Xiaomi Mi 9 Pro 5G modelinin stokları anında tükendi!

Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Mi 9 Pro 5G ve Mi Mix Alpha konsept telefonunu tanıttı. Mi 9 Pro 5G bugün Çin’de ilk kez satışa sunuldu. 5G destekli amiral gemisi sadece 2 dakikada tükendi.

İlginizi çekebilir: Mi Mix Alpha’nın resmi tanıtım videosu Weibo’da yayınlandı!

Çin’in en büyük perakendecisi olan JD.com tüm stokların sadece iki dakika içerisinde tükendiğini bildirdi. Xiaomi’nin beklentilerini dahi aşan bu başarı ise cihazın fiyatından kaynaklanıyor.520 dolar başlangıç fiyatı bulunan Mi 9 Pro 5G, bu açıdan en uygun fiyatlı 5G akıllı telefonlardan birisi konumunda bulunuyor.

Xiaomi Mi 9 Pro 5G, dört model halinde geliyor. 8 GB RAM/128 GB depolama 520 dolar. 8 GB RAM/256 GB depolama varyantı ise 534 dolar olarak fiyatlandırılmış. 12 GB RAM/256 GB depolama ve 12 GB RAM/512 GB depolama sürümlerinin fiyatı ise sırasıyla 577 Dolar ve 605 dolar olarak belirlenmiş.

Xiaomi Mi 9 Pro 5G özellikleri