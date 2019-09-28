Motorola RAZR, katlanabilir tasarımıyla yılın sonunda satışa çıkabilir!

Motorola RAZR, uzun yıllar sonra revize edilmiş versiyonuyla karşımıza çıkması bekleniyor. Tüm zamanların en çok satan telefonu olan modelin bu geri dönüşle birlikte, tüm piyasayı sarsacaktır.

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Motorola RAZR, ömrü boyunca 130 milyon satış rakamını aşan en ikonik telefon modellerinden biri. Şirket, geçtiğimiz dönemlerde Droid RAZR olarak isimlendirdiği ince çizgideki Android akıllı telefonlarla markayı canlandırmıştı.

CNET’in şirket içi kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Motorola RAZR yıl sonu gelmeden tekrardan tanıtılacak. Medyaya yaz aylarında duyurulacağını söyleyenın aynı kaynak olup olmadığını merak ediyoruz.

Ancak, şu bir gerçek ki katlanabilir ekranlar daha fazla zamana ihtiyacı olduğu aşikar. Hem Huawei hem de Samsung kendi katlanabilir modelleri için sık sık çıkış tarihlerinin geciktiğini açıklıyorlar.

Söylentiler, bir Lenovo yöneticisinin telefonun varlığına dair ipuçlarını paylaştığı Şubat 2018 tarihine geri dönmemize yol açtı. Bir yılı aşkın süre önce, RAZR ve One Vision‘ın Bluetooth sertifikaları ortaya çıkmıştı. One Vision modeli sızıntıdan kısa süre sonra tanıtılmışken, diğer cihaz için herhangi bir bilgi hala da yok.

Bugünlerde ortaya çıkan raporlar, geçen aylardakiyle örtüşür durumda. Normal şartlar altında RAZR’ın yeni modeli Kasım ayında piyasaya sürülecekti.

Yine de bu konuda insaflı olmak gerektiği kanaatindeyim. Hala da Motorola gecikmiş sayılmaz. İki yıldır ortada dolan söylentiler RAZR ailesinin geri döneceğini iddia ediyor.

2016 yılında eski tip kayar kapaklı yapıda ama güncel özelliklerle donatılmış telefonun görselleri Youtube aleminde dolaşmaya başlamıştı. Yayınlanmasından kısa süre sonra video ortadan kaybolmuştu.

Eski tasarım çizgisi yeni teknolojilerle birleşiyor!

Varolan bilgiler ışığında diyebiliyoruz ki, 6.2 inç genişliğinde 876×142 çözünürlüğe sahip dikine kapaklı klasik görünümlü bir cihazla karşı karşıyayız. Cihazın kapağını kapattığınız takdirde ön tarafta daha küçük bir ekran, alt tarafında ise parmak izi konumlandırılmış.

Diğer üreticilerin, katlanabilir telefonlarla yaşadığı deneyimlerden istifaden çeşitli sınırlamalar ve gecikmeler yaşadıklarını görmüştük.

Motorola, eşi benzeri olmayan bu tasarım için en iyi kullanıcı deneyimi yaşatacak şekilde tüm zamanını harcar. Biz kullanıcılara da olağanüstü bir telefon kullanmak düşer.