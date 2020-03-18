Akıllı Telefonlar
Motorola, yenilenmiş Moto E6s’yi tanıttı!
Motorola, geçtiğimiz gün yenilenmiş Moto E6s‘yi tanıttı. Telefon, eylül ayında Hindistan‘da piyasaya sürülen E6s‘lerdan farklı bir şekilde geliyor. Cihaz Moto E6 Plus‘tan da farklı yeni bir model olarak tanıtıldı.
İlginizi çekebilir: Redmi K30 Pro lansman tarihi açıklandı!
Yenilenmiş Moto E6s hangi özelliklere sahip?
Öncelikle değişmeyen özelliklerle başlayalım. Yeni E6s, 720×1520 piksel çözünürlüğüne sahip, 6.1 inçlik HD IPS ekrana sahip. Telefonun gövdesi plastik bir malzemeden yapılmış ve bunun haricinde cihaz su geçirmez bir tasarım ile geliyor. E6s, Helio P22 yonga setini kullanacak. Ayrıca Android 9.0 Pie sürümü ile kutudan çıkacak. Cihazda 2 GB RAM bulunacak fakat bu RAM Android bir telefon için oldukça az görünüyor.
Motorola Moto E6s, 32 GB depolama alanına sahip olacak. Bu az gibi görünse de microSD kart desteği ile bu alanı yükseltebilmeniz mümkün. Cihazın arka tarafına gelicek olursak 13 MP çözünürlüğünde, f/2.2 diyafram açıklığına sahip ve 1080p/30fps video çekimi yapabilen bir ana kamera bulunuyor. Bunun haricinde bokeh efekti için kullanabileceğiniz bir derinlik sensörü var. Ayrıca Motorola logosu şeklinde görünen bir parmak izi okuyucusu da arka tarafta bulunmakta. En sınırlayıcı değişikliklerden biri ise 4 GB RAM / 64 GB depolama alanı seçeneğinin bu telefonda bulunmaması.
Yeni Moto E6s, eski sürüm E6s ve E6 Plus gibi 8 MP selfie kamera yerine 5 MP selfie kamerasına sahip. Bir diğer önemli değişiklik ise 3000 mAh pile sahip olan cihazın sadece 5W ile şarj olabilmesi. Cihazın şarj işlemi microUSB üzerinden gerçekleşiyor.
Moto E6s, önümüzdeki haftalarda Latin Amerika, Avrupa ve Asya‘da piyasaya sunulacak. Cihazın renk seçenekleri, mavi ve kırmızı olmak üzere iki çeşit olacak. Fiyatlandırma konusu ise henüz belirsiz durumda.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M21, 6000mAh batarya kapasitesi ile duyuruldu!
Bugün itibariyle Samsung’un Galaxy M20 modelinin devamı olarak duyurduğu, Galaxy M21 Hindistan’da piyasaya sürüldü. Serinin önceki telefonuna kıyasla ciddi yenilikler kazanan model, üçlü arka kamera kurulumu ve Android 10 ile kutudan çıkacak.
Bellek ve depolama konularıyla beraber iki farklı seçeneği bulunacak olan model, 4 GB / 128 GB ve 6 GB / 128 GB olmak üzere iki opsiyon ile birlikte kullanıcıların karşısına çıkacak. Firmanın, Realme 6 ve Redmi Note 9 Pro cihazlarına karşı duyurduğu söylenen M21, bahsettiğimiz modellere yakın bir fiyatla satışa sunulacak.
İlginizi çekebilir: Xiaomi yakında Redmi Note 9S adlı modelini satışa sunacak!
48 MP + 8 MP + 5 MP olmak üzere üç adet arka kamera bulunduran modelde, 20 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası tercih edilmiş. Telefonun en dikkat çeken özelliği ise, 6000 mAh değerinde 15W hızlı şarj desteğine sahip bir bataryaya sahip olması gibi görünüyor. Ayrıca modelde parmak izi sensörünün arka kısımda konumlandırıldığını ve 3,5 mm’lik kulaklık girişi bulundurduğunu da ekleyelim.
Samsung Galaxy M21 tüm özellikler
- Ekran: 6.4 inç, FHD+ Super AMOLED
- İşlemci: Exynos 9611
- GPU: Mali-G72 MP3
- RAM: 4 GB veya 6 GB (LPDDR4X)
- Depolama: 64 veya 128 GB (UFS 2.1)
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 20 MP
- Bağlantı: LTE, çift SIM, GPS, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi
- Batarya: 6.000 mAh (15W hızlı şarj desteği)
- İşletim Sistemi: Android 10, One UI 2.0
- Ağırlık: 188 gram
- Kalınlık : 8.9 mm
Tüm bunlara ek olarak model için, Midnight Blue ve Raven Black adında iki farklı renk çeşidi bulunacak.
Akıllı Telefonlar
Daha büyük ekranlı iPhone 9 Plus geliyor!
Bu yıl daha ucuz bir iPhone modeli duyurmaya hazırlanan Apple, teknoloji tutkunlarına bir sürpriz daha yapabilir. Apple kaynaklarından ortaya çıkan iPhone 9 Plus, uygun fiyata büyük ekranlı iPhone arayanlar için çözüm olacak!
İlginizi çekebilir: 4000 – 5000 TL arası en iyi telefonlar 2020
iPhone 9 Plus, uygun fiyatlı iPhone modeli arayanları sevindirecek!
Steve Jobs döneminde yıllık tek iPhone modeli duyurması ile eleştirilen Apple, aradan yıllar geçtikçe bu düzenini değiştirdi. Geçtiğimiz yıl Phone 11 serisiyle tam 3 yeni model duyuran marka, görünüşe göre bu yıl ürün grubunu daha da artıracak. 9to5Mac sitesinin haberine göre, iOS 14’e ait erken erişim kodlarında iPhone 9 Plus adlı yeni bir cihazın varlığı ortaya çıktı.
