “Ayrıcalıklı Servis” bölümünden detaylı bilgi alabilirler.
Basın Bülteni
adidas #HOMETEAM ile evde harekete devam!
adidas hayata geçirdiği #HOMETEAM hareketiyle “hayat durmadı evde devam ediyor” ve bununla birlikte herkesi harekete davet ediyor.
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adidas, adidas Runners koşu grupları, ünlü adidas sporcuları ve sanatçılarıyla start verdiği yeni hareketiyle, aktif kalmaya karşı farkındalık yaratmaya çalışıyor. Sosyal ve dijital kanallarda bu akımı destekleyecek ücretsiz sanal deneyimler sunuyor.
Firma, uygulamanın içeriğinde evde yapılacak egzersiz planlamaları ve beslenme rehberleri sunacak. Dünya çapında 15 farklı dilde indirilebilen Training ve Running uygulamalarına üç ay boyunca ücretsiz premium erişim sağlıyor.
Bu hareketle birlikte Runners topluluğu da sanallaştı. AR artık canlı platformlar yoluyla haftalık etkinlik programları sunacak. Tüm dünyadaki kaptan ve koçlarla yapılan meditasyon, yoga, HIIT (Yüksek Yoğunluklu İnterval Antrenman), beslenme ve soru-cevapların da dahil olduğu oturumlarla canlı platformlar üzerinden sunuyor.
Sanal etkinlik takvimi için adidas Runners İstanbul Facebook grubunu takip etmek, yeni çıkan her şeyden haberdar olmak için BURAYA kaydolmak mümkün.
Basın Bülteni
BenQ ürünleri uzaktan eğitime yardımcı oluyor!
BenQ, ürün yelpazesindeki çeşitli ürünlerle birlikte desteklediği uzaktan eğitim günümüz koşullarında zorunlu hale geldi. Dijital ürünlere eklediği özelliklerle, mikroplara karşı dayanıklı yüzeye sahip interaktif ekranları, Android tabanlı Smart Projektörleri ve Brightness Intelligence teknolojisine sahip Eye-Care monitörleri sağlıklı öğrenme ortamlarını desteklemekteler.
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Akıllı interaktif tahtalar
ClassroomCare, BenQ’nun sınıf ortamında sağlıkla ilgili konuları ön planda tutarak oluşturduğu, özel olarak tasarlanmış teknolojidir. BenQ interaktif ekranlarda bulunan nanoiyonik gümüş bir kaplamaya sahip TUV sertifikalı, mikroplara dayanıklı ekrana sahiptir. Bu sayede ekran yüzeyinde mikropların barınması mümkün olmamaktadır.
Yeni nesil teknoloji, öğrencileri ve eğitimcileri sağlık risklerinden korumaya yardımcı olur. Sertifikalı flicker-free özellikli, düşük mavi ışıklı ve mikroplara karşı dayanıklı ekran sınıf sağlığını iyileştirmek için BenQ’nun interaktif ekranlarına ek işlevsellik sunar.
Akıllı Göz Bakımı teknolojisi, küçük çocuklarda göz yorgunluğunu önlemeye yardımcı olmak için göz bakımı sağlayan akıllı bir çözümdür. Ayrıca, interaktif ekranlar üzerindeki hava kalitesi sensörleri sınıf içerisindeki karbondioksit (CO2) yoğunluğunu ölçer ve yoğunluk belirli bir seviyenin üstüne çıktığında ortamın havalandırılması gerektiğini söyleyen bir uyarı verir.
İnteraktif ekranlar, Cloud işbirliğini ve uzaktan öğrenmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmış benzersiz bir beyaz tahta uygulaması olan EZWrite 5 uygulamasına sahiptir.
Akıllı projektör sistemleri
Firma kısa süre önce , ister evde ister sınıfta olsun, çeşitlendirilmiş öğretimi ve harmanlanmış öğrenmeyi teşvik etmek için tasarlanmıştır. Dünyanın ilk Android tabanlı hepsi bir arada Smart projektörü olarak tanıtılmıştır.
E600 ve E800 Serisi tamamen kablosuz, bilgisayarsız ve sürücüsüz çalışıyor:
- Kablosuz özelliği, öğrencilerin akıllı telefonlarından veya tabletlerinden büyük ekranda içerik paylaşmalarına olanak tanır ve medya oynatma özellikleri öğrenmeyi daha heyecan verici ve sürükleyici hale getirir.
- Bilgisayar olmadan kullanılabilen Smart projektörler, Firefox, TeamViewer, Blizz, WPS gibi uzaktan eğitimi zahmetsiz hale getirebilen BenQ’ya özgü yerleşik uygulamalar ile birlikte gelir.
- BenQ Smart projektör, sürücülerin kurulmasına gerek kalmadan Cloud hesap entegrasyonu, akıllı uygulama özelliği, internet, Hesap Yönetim Sistemi (AMS), Cihaz Yönetim Sistemi (DMS) ve X-Sign Broadcast ile birlikte gelir.
EW800ST, K-12 sınıflarında çeşitlendirilmiş öğretimi ve harmanlanmış öğrenmeyi teşvik etmek için bulut hesabı entegrasyonu, ekran yansıtma özellikleri, akıllı uygulama yeteneği ve internet ve kablosuz bağlantı özelliklerine sahip ilk eğitim projektörüdür.
InstaShow S WDC20 ise, sunum yapan kişilerin aynı cihaza kablo aktarımı yapılmadan, riskli üçüncü taraf yazılım çalıştırmadan veya ağ erişimi edinme zorluğu olmadan bağlanmalarına izin vererek BYOD (Bring your own device – Kendi cihazını getir) sınıflarını destekler. BenQ’nun benzersiz InstaShow S WDC20 ekran yansıtma sistemi, işbirliğini gerçekten sezgisel, basit ve güvenli hale getiren türünün tek sınıf sunum sistemidir. Eğitimcilerin ve öğrencilerin InstaShow vericisini cihazlarına takıp içerik paylaşabilmeleri için tek dokunuş yeterlidir.
BenQ, göz bakımına odaklanırken aynı zamanda çevrim içi eğitimin artırılması için çabalarını sürdürmektedir. Öğrencilerin çevrim içi bir derse uzaktan katılabildikleri BenQ’nun Cloud Whiteboard özelliği de bulunur.
BenQ markasının göz bakım özelliğine sahip monitörleri de var!
BenQ’nun göz bakımı teknolojisi ve monitörlerindeki ve panellerindeki ergonomik tasarımı, izleme rahatlığı için özel olarak tasarlanmıştır. BenQ monitörler, ortam ışığındaki değişiklikleri izleyen ve ekran parlaklığını buna göre ayarlayan ve ekranda görüntülenen içeriğe uyum sağlayan Brightness Intelligence (Parlaklık Algılama) teknolojisine sahiptir.
Bu teknoloji, göz yorgunluğunu, baş ağrılarını ve yorgunluğu azaltırken görüntü kalitesini korumaya yardımcı olur. Cihazlar ayrıca göz hasarını önlemek için mavi ışık spektrumunun en tehlikeli kısmını filtreleyen Düşük Mavi Işık Teknolojisi ile birlikte gelir.