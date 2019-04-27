“iPhone XR 2” çift lensli kamera kullanacak

Bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen yeni iPhone modellerinden, uygun fiyatlı iPhone XR’ın varisi “iPhone XR 2” çift lensli kameraya sahip olacak.

Apple’ın bu yıl çıkması beklenen yeni iPhone XI modelleri hakkında basına sızan birçok bilgiye ve görsele şahit olduk. Çinli tedarikçiler tarafından sağlanan yeni bilgiye göre, uygun fiyatlı iPhone XR 2’nin aynı iPhone XS ve XS Max’te olduğu gibi birer telefoto ve geniş açılı lense sahip kamerayla gelmesi bekleniyor. Ayrıca iPhone XR’daki 7 Megapiksellik selfie kamerasının yeni modelde 12 Megapiksel olarak geliştirilmesi bekleniyor.

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iPhone XR 2 hızlı şarj olabilir

Tasarım açısından, çıkacak bütün iPhone modellerinin arka tarafında kamera çıkıntısı olmaması için 3D panel cam kullanılacak. Bunun yanında, önceki raporlar Apple’ın bu yıl iPhone modellerin de kutuların içinde bulunan 5W şarj cihazlarını, 18W USB-C hızlı şarj cihazı çıkaracağını ileri sürdü. Hızlı şarj konusunda belirsizlikler sürerken yeni nesil iPhone modellerinin prototiplerinde Lightning konektörüne devam edildiği anlaşılıyor. Ayrıca iPhone XR 2’nin, bir önceki XR modeli gibi 6.1 inç LCD ekrana sahip olması ve bununla birlikte batarya konusunda da iyileştirmeye gidilmesi bekleniyor.

Tim Cook’un Ocak ayında yapmış olduğu açıklamada; Türkiye’nin de dahil olduğu bazı ülkelerde, yerel para birimleri değer kaybeden ülkeler için ayrı bir fiyat stratejisi izleneceğini söylese de cihaz konusunda bu yönde atılan bir adımla henüz karşılaşmadık.

iPhone XR 2, Eylül ayının başlarında yapılacak olan lansmanda iPhone XI ve iPhone XI Max ile birlikte tanıtılacak. Fiyatlandırma konusunda henüz bilgi sızmasa da mevcut fiyatları göz önüne alırsak “uygun fiyatlı” yeni iPhone modelinin 749 doların altında gelmesi beklenmiyor.