Bundan bir süre önce varlığı kesinleşen iPhone 9, uygun fiyatıyla iPhone SE’nin devam versiyonu olarak görülüyordu. iPhone 9 Plus ise giriş seviyesinde konumlandırılacak modelin daha büyük versiyonu olarak dikkat çekiyor. 5.5 inç ekrana sahip olduğu belirtilen Plus versiyonu, iPhone 11 serisinde kullanılan Apple A13 Bionic işlemci ile gelecek. Bunun yanı sıra fiziksel Touch ID butonu da cihazın özellikleri arasında yer alıyor.
Bu yıl Apple’ın iki adet ekonomik iPhone modeli geliştirmesinin altında ise ekonomik sebepler yatıyor. iPhone XR ve iPhone 11 modellerinin yüksek satış rakamlarına ulaşması, Apple’ın yönünü daha ucuz telefonlara kırmasına sebep olabilir. Ancak iPhone 9 serisinin eski bir tasarım felsefesi barındırmasının tüketici tarafında nasıl bir etki yaratacağı ise bilinmiyor. Son olarak yeni modellerin 3-7 Haziran tarihleri arasındaki WWDC 2020 etkinliğinde duyurulacağını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Gençlerin gözünden Samsung Galaxy A71 incelemesi
Bugünkü videomuzda, Samsung’un orta segmentte konumlandırmış olduğu Samsung Galaxy A71 modelini inceliyoruz. Bakalım, firmanın orta-segment ailesinin yen ferdi neler sunabiliyor?
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy A71 inceleme – Tüm artı ve eksi yönleri!
Samsung Galaxy A71 teknik özellikleri
Bildiğiniz gibi, özellikle son zamanlarda firmalar orta segmentte konumlandırdıkları cihazları üst segment özelliklere sahip olarak tasarlıyorlar.
Özellikle yüksek segment içerisinde yer alan Samsung Galaxy Note 10’un tasarımına benzer şekilde karşımıza çıkan A71 cihazı 6.7 inç Super Amoled Plus ekran teknolojisine sahip panelle geliyor.
Bu panel 393 ppi değerinde inç başına düşen piksel değeri içeriyor. Özellikle Çinli rakiplerindeki alternatiflerine oranla daha canlı ve renkli bir görüntü kalitesini sunan cihazımız Full Hd+ çözünürlük sunabiliyor.
Telefonu alacaklar için dikkat çekici özelliklerden biri de telefonumuzdaki SIM tepsisi içerisinde hibrit olmayan bir teknolojinin kullanılmış olması. İsterseniz iki SIM yuvası ve SDCard’ı aynı anda kullanabiliyorsunuz.
Samsung Galaxy A71 arayüz performansı ve OneUI 2.0
Galaxy A71’de bildiğiniz üzere, Android 10 tabanlı OneUI 2.0 arayüzü kullanılıyor. Bu arayüz, UFS 2.1 veri aktarım teknolojisinin de vermiş olduğu hız dâhinde içerisine 50+ uygulama da ekleseniz performans düşüşü yaşatmıyor. Bununla birlikte 128 GB depolaması ve 8 GB RAM’in cihazda konumlandırılması da buna izin veriyor.
Cihazın oyun performansı nasıl? Snapdragon 730 hala yeterli mi?
A serisinin şu an için en donanımlı modeli olan A71’de Samsung’un Avrupa ülkelerinde kendi üretmiş olduğu Exynos işlemciyi kullanmak yerine Qualcomm’un Snapdragon 730 mimarisini tercih ettiğini görüyoruz.
Özellikle, Mi 9T gibi güçlü bir rakibinde de gördüğümüz Snapdragon 730 işlemci seti size yeterli oyun deneyimi sunabiliyor. Fortnite ve PUBG gibi oyunları orta ayarlarda Adreno 618 grafik biriminin göstermiş olduğu verimliliği rahatça görebiliyorsunuz.
A71’de bulunan kamera başarılı mı?
Samsung Galaxy A71 modelinde 64 MP çözünürlüğe sahip bir kamera bulunuyor. Bu kamera 12 MP ultra geniş, 5 MP makro ve 5 MP’lik derinlik sensörüyle tamamlanıyor. 64 MP’lik kamera içerisindeki derinlik sensörüyle birlikte eğer detaylara inmezseniz oldukça canlı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Gece modu da bulunan cihazımızda geceleri detaylar tabii ki kaybolsa da grenlenme çok fazla olmuyor.
Samsung Galaxy A71 pil istatistikleri ne?
Cihazın pil durumunu öğrenmek amacıyla, batarya değerlerinin yer aldığı ekranın fotoğraflarını belli aralıklarla kaydettim. 15 Mart 2020 tarihinde saat 15:56 sularında telefonu şarjdan çektim ve dışarı çıktım.
Dışarıda uzun soluklu yaklaşık 2 saati bulan bir telefon görüşmesi yaptım. Birkaç saat daha dışarıda bulundum ve o esnada da yoğun şekilde A71’i kullandım. Eve 22:03’de geri döndüğümde pil değeri %65’e düşmüştü. Çok geç yatmadım. 12:30’da %58’deydi pil durumu. Ertesi gün sabah kalktığımda tekrar baktım ve değerlerin %48’e düştüğünü gördüm. Gece hemen hemen %10’luk bir dilim düşüş mevcut. İçerisindeki 4500 mAh batarya kapasitesine göre çok çok iyi değil ama kötü de değil.