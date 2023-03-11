Geçtiğimiz günlerde teknik özellikleri sızdırılan Motorola Razr 2023 fotoğrafı ortaya çıktı. Yaklaşan Moto Razr 2023 tamamen yeniden tasarlanmış bir dış panele sahip olacak. Yakın zamanda yayınlanan bir canlı fotoğraf, cihazın alt panel ve yan düğmeler için şık bir kırmızı renge sahip olacağını ortaya koydu. Menteşenin görünümüne dayanarak, cihazın sadece dış değil iç kısmında da yeni bir tasarıma sahip.

91mobiles tarafından kısa süre önce sağlanan görüntü daha önce gördüklerimizi doğruluyor. İki kamera ve yatay olarak hizalanmış bir LED flaş, katlanmış Razr’ın kare tasarımı ise değişmeden kalıyor.

Cihazın teknik özellikleri hakkında herhangi bir tahminde bulunmak için henüz çok erken. Ancak, önceki Razr modeli Snapdragon 8+ Gen 1 ile piyasaya sürüldüğü için Moto Razr 2023’ün Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip olması mümkün.

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Ayrıca telefon Samsung Galaxy Z Fold 5 ile rekabet edecek, geçen yıl olduğu gibi yüksek yenileme hızına sahip OLED ekran da dahil olmak üzere yine üst düzey özellikler ile gelmesi muhtemel. Ayrıca 8K’ya kadar video kaydı yapabilen güçlü kameralara ve belki de kapaklı telefon pazarında son zamanlarda kayda değer pil iyileştirmeleri görüldüğü için bir pil yükseltmesine de sahip olacak.

Yükseltmelerden bahsetmişken, söylentiler ayrıca Oppo Find N2 Flip ile rekabet edebilmek için dış ekranın eskisinden çok daha büyük olacağını söylüyor. Samsung’un da aynı şeyi dış ekranı için yapmayı planladığı bildiriliyor, ancak henüz bir doğrulama yapılmadı.