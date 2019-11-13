Macbook Pro 16 inç tanıtıldı! İşte Türkiye fiyatı

Apple yeni Macbook Pro modelini tanıttı. Yeni MacBook Pro, 16 inç Retina Ekran, yüzde 80’e kadar daha hızlı performans ve yeni Magic Keyboard ile birlikte geliyor.

İlginizi çekebilir: 16 inç boyutunda yeni Macbook Pro tanıtılacak!

Apple bugün geliştiriciler, fotoğrafçılar, film yapımcıları, bilim insanları ve müzik prodüktörleri için güvenen herkes için tasarlanan dizüstü bilgisayarı 16 inç MacBook Pro’yu tanıttı. MacBook Pro, 16 inç Retina Ekran, yeni 8 çekirdekli işlemciler, 64 GB’a kadar bellek, 8 GB’a kadar VRAM’e sahip yeni nesil grafik işlemcisi ve yeni gelişmiş termal tasarımı sayesinde şimdiye kadar üretilen en güçlü MacBook Pro olma özelliğini taşıyor.

16 inç MacBook Pro, altı hoparlörlü ses sistemi, daha uzun pil ömrü, Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad ve Apple T2 Security Chip’e sahip olarak karşımıza çıkıyor.

Dört çekirdekli 15 inç MacBook Pro’ya kıyasla:

Müzik prodüktörleri Logic Pro X ’da 2,1 kata kadar daha fazla Amp Designer eklentisi kullanarak çok izli projeleri kayıttan oynatabiliyor.

’da 2,1 kata kadar daha fazla eklentisi kullanarak çok izli projeleri kayıttan oynatabiliyor. Bilim insanları ve araştırmacılar MATLAB ’de 2,1 kata kadar daha hızlı dinamik sistem simülasyonlarından yararlanabiliyor.

’de 2,1 kata kadar daha hızlı dinamik sistem simülasyonlarından yararlanabiliyor. Geliştiriciler Xcode ’da 1,8 kata kadar daha hızlı kod derleyebiliyor.

’da 1,8 kata kadar daha hızlı kod derleyebiliyor. Fotoğrafçılar Photoshop’ta karmaşık fotoğraf düzenlemelerini 1,7 kata kadar daha hızlı uygulayabiliyor.

karmaşık fotoğraf düzenlemelerini 1,7 kata kadar daha hızlı uygulayabiliyor. DaVinci Resolve kullanan video düzenleyicileri renklendirme ayarlarını yaparken efektler için 1,8 kata kadar daha hızlı render alabilecek.

kullanan video düzenleyicileri renklendirme ayarlarını yaparken efektler için 1,8 kata kadar daha hızlı render alabilecek. Oyun severler Fortnite gibi oyunları 1,6 kata kadar daha hızlı performansla daha kusursuz şekilde oynayabilecek.

gibi oyunları 1,6 kata kadar daha hızlı performansla daha kusursuz şekilde oynayabilecek. Unity’de geliştiriciler oyun geliştirme sırasında 1,4 kat daha hızlı fly-through performansına sahip olacak.

Yeni Macbook Pro bir dizüstü bilgisayarda bulunabilen en yüksek depolama alanı ile karşımıza çıkıyor. 512 GB ve 1 TB depolama alanı ile satışa sunulan modeller 8 TB‘a kadar arttırılabilir SSD’leri destekliyor.

En pahalısı 47,899 TL!

Türkiye’de 18,299 TL‘den satışa sunulan model, 2.6 GHz 6 çekirdekli 9. nesil Intel Core i7 işlemci ile birlikte gelirken grafik işlemci kısmında 4 GB GDDR6 belleğe sahip AMD Radeon Pro 5300M‘yu kullanıyor. 16 GB 2666 MHz DDR4 RAM belleğe sahip olan bu varyasyon 512 GB depolama alanı ile karşımıza çıkıyor.

21.499,00 TL fiyat ile satışa sunulan model, 2.3 GHz 8 çekirdekli 9. nesil Intel Core i9 işlemci sayesinde tümleşik işlemlerde oldukça başarılı oluyor. 4 GB GDDR6 belleğe sahip AMD Radeon Pro 5500M ekran kartı kullanılan modelde, 16 GB 2666 MHz DDR4 RAM bellek kullanılmış durumda. Bu varyasyon 1 TB‘lık bir depolama alanı ile satışa sunulmuş durumda.

Son olarak eklenebilecek en üst seviye ekstraları eklediğimizde fiyat oldukça atıyor. 8 TB‘lık bir SSD’ye, 64 GB bir RAM’e ve 8 GB‘lık bir ekran kartına sahip olan MacBook Pro 16 inç Türkiye’de 47,899 TL‘ye satılıyor.