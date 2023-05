Katlanabilir akıllı telefonlar her geçen gün daha da hayatımıza giriyor. Bu bağlamda iki farklı katlanabilir form bulunuyor. Dikey ve yatay katlanabilir formlar. Motorola ise bir süredir Motorola Razr 40 Ultra üzerinde çalışıyordu. Dikey katlanabilir formdaki bu akıllı telefon 1 Haziran tarihinde tanıtılacak. Razr 40 Ultra, lansmandan önce Suudi Arabistan perakende sitesi olan Extra’da görüntülendi. Katlanabilir akıllı telefonun fiyatı da burada ortaya çıktı. Detaylara bakalım.

Motorola Razr Ultra ( Razr+ ) listed on Extra .com before launch with official images and price

3999 SR ~ ₹88,371

6.9" FHD+ pOLED display

Snapdragon 8+ Gen 1

Android 13

32MP+8MP

12MP+13MP front

NFC

Wireless charging https://t.co/Y1ikRsdkIr

(1/3)#Motorola #Moto #MotoRazrUltra pic.twitter.com/GUiWrKVPtZ

— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) May 22, 2023