Katlanabilir akıllı telefon pazarı her geçen gün daha da büyüyen bir pazar haline geliyor. Pazarı domine eden marka ise Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serileri ile Samsung. Samsung, katlanabilir akıllı telefon pazarını domine etmesinin yanı sıra bu pazarın oluşmasına da öncülük ediyor. Ancak pazarda Vivo, Huawei, Oppo gibi markalar da bulunuyor. Geldiğimiz noktada bugün Motorola da katlanabilir akıllı telefon pazarına girmeye çalışıyor.

Motorola bir süredir yeni katlanabilir akıllı telefonları üzerinde çalışıyor. Bu bağlamda firmanın üzerinde çalıştığı akıllı telefonlardan birisi de Motorola Razr. Katlanabilir akıllı telefonun videosu resmi olarak yayınlandı. Detaylara göz atalım.

Lenovo yöneticisi tarafından paylaşılan tanıtım videosu, yaklaşmakta olan Motorola Razr’ın arka panelini gözler önüne seriyor. Videoda katlanabilir akıllı telefonun büyük bir arka ekrana sahip olduğu görülüyor. Bu ekranın tahmini boyutu 3.7 inç.

Tasarımın yanı sıra Motorola yöneticileri yeni katlanabilir akıllı telefonun yüksek yenileme hızına sahip olacağını söylüyorlar. Bununla birlikte, yüksek yenileme hızının ikincil ekran için mi yoksa birincil iç ekran için mi olduğu henüz belli değil.

Katlanabilir akıllı telefonun ismi henüz doğrulanmadı. Bu bağlamda Motorola Razr 2023 veya Motorola Razr+ 2023 olarak görmemiz mümkün.

Önceki sızıntılara göre Motorola Razr 2023 kaputun altında Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga seti gücünü 33W kablolu şarj hızına sahip 3640 mAh büyüklükte bir bataryadan alacak.