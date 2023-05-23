Katlanabilir akıllı telefonlar her geçen gün daha da hayatımıza giriyor. Bu bağlamda iki farklı katlanabilir form bulunuyor. Dikey ve yatay katlanabilir formlar. Motorola ise bir süredir Motorola Razr 40 Ultra üzerinde çalışıyordu. Dikey katlanabilir formdaki bu akıllı telefon 1 Haziran tarihinde tanıtılacak. Razr 40 Ultra, lansmandan önce Suudi Arabistan perakende sitesi olan Extra’da görüntülendi. Katlanabilir akıllı telefonun fiyatı da burada ortaya çıktı. Detaylara bakalım.

Motorola Razr Ultra ( Razr+ ) listed on Extra .com before launch with official images and price

3999 SR ~ ₹88,371 6.9" FHD+ pOLED display

Snapdragon 8+ Gen 1

Android 13

32MP+8MP

12MP+13MP front

NFC

Wireless charging https://t.co/Y1ikRsdkIr

(1/3)#Motorola #Moto #MotoRazrUltra pic.twitter.com/GUiWrKVPtZ — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) May 22, 2023

Söylentilere göre Moto Razr 40 Ultra, 1080×2640 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olacak. Bu ekran 120hz veya 144hz ekran yenileme hızını destekleyecek. Dış ekran ise 1056×1066 çözünürlük sunacak.

Moto Razr 40 Ultra, kaputun altında Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar dahili depolama eşlik edecek. Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti gücünü 33W kablolu şarj hıızna sahip 3640 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak.

Kamera tarafında ise Moto Razr 40 Ultra 12 MP çözünürlükte Sony IMX563 lense sahip olacak. Bu lense Hynix Hi1336 lense sahip 13 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için OmniVision OV32B40 sensörlü 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunacak.

Katlanabilir akıllı telefon 3.999 Arabistan Riyali fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Motorola katlanabilir akıllı telefon pazarındaki ataklarına devam ediyor. Bakalım bu pazardaki rakipleri Oppo, Vivo, Samsung, Xiaomi ne yapacak?