Android dünyasının merakla beklediği uygun fiyatlı Google Pixel 7A sızdırıldı. Sızıntıda telefon detayları ortaya çıktı. Telefon, Mayıs başındaki Google I/O etkinliğinde tanıtılacak. Bildiğiniz gibi Pixel 7 ve Pixel 7 Pro, Ekim 2022’de piyasaya sürüldü. Bu model tahmin edebileceğiniz gibi Pixel 7’nin Lite sürümü olacak.

Son gelen bilgilere göre Pixel 7A, 90 Hz yenileme hızına sahip 6,1 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde OLED ekrana sahip olacak. Tasarıma gelince, telefon diğer Pixel 7 serisi telefonlarla benzer bir tasarım diliyle geliyor. Pixel 7’ye benziyor aynı kamera sensörünü görebilirsiniz.

Pixel 7 ve Pixel 7 Pro gibi, 7A da Google’ın Tensor G2 yonga setine sahip olacak. Neredeyse bir amiral gemi yonga seti, ancak gerçekçi olarak performans açısından birinci sınıf Snapdragon yonga setleriyle karşılaştırılamaz. Ancak yine de Pixel 7 serisinde iyi performans gösterdi. Tensor G2, gerçek zamanlı çevirilerden görüntü ve video işlemeye kadar makine çalıştırmalarını yerine getiren TPU (Tensor Processing Unit) ile birlikte geliyor.

Pixel 7A • 6.1″ FHD+ 90Hz OLED

• Tensor G2 , LPDDR5 RAM, UFS 3.1

• 64MP Sony IMX787 + 12MP UW

• 5W wireless charging

• Android 13 pic.twitter.com/qGVzFQoKiZ — Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) March 9, 2023

Telefon, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 dahili depolama ile gelecek. Google Pixel 7A, 64MP Sony IMX787 çift kamera kurulumlarına ve 12MP ultra geniş sensöre sahip olacak. Ön tarafta Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’da da aynı 10.8MP çözünürlüğünde selfie kamerasının çıkmasını bekleyebiliriz.

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Cihazın geri kalan özellikleri veya teknik özellikleri hakkında herhangi bir bilgimiz yok. Telefonun lansmanında Pixel 6A’dan daha iyi fiyatlandırılmasını bekliyoruz. Yine Türkiye pazarını pas geçecek olan bu model bakalım Mayıs ayına damgasını vurabilecek mi?