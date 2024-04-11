Motorola, geçtiğimiz gün düzenlediği bir etkinlikte Moto G64 5G modelinin Hindistan’da 16 Nisan’da tanıtılacağını duyurdu ve telefonun bazı temel özelliklerini açıkladı. Yeni canavar MediaTek Dimensity 7025 işlemcisi ile bir ilk olmaya geldi. İşte Moto G64 5G özellikleri ve fiyatı.

İçindekiler Motorola Moto G64 5G MediaTek Dimensity 7025 İşlemcisi ile Bir İlk Olacak

Motorola Moto G64 5G MediaTek Dimensity 7025 İşlemcisi ile Bir İlk Olacak

Motorola Moto G64 5G, Dimensity 7025 yonga seti tarafından desteklenen bir işlemciyle güçlendirilmiş durumda ve bu, onu bu çipe sahip dünyanın ilk akıllı telefonu yapıyor. Telefon, 8GB/128GB ve 12GB/256GB olmak üzere iki farklı bellek ve depolama seçeneğiyle geliyor. Ayrıca, 1TB’a kadar depolama genişletmesi için bir microSD kart yuvasına da sahip.

Yazılım tarafında, Moto G64 5G’nin kutusundan Android 14 tabanlı My UX ile birlikte çıkacağı ve Android 15’e yükseltilebileceği belirtiliyor. Motorola ayrıca, üç yıllık güvenlik güncellemeleri sağlama taahhüdünde bulunuyor. Bu orta sınıf bir telefon için iyi bir destek süresi.

Cihaz, 240Hz dokunmatik örnekleme hızına ve Gorilla Glass korumalı 6,5 inç FullHD+ 120Hz LCD ekran ile donatılmış. Ön tarafta, 16MP selfie kamerası için nokta çentik görüyoruz. Arka tarafta ise, OIS özellikli 50MP birincil kamera ve 118°’lik bir FOV’a sahip 8MP ultra geniş birimden oluşan çift kamera kurulumu bulunuyor.

Moto G64 5G’nin gücünü ise 30W şarj desteğine sahip 6.000 mAh bir batarya sağlıyor. Telefon ayrıca yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı, IP52 derecesi, USB-C ve NFC gibi özelliklere de sahip. Ayrıca, 3,5 mm kulaklık girişi, stereo hoparlörler, Dolby Atmos ve Moto Spatial Sound ile birlikte geliyor.

Motorola Moto G64 5G, 8.89mm kalınlığında ve 192g ağırlığında. Nane Yeşili, İnci Mavisi ve Buz Leylak olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunulmuş. Motorola Moto G64 5G’nin fiyatlı ve bulunabilirlik detaylarının önümüzdeki Salı günü açıklanması bekleniyor. Büyük ihtimalle bu cihaz Türkiye’ye gelmeyecek ancak Xiaomi, Redmi, Samsung gibi markalardan Dimensity 7025 işlemcili başka telefonlar ülkemize gelecektir.

İlginizi Çekebilir: Snapdragon X Elite işlemciler Apple M2 tokatlayacak

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Motorola’nın yeni canavarı nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